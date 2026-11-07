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No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

Los hackers le exigieron inicialmente 100 libras esterlinas. Aún se desconoce si detrás de la extorsión había delincuentes comunes o agentes de un servicio de inteligencia extranjero

Foto: Oliver Turp / Fuerzas de Defensa de Estonia
El militar participaba en un ejercicio a unos 145 kilómetros de la frontera con Rusia. Su teléfono fue vulnerado y el caso terminó con una condena de un tribunal militar (Foto: Oliver Turp / Fuerzas de Defensa de Estonia)
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Un cabo del Ejército británico ignoró la orden de quitar la tarjeta SIM de su teléfono antes de viajar a un ejercicio de la OTAN en Estonia. Le hackearon el aparato y lo chantajearon con sus fotos íntimas. Un tribunal militar lo degradó y lo condenó a 10 meses de detención, según documentos judiciales.

El diario estonio Eesti Ekspress reveló el caso y compartió con Ars Technica un fallo de apelación de 21 páginas. El militar es Daniel Barton-Kennedy, cabo con más de siete años de servicio en el 1.er Batallón del Regimiento Duke of Lancaster. Participaba en el ejercicio Eastern Warrior, en Tapa, a unos 145km de la frontera con Rusia.

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El 7 de enero de 2026, antes de partir, su unidad recibió la instrucción de quitar las tarjetas SIM, desactivar la ubicación y usar una red privada virtual de confianza en todos los dispositivos personales. Al llegar a Estonia, días después, les repitieron la norma. Barton-Kennedy no la cumplió.

Un chantaje que empezó con 100 libras

El 19 de enero, el cabo informó a su comandante de pelotón que había recibido un mensaje de una persona desconocida. Esa persona había sacado fotos íntimas de la galería de su teléfono y lo había identificado en redes sociales.

Barton-Kennedy aceptó al principio pagar 100 libras (unos USD 133). Se negó cuando le pidieron 250 libras (unos USD 333) y solo entonces contó lo ocurrido a su superior, según el fallo. El comandante avisó a un oficial de inteligencia, según ERR, el medio público de Estonia.

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Una tarjeta SIM blanca y dorada descansa sobre una mesa de madera, con un teléfono celular negro de pantalla oscura al lado.
El militar ignoró la orden de retirar la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN en Estonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El militar se declaró culpable ante un tribunal militar en julio. Reconoció que entendió las órdenes, pero pidió que se consideraran sus circunstancias personales: sin teléfono, dijo, no podía comunicarse con su hija el día de su cumpleaños ni con su pareja embarazada. Su apelación fue rechazada en agosto.

“Reconocí que tenía el deber de informar del compromiso sin más demora”, escribió en una declaración. Añadió que lamenta “profundamente” lo ocurrido y que servir en el Ejército ha sido “uno de los mayores privilegios” de su vida.

La corte consideró más grave la falta por su rango, porque debía velar por que otros cumplieran las normas, según ERR. También afirmó que el castigo debe disuadir a otros militares en situaciones similares.

Qué puede revelar un teléfono a un enemigo

El capitán Farthing, oficial de inteligencia británico, explicó al tribunal que un teléfono hackeado puede revelar capacidades, ubicaciones, movimientos y disponibilidad de las tropas en el flanco oriental de la OTAN, según ERR.

El teniente segundo Kristjan-Hendrik Paavo, del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia, señaló que cada SIM tiene un identificador único que permite localizar a su usuario o a su unidad.

ERR recordó que en enero de 2023 un ataque ucraniano con misiles mató a 89 soldados rusos en un edificio de Makiivka. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo entonces que el uso de teléfonos sin autorización había delatado el blanco. En 2017, el Ejército de Estados Unidos advirtió que el chantaje sexual puede llegar a la información militar.

Las Fuerzas Armadas advierten que el chantaje con imágenes íntimas representa un riesgo para la seguridad
Las Fuerzas Armadas advierten que el chantaje con imágenes íntimas representa un riesgo para la seguridad

Aún no se sabe si el chantaje fue obra de delincuentes comunes o de un servicio de inteligencia extranjero, según el fallo citado por ERR.

El teniente coronel EP Mackie, vocero del Ejército británico, dijo a Ars Technica que las medidas de seguridad buscan proteger al personal. “El personal que las infrinja puede esperar medidas disciplinarias sin concesiones”, afirmó.

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