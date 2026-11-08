Colombia

Alarma en Suárez, Cauca, por nuevo artefacto explosivo en la carretera hacia La Betulia: un rayo habría activado la detonación

La alcaldía del municipio caucano pidió a la ciudadanía no transitar por la zona, ante la potencial activación de otros detonantes

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Una explosión en el corredor rural entre el municipio de Suárez y el corregimiento de La Betulia, en el norte del departamento de Cauca, volvió a afectar la movilidad de las comunidades rurales.

La Alcaldía informó que el artefacto detonó en el sector de Playa Rica, sin que hasta el momento existan reportes de personas heridas o víctimas mortales.

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El hecho ocurrió sobre la carretera que comunica el casco urbano de Suárez con la vereda, punto en el que, tras la explosión, se recomendó a conductores, motociclistas y peatones evitar el sector mientras avanzan las inspecciones de seguridad.

La administración municipal también solicitó no acercarse ni manipular objetos sospechosos que puedan encontrarse en el corredor vial “y esperar a que las autoridades competentes realicen la respectiva inspección y verificación del sector”.

La expl,osión sucedió en una de las vías más riesgosas del país por el control de los grupos armados - crédito captura Google Maps y @masnoticiascol/X
La expl,osión sucedió en una de las vías más riesgosas del país por el control de los grupos armados - crédito captura Google Maps y @masnoticiascol/X

Las autoridades aún no establecen qué causó la detonación

Por ahora, no hay información oficial sobre el tipo de artefacto que explotó ni sobre la forma en que fue activado. La información preliminar corresponde a grabaciones ciudadanas en el punto que fueron difundidas en redes sociales e incluye la hipótesis de que un rayo habría activado el detonante, debido a la tormenta eléctrica que se registró en las horas de la tarde del sábado 7 de noviembre.

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No obstante, las autoridades adelantan verificaciones para determinar si había una carga instalada previamente en la vía.

Este fue el comunicado de la Alcaldía de Suárez, Cauca, sobre la explosión - crédito Alcaldía de Suárez
Este fue el comunicado de la Alcaldía de Suárez, Cauca, sobre la explosión - crédito Alcaldía de Suárez

La explosión se registró en una zona donde la fuerza pública mantiene operaciones contra el frente Jaime Martínez, una estructura de las disidencias de las Farc con presencia en el norte del Cauca.

La Alcaldía pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y evitar acciones que expongan a la población civil. Las comunidades campesinas de la zona dependen de este trayecto para movilizarse, transportar productos agrícolas y acceder a servicios en el casco urbano.

En octubre hubo dos explosiones en el mismo corredor vial

El episodio se suma a dos detonaciones registradas durante octubre de 2026 en la carretera entre Suárez y La Betulia, en las inmediaciones de la vereda El Amparo.

El 4 de octubre del año en curso, una explosión destruyó parte de la vía y dejó un cráter que interrumpió el tránsito de varias comunidades. De acuerdo con los reportes conocidos entonces, el hecho afectó la conexión terrestre de más de 4.000 habitantes de sectores como El Amparo, La Betulia, Los Robles, Bellavista y Agua Clara Canelar.

Las primeras hipótesis plantearon que una descarga eléctrica pudo activar explosivos que presuntamente estaban ocultos en una alcantarilla. Ese hecho no dejó personas lesionadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
- crédito X (- crédito X)

El 27 de octubre ocurrió otra detonación en el mismo corredor, que causó daños en un tramo de placa huella. Las autoridades también evaluaron la posibilidad de una activación accidental por una tormenta eléctrica.

Médicos renunciaron tras el asesinato de un paciente por grupos armados dentro del hospital de Suárez, Cauca

La situación de control por parte de grupos armados en la región es crítica. Una semana atrás, se conoció sobre el asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca, que provocó la renuncia de varios integrantes del personal médico y la reducción de los servicios asistenciales.

La secretaria de Salud departamental, Carolina Camargo, advirtió que los trabajadores denuncian falta de garantías para ejercer sus funciones.

Hombres armados asesinaron a Javier Antonio Delgado Carabalí dentro del hospital del municipio de Suárez, en el norte del Cauca (@Proclama / X)
Hombres armados asesinaron a Javier Antonio Delgado Carabalí dentro del hospital del municipio de Suárez, en el norte del Cauca (@Proclama / X)

Según explicó la funcionaria en entrevista con Caracol Radio, hombres armados interceptaron primero una ambulancia que trasladaba a una paciente hacia Cali. Tras revisar el vehículo y constatar que transportaba a una mujer, permitieron que continuara el recorrido.

Minutos después, los atacantes ingresaron al centro hospitalario, intimidaron al vigilante y asesinaron a un hombre que recibía atención médica. La víctima fue identificada como Javier Antonio Delgado Carabalí, de 40 años.

“Esto genera un repudio total, un pánico colectivo donde los médicos inicialmente presentaron su renuncia masiva”, afirmó Camargo. La secretaria indicó que el departamento acumulaba 21 afectaciones contra la misión médica durante 2026.

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