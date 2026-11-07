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Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

El informe elaborado por especialistas analiza cambios de concurrencia, crecimiento desigual y presencia de palacios junto con galerías reconocidas

Museo de Historia Natural de Londres
El ranking europeo de 2025 reunió museos, palacios y conjuntos históricos con millones de ingresos registrados durante el año
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La lista europea de 2025 reúne palacios, museos de historia, arte y ciencias naturales que sumaron millones de visitas. El Louvre encabezó la clasificación continental con 9.046.000 ingresos, según el índice anual de la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA).

El estudio contabiliza visitas, no personas únicas, y amplía la categoría de museo a conjuntos históricos con colecciones curadas. Elaborado con los socios de investigación Entertainment + Culture Advisors y The Park Database, el TEA Global Experience Index situó al conjunto de los 20 museos mundiales en 161,4 millones de visitas en 2025, un 5,4% más que en 2024. Para Europa, el resultado combinó alzas pronunciadas, estabilidad y leves retrocesos.

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1. El Museo del Louvre

El Museo del Louvre, en París, conservó el primer puesto europeo con 9.046.000 visitas (Crédito: Europa Press)
El Museo del Louvre, en París, conservó el primer puesto europeo con 9.046.000 visitas (Crédito: Europa Press)

El Museo del Louvre incrementó su afluencia un 3,5% frente a 2024 y quedó cuarto en la clasificación mundial. La institución conserva y documenta más de 500.000 obras junto con el Museo Nacional Eugène-Delacroix, de acuerdo con su base oficial de colecciones. El registro de TEA lo mantiene como el museo más visitado fuera de China.

2. El Palacio de Versalles

El Palacio de Versalles tuvo 8.400.000 visitas durante el año pasado (Europa Press)
El Palacio de Versalles tuvo 8.400.000 visitas durante el año pasado (Europa Press)

El Palacio de Versalles, incluido por el índice dentro de los sitios históricos con colecciones, ocupó el segundo puesto europeo y el quinto global. Sus 8.400.000 visitas supusieron una variación del 0,5%. El establecimiento público del Palacio de Versalles gestiona el palacio, jardines y dominio de Trianon.

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3. El Museo de Historia Natural de Londres

Museo de Historia Natural de Londres
El Museo de Historia Natural de Londres registró 7.117.000 ingresos y una suba interanual del 12,9%

El Museo de Historia Natural de Londres fue tercero en Europa, con 7.117.000 visitas. La cifra representó un aumento del 12,9%, uno de los avances destacados entre las instituciones británicas. Su sitio institucional describe una colección científica de especímenes y objetos dedicada a la investigación y divulgación de la historia natural.

4. Los Museos Vaticanos

La Sala de Constantino de Rafael en los Museos Vaticanos vuelve a resplandecer
Los Museos Vaticanos superaron los 6,9 millones de visitas durante 2025 (EFE/ Daniel Cáceres)

Los Museos Vaticanos registraron 6.934.000 visitas, un 1,6% más que el año anterior. El complejo reúne colecciones de arte, arqueología y etnografía de la Santa Sede, además de espacios como la Capilla Sixtina. La información práctica y patrimonial es publicada por la Dirección de los Museos y Bienes Culturales.

5. El Museo Británico

El Museo Británico mantuvo su lugar entre los cinco recintos culturales con mayor asistencia de Europa (REUTERS/Hollie Adams)
El Museo Británico mantuvo su lugar entre los cinco recintos culturales con mayor asistencia de Europa (REUTERS/Hollie Adams)

Con 6.440.000 visitas, el Museo Británico ocupó el quinto lugar europeo, aunque su registro bajó un 0,6%. La institución londinense ofrece acceso gratuito a su colección permanente y mantiene una base digital de objetos que abarca desde la Piedra de Rosetta hasta piezas de distintas regiones, según su portal oficial.

6. El Museo Estatal Ruso

Fachada de un edificio amarillo con columnas blancas, patio adoquinado con áreas de césped, bancos y personas caminando bajo un cielo nublado
El Museo Estatal Ruso, en San Petersburgo, anotó el mayor crecimiento porcentual entre los diez primeros (Wikipedia)

El Museo Estatal Ruso, en San Petersburgo, alcanzó 5.087.000 visitas y creció un 40,8%, la mayor variación positiva del grupo. El resultado lo ubicó sexto en Europa. La institución está dedicada al arte ruso y administra varios edificios históricos de la ciudad, según su sitio oficial.

7. La Reserva-Museo Estatal de Peterhof

Fuentes con chorros de agua y estatuas doradas frente a un palacio de fachada amarilla y blanca bajo el cielo azul
Palacios, parques y colecciones integran la Reserva-Museo Estatal de Peterhof, cerca de San Petersburgo

La Reserva-Museo Estatal de Peterhof, también en San Petersburgo, quedó séptima con 5.049.000 ingresos y sin cambios porcentuales respecto de 2024. El conjunto agrupa palacios, parques y museos vinculados a la residencia imperial. La institución Peterhof presenta el sitio como un complejo museístico y paisajístico.

8. El Palacio de Topkapi

Vista de un palacio histórico entre árboles sobre una colina, con edificios costeros, vías de tren y varios barcos atracados junto al agua
El Palacio de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos, recibió 4,7 millones de ingresos (Wikipedia)

El Palacio de Topkapi, en Estambul, recibió 4.700.000 visitas, un 0,4% más que en 2024. TEA lo consideró dentro de la categoría museística por sus colecciones y su condición de recinto histórico. El complejo, antigua residencia de los sultanes otomanos, depende de la Dirección de Palacios Nacionales de Turquía.

9. Tate Modern

La Tate Modern forma parte de la red británica Tate y ocupa una antigua central eléctrica de Bankside (Photo by Daniel SORABJI / AFP)
La Tate Modern forma parte de la red británica Tate y ocupa una antigua central eléctrica de Bankside (Photo by Daniel SORABJI / AFP)

La Tate Modern fue novena con 4.514.000 ingresos, un descenso del 1,9%. El museo forma parte de la red Tate, que conserva arte británico desde 1500 y arte moderno e internacional. Su información institucional identifica la sede en la antigua central eléctrica de Bankside.

10. La National Gallery

La National Gallery de Londres completó los diez primeros puestos europeos con 4.148.000 visitas y un incremento del 29,5%. La galería custodia pinturas de la tradición europea occidental desde el siglo XIII hasta comienzos del XX, según su colección en línea. Melissa Ruminot, directora ejecutiva de TEA, sostuvo que el índice permite observar cómo el público se relaciona con los destinos culturales.

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