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Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

Un relevamiento sobre 190 naciones muestra amplias diferencias entre los calendarios y seis de ellas superan las 20 jornadas de descanso. Las tradiciones religiosas, los ciclos lunares y las decisiones gubernamentales explican las diferencias

Mapa sobre un panel de corcho con seis chinchetas rojas clavadas en zonas de Asia y Oriente Medio junto a una lámpara de escritorio.
Seis países superan los 20 feriados nacionales en 2026, de acuerdo con un relevamiento sobre 190 naciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En 2026, los calendarios nacionales muestran diferencias marcadas en la cantidad de jornadas no laborables: seis países superan los 20 feriados, de acuerdo con un relevamiento del Pew Research Center que abarcó 190 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El estudio toma en cuenta los días de cierre general establecidos oficialmente en cada país.

El estudio, difundido por Quartz, contabiliza los feriados nacionales en los que la mayoría de la población tiene descanso y suelen cerrar escuelas, comercios y oficinas públicas. En contraste, Estados Unidos reconoce 11 feriados federales, dos menos que la mediana global de 13. La comparación no incluye vacaciones anuales ni licencias laborales, sino días de cierre general definidos oficialmente por cada país.

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El cálculo contempla algunas particularidades. Cuando dos celebraciones coinciden en una misma fecha, se registran como un único día no laborable. Además, las jornadas de trabajo compensatorio —que algunos gobiernos establecen los sábados— reducen el total anual. Nepal y Corea del Norte quedaron fuera del informe por falta de datos, mientras que Ucrania fue excluida porque la ley marcial suspendió sus feriados de este año.

La media global es de 13 feriados, pero hay calendarios que difieren ampliamente

Los días no laborables responden a factores religiosos, históricos, culturales y administrativos. El Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora el 1.° de mayo, figura como feriado en al menos 144 países, aunque el número total de jornadas cambia de forma considerable entre una nación y otra.

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Las fechas móviles agregan una dificultad para la planificación de viajes y actividades empresariales. Las festividades musulmanas siguen el calendario hijri y pueden modificarse según la observación del creciente lunar. Otras conmemoraciones dependen de los ciclos de luna llena o de decisiones de los gobiernos, por lo que los calendarios oficiales pueden sufrir ajustes incluso durante el año.

Las celebraciones religiosas y los ciclos lunares explican buena parte de los días libres

Entre los seis países incluidos en el informe, aparecen calendarios que reconocen varias religiones y otros que reservan jornadas para tradiciones locales. En los casos de Camboya, Irán y Líbano, el relevamiento solo determinó que el total supera los 20 feriados, sin establecer una cifra definitiva. Por ese motivo, varios resultados deben interpretarse como mínimos.

Los casos de Myanmar, Bangladesh y Sri Lanka muestran que una combinación de celebraciones religiosas, festividades nacionales y fechas regidas por ciclos lunares puede extender de manera considerable el número de días no laborables.

Podio de mármol de tres niveles con las banderas de Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka colocadas en astas sobre un fondo neutro.
Myanmar encabeza el grupo con 30 feriados, seguido por Bangladesh con 29 y Sri Lanka con 25 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Myanmar (30 feriados)

Myanmar, también conocido como Birmania, cuenta con 30 feriados nacionales en 2026, el número exacto más alto entre los países destacados. El registro equivale a más del doble de la mediana internacional y supone 19 jornadas más que los 11 feriados federales de Estados Unidos.

Una parte central de su calendario es Atā Thingyan, el Año Nuevo tradicional. La celebración dura cinco días y suele realizarse a mediados de abril, aunque su fecha es definida cada año por el comité asesor del calendario del país. Durante ese período, muchos habitantes regresan a sus localidades de origen para reunirse con sus familias y rendir homenaje a los mayores.

Bangladesh (29 feriados)

Bangladesh contabiliza 29 feriados nacionales y reconoce celebraciones vinculadas con el budismo, el cristianismo, el hinduismo y el islam. El calendario contempla varios días por Eid al-Fitr y Eid al-Adha, además de Navidad, Janmashtami —por el nacimiento de Krishna— y Vesak.

Dos jornadas de 2026 están relacionadas con las elecciones nacionales, por lo que no todos los descansos responden a motivos religiosos. Bangladesh integra, junto con Malasia, Myanmar, Singapur y Sri Lanka, el grupo de países que reconoce feriados de esas cuatro tradiciones. El informe señala además que India incorpora festividades jainistas y sijes, aunque no publica un total para ese país.

Sri Lanka (25 feriados)

En Sri Lanka, las 25 jornadas no laborables incluyen los días de Poya, que coinciden con cada luna llena del mes lunar y están ligados a la observancia budista. Esta norma distribuye descansos a lo largo del año y da una frecuencia regular al calendario local.

El país también reconoce festividades cristianas, hinduistas y musulmanas. Así, combina una jornada budista mensual con otras celebraciones religiosas y civiles. Su total supera en 12 días la mediana de 13 feriados calculada para los 190 naciones incluidas en el estudio.

Tres banderas en miniatura de Camboya, Irán y Líbano en soportes dorados sobre una mesa, con un calendario y un reloj de arena detrás.
Líbano, Camboya e Irán superan los 20 feriados nacionales en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camboya (más de 20 feriados)

Camboya registra más de 20 días festivos nacionales en 2026. El relevamiento no detalla cuáles son las fechas que integran el calendario ni explica las razones de su extensión, por lo que el número debe entenderse como un piso y no como una cifra cerrada.

Aun con ese mínimo, el país asiático tiene al menos ocho días más que la mediana global y diez más que Estados Unidos.

Irán (más de 20 feriados)

Irán también supera los 20 feriados y presenta una particularidad en 2026. El 13 de Rajab, fecha que conmemora el nacimiento del imán Alí y el Día del Padre, cayó el 3 de enero y podría volver a coincidir con el 23 de diciembre en el calendario gregoriano.

Ambas fechas dependen del calendario islámico hijri, cuyo año es alrededor de diez días más corto que el gregoriano. Por eso, las celebraciones religiosas se desplazan de una estación a otra. La segunda conmemoración continúa sujeta a la observación de la luna creciente, un requisito que puede modificar la fecha definitiva.

Líbano (más de 20 feriados)

Líbano suma más de 20 jornadas no laborables y forma parte del reducido grupo de países que reconoce dos feriados por Navidad: el 25 de diciembre y la celebración ortodoxa de comienzos de enero. Bielorrusia y Sudán comparten ese esquema.

El calendario libanés también incluye Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Ashura y el nacimiento del profeta Mahoma. Mientras las celebraciones cristianas permanecen fijas en el calendario gregoriano, las musulmanas se desplazan cada año por su vínculo con el ciclo lunar. Esa combinación modifica, de un año a otro, la distancia entre las principales festividades religiosas del país.

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