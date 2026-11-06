La OTAN debatió las garantías de seguridad para Ucrania en la previa a la cita entre Kiev, Moscú y Washington en Abu Dhabi (Europa Press)

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Los representantes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se reunieron el jueves en Bruselas para debatir las garantías de seguridad para Ucrania ante un eventual acuerdo de paz con Rusia. El encuentro se celebró durante dos días y antes de las negociaciones previstas entre Kiev y Moscú para la próxima semana en Abu Dhabi, bajo mediación de Washington.

El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, indicó que las conversaciones se centraron en la estructura de las garantías que podrían aportar Estados Unidos, Europa y otros aliados internacionales, además de una nueva estrategia europea de seguridad.

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El funcionario subrayó que Ucrania busca compromisos que tengan aplicación efectiva. Para Kiev resulta fundamental que “las garantías de seguridad no sean meramente una declaración política, sino un sistema que funcione en la práctica”. “El principal foco de las reuniones de hoy en Bruselas han sido las garantías de seguridad para Ucrania”, remarcó Umerov en un mensaje en redes sociales.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó que la reunión dio continuidad a los contactos diplomáticos que tuvieron lugar recientemente en Miami y Oslo. Esas consultas buscaron “debatir los próximos pasos hacia un final justo y sostenible de la guerra en Ucrania”.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (i), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (d), posando durante un encuentro (EFE/Archivo)

Las conversaciones forman parte del denominado “marco de prosperidad”, elaborado por Kiev y Washington a comienzos de este año.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció esta semana que Ucrania y Rusia mantendrán negociaciones técnicas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 10 y 11 de noviembre, bajo mediación estadounidense. Fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) señalaron a Europa Press que la Unión Europea no participará en esa instancia, definida como un formato “trilateral” entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reclamó el jueves que la Unión Europea nombre “de una vez por todas” a un representante con un mandato definido para intervenir en las negociaciones de paz en nombre de los Veintisiete.

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Meloni remitió una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que cuestionó la falta de coordinación entre los países del bloque ante la sucesión de reuniones y contactos diplomáticos vinculados a la guerra.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (REUTERS/Francesco Fotia)

Además, criticó la multiplicación de encuentros y llamadas bajo distintos formatos, algunos sin la presencia de todos los Estados miembro. En particular, aludió a las reuniones técnicas celebradas en Bruselas, con representantes de la Comisión Europea y un grupo limitado de países europeos, entre ellos Francia y Alemania.

“Lo que sigo pidiendo es que se decida de una vez por todas quién se sienta en la mesa de negociación en representación de la Unión Europea, y con qué mandato”, solicitó la dirigente italiana. Meloni advirtió que una Europa que actúa “de forma dispersa” pierde credibilidad y favorece a quienes pretenden prolongar la guerra.

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Melania Trump reunió a enviados rusos y ucranianos

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió el jueves en la Casa Blanca a delegaciones de Rusia y Ucrania y pidió que el alto el fuego alcanzado en Oleshky derive en una tregua de mayor duración. La reunión reunió al enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, con una delegación ucraniana formada por el defensor del Pueblo, Dmitró Lubinets, y el legislador David Arakhamia.

“Ahora debemos tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes”, sostuvo Melania Trump ante periodistas y agregó: “Juntos podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal”.

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(Con información de Europa Press)