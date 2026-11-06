EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes en Tamaulipas, además de precipitaciones fuertes en Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En varias regiones podrían presentarse descargas eléctricas.
El frente frío número 4, reforzado por una masa de aire frío, provocará un descenso de temperatura en el norte y noreste del país. Para el sábado, las lluvias muy fuertes se extenderán a entidades como San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
En el noroeste, Sonora y Chihuahua también tendrán precipitaciones intensas. La jornada estará marcada por lluvias en distintas regiones y un cambio térmico en el norte.