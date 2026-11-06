Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:03 hsHoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes en Tamaulipas, además de precipitaciones fuertes en Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En varias regiones podrían presentarse descargas eléctricas.

El frente frío número 4, reforzado por una masa de aire frío, provocará un descenso de temperatura en el norte y noreste del país. Para el sábado, las lluvias muy fuertes se extenderán a entidades como San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.

En el noroeste, Sonora y Chihuahua también tendrán precipitaciones intensas. La jornada estará marcada por lluvias en distintas regiones y un cambio térmico en el norte.

Cuatro mapas meteorológicos de México para el 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2026, con símbolos y una leyenda
Un pronóstico meteorológico de México presenta mapas del 6 al 9 de noviembre de 2026 con lluvias, frentes y vientos, según Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional. (Conagua clima)

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronóstico del tiempoEn vivoÚltima horaConaguaServicio Meteorológico Nacionalmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

La hija del expresidente habló con la prensa en el aeropuerto y negó que hubiera violencia en el matrimonio de su padre con la actriz

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Rafael, quien padece una discapacidad auditiva, quedó a cargo de una de las mejores amigas de su madre, quien falleció el 4 de noviembre víctima de cáncer

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Antonio Carlos Santos denuncia presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

El ídolo americanista asegura haber acudido a Atención Ciudadana con documentos oficiales sobre servicios de seguridad prestados

Antonio Carlos Santos denuncia presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

El creador de contenido descartó haber hablado con Derbez tras el anuncio y aseguró que prefiere no involucrarse en el tema

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Se reanuda servicio en Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Se reanuda servicio en Línea 9

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

“Soy el villano, no sé por qué”: Martín Liberman habló de las consecuencias de sus opiniones y del distanciamiento de quienes consideraba sus amigos

El talento senior en el éxito del Invap: cuando la capacidad de los mayores es aprovechada por las empresas

Chaco cumplió una obligación internacional con las víctimas

Agustina Lucero Schmidt y el seguimiento integral de los estudiantes universitarios

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV vuela hacia a Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

El papa León XIV vuela hacia a Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales

La NASA probó con éxito un sistema de navegación autónoma para aterrizajes en la Luna y Marte

Vladimir Putin recibió al jefe de seguridad del régimen iraní y buscaron fortalecer los lazos bilaterales

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera