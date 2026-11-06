Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por el robo de casi $ 14 millones de una distribuidora tras realizar un boquete en Misiones

Las filmaciones y las tareas policiales condujeron a la captura de un hombre investigado

Un hombre inclinado sobre un mostrador dentro de un local con muebles, estanterías y equipos
La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 41 años por el robo de casi $14 millones en una distribuidora de Posadas. (El Territorio)
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La investigación por el robo de casi $14 millones en una distribuidora de Posadas, provincia de Misiones, derivó este jueves en la detención de un hombre de 41 años. El procedimiento se realizó en el barrio Chacra 181, luego de que los investigadores reunieran elementos a partir de registros de cámaras de seguridad y tareas de campo en la zona. Los delincuentes realizaron un boquete en horas de la madrugada del miércoles para irrumpir en el lugar.

El caso se inició tras una denuncia presentada por Daniel M., dueño del comercio en cuestión, situado sobre la avenida Ituzaingó.

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Según el relato presentado ante la Policía, Daniel recibió el aviso cerca de las 6 de la mañana. Su hermano, que también es socio del negocio, fue quien le comunicó lo que había ocurrido.

De acuerdo con la denuncia, el monto total sustraído fue de $13.950.000 en efectivo. También fueron denunciados como robados una notebook, dos máquinas contadoras de billetes y un módem. Hasta el momento, no se informó sobre el recupero de esos bienes.

Abertura irregular en una pared de ladrillos que deja ver cajas de cartón apiladas en el interior de una habitación
Los autores del hecho habrían ingresado a la distribuidora mediante una perforación en una pared trasera. (El Territorio)

Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría Decimotercera, dependiente de la Unidad Regional I, acudió a la distribuidora tras conocerse la denuncia. Los efectivos dispusieron medidas para resguardar el lugar y evitar alteraciones que pudieran afectar el relevamiento de indicios.

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De esta manera, especialistas de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones realizaron tareas técnicas sobre las imágenes captadas por cámaras de seguridad vinculadas al hecho. A partir de ese trabajo, surgieron indicios que orientaron la investigación hacia un hombre conocido en el ámbito policial como “Junior”.

La identificación inicial no cerró el caso, sino que abrió una nueva etapa de averiguaciones. Los investigadores buscaron determinar si el sospechoso tenía relación con el sector donde ocurrió el robo y si había sido observado en los días o momentos previos al ingreso al comercio.

Según los datos reunidos durante la pesquisa, el hombre frecuentaba la zona de la distribuidora y había sido visto merodeando el barrio. Esos elementos fueron incorporados a las actuaciones como parte de la línea investigativa que luego condujo al procedimiento de este jueves.

El detenido fue identificado como Marcelo Franco R., de 41 años, quien registra antecedentes policiales. Con la información disponible, agentes de la Comisaría 13.ª intensificaron las recorridas y las consultas en distintos puntos de la ciudad. Las averiguaciones ubicaron al sospechoso en una vivienda del barrio Chacra 181, en cercanías de la calle El Triunfo.

Los efectivos se presentaron durante este jueves en el domicilio y recibieron autorización del propietario para ingresar. En el interior de la vivienda detuvieron al sospechoso.

Tras la aprehensión, el hombre fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La situación procesal del detenido será definida por las autoridades judiciales que intervienen en la investigación.

Una de las hipótesis que mantiene abierta los investigadores es la posible participación de un cómplice. Por esto, la Policía continuará con el análisis de los registros disponibles y con nuevas averiguaciones para identificar a otras personas que pudieran haber intervenido. También se procura establecer qué ocurrió con los casi $14 millones denunciados como sustraídos y con los equipos electrónicos que pertenecían al comercio.

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