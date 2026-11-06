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Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales

La convocatoria se produjo después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles contra las condiciones educativas y la falta de recursos en las escuelas secundarias. Los reclamos se ampliaron posteriormente a trabajadores que exigieron mejores salarios y medidas para afrontar el aumento de los gastos cotidianos

Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales
Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales
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Cientos de miles de trabajadores, estudiantes y jubilados participaron el jueves en una huelga general en Francia para exigir aumentos salariales y protestar contra el costo de vida. Según el Ministerio del Interior, 575.000 personas salieron a las calles, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 1,6 millones. Las movilizaciones dejaron 448 detenidos y 53 agentes heridos, de acuerdo con el balance oficial.

Las protestas se extendieron por más de 200 localidades y reunieron a distintos sectores sociales. En París, el Ministerio del Interior contabilizó 60.000 manifestantes, mientras que la CGT calculó que participaron 350.000 personas. La secretaria general del sindicato, Sophie Binet, afirmó: “La cuestión hoy no es si vamos a ganar”, sino “cuánto vamos a ganar”.

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La convocatoria se produjo después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles contra las condiciones educativas y la falta de recursos en las escuelas secundarias. Los reclamos se ampliaron posteriormente a trabajadores que exigieron mejores salarios y medidas para afrontar el aumento de los gastos cotidianos.

Los sindicatos de la educación pública y privada, los trabajadores ferroviarios, los hospitales públicos y el servicio postal se sumaron a la huelga. En un comunicado conjunto, denunciaron: “El combustible, los alimentos, el alquiler, el gas, la electricidad… todo está subiendo, excepto los salarios y las pensiones”.

En París, estudiantes, trabajadores y jubilados marcharon con pancartas contra las desigualdades y la precariedad económica. Garance Blaise, una estudiante universitaria de 21 años, reclamó mejores perspectivas para las nuevas generaciones: “Tenemos que darles a todos y cada uno de los niños de este país un futuro digno”.

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Las protestas se extendieron por más de 200 localidades y reunieron a distintos sectores sociales (REUTERS)
Las protestas se extendieron por más de 200 localidades y reunieron a distintos sectores sociales (REUTERS)

En Lyon, el viticultor Martin Thiberge expresó: “Queremos ganarnos la vida con nuestro trabajo, obtener un salario digno”. En Marsella, Lea, una trabajadora social de 31 años, afirmó: “Estoy harta de contar cada centavo”.

La huelga también afectó el funcionamiento de las escuelas y el transporte público. El Gobierno informó de bloqueos en 81 de los 3.700 institutos de secundaria, mientras que una asociación estudiantil aseguró que las clases quedaron suspendidas en 1.000 establecimientos. El Ministerio de Educación estimó que el 16% de los profesores participó de la medida.

Enfrentamientos y operativo policial

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dispuso el despliegue de 70.000 agentes en todo el país y prometió “una respuesta extremadamente firme” ante posibles episodios de violencia.

El balance oficial de las 18:00 registró 448 detenciones, 53 agentes heridos, 430 incidentes y 86 intervenciones por incendios.

En Lyon se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, con lanzamiento de gases lacrimógenos y al menos un vehículo incendiado. También se registraron incidentes en Nantes, Pau, Orléans, Rennes y Toulouse. En esta última ciudad fueron detenidas 19 personas y al menos tres agentes resultaron heridos, según información policial recogida por Le Figaro.

Las autoridades de Bretaña denunciaron intentos de bloqueo de carreteras en Rennes y señalaron que grupos de jóvenes protagonizaron “actos de violencia graves”, entre ellos el lanzamiento de bolas de acero contra la policía.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dispuso el despliegue de 70.000 agentes en todo el país y prometió “una respuesta extremadamente firme” ante posibles episodios de violencia (REUTERS)
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dispuso el despliegue de 70.000 agentes en todo el país y prometió “una respuesta extremadamente firme” ante posibles episodios de violencia (REUTERS)

La respuesta de las fuerzas de seguridad recibió críticas por denuncias de uso excesivo de la fuerza. Se iniciaron investigaciones internas por presuntos casos de brutalidad policial, después de que varios adolescentes resultaran gravemente heridos durante las protestas de las últimas semanas.

Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció una conferencia social con sindicatos y organizaciones empresariales para el próximo lunes en Matignon, con el objetivo de abordar los reclamos por el poder adquisitivo y los salarios.

La jornada coincidió con la campaña para las elecciones presidenciales de mayo, en las que se elegirá al sucesor de Emmanuel Macron, quien no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo. Entre los dirigentes políticos que participaron de la marcha de París estuvieron Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier y Raphaël Glucksmann.

(Con información de AFP, EP y EFE)

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