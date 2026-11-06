Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de noviembre de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este viernes 6 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubica al país en una zona de alta sismicidad.

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe” La hija del expresidente habló con la prensa en el aeropuerto y negó que hubiera violencia en el matrimonio de su padre con la actriz

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz Rafael, quien padece una discapacidad auditiva, quedó a cargo de una de las mejores amigas de su madre, quien falleció el 4 de noviembre víctima de cáncer

Antonio Carlos Santos expone presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum El ídolo americanista asegura haber acudido a Atención Ciudadana con documentos oficiales sobre servicios de seguridad prestados