Cobertura en vivo
EN VIVO
México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este viernes 6 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:02 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubica al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

La hija del expresidente habló con la prensa en el aeropuerto y negó que hubiera violencia en el matrimonio de su padre con la actriz

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Rafael, quien padece una discapacidad auditiva, quedó a cargo de una de las mejores amigas de su madre, quien falleció el 4 de noviembre víctima de cáncer

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Antonio Carlos Santos expone presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

El ídolo americanista asegura haber acudido a Atención Ciudadana con documentos oficiales sobre servicios de seguridad prestados

Antonio Carlos Santos expone presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

El creador de contenido descartó haber hablado con Derbez tras el anuncio y aseguró que prefiere no involucrarse en el tema

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los mercados se dan cuenta de que odian la ola azul de Estados Unidos

Los mercados se dan cuenta de que odian la ola azul de Estados Unidos

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

“Soy el villano, no sé por qué”: Martín Liberman habló de las consecuencias de sus opiniones y del distanciamiento de quienes consideraba sus amigos

El talento senior en el éxito del Invap: cuando la capacidad de los mayores es aprovechada por las empresas

Chaco cumplió una obligación internacional con las víctimas

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales

La NASA probó con éxito un sistema de navegación autónoma para aterrizajes en la Luna y Marte

Vladimir Putin recibió al jefe de seguridad del régimen iraní y buscaron fortalecer los lazos bilaterales

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera