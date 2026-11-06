El Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés por primera vez en tres años por la caída de los precios de la energía

El Banco de Inglaterra (Europa Press/Archivo)

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El Banco de Inglaterra elevó el jueves su tasa de interés principal del 3,75% al 4%, la primera suba desde agosto de 2023, y advirtió que la caída de los precios de la energía tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos podría reducir el margen para nuevos aumentos en los próximos meses.

La entidad condicionó la evolución de los costos de endeudamiento al curso de la guerra con Irán. Si el descenso de los precios energéticos se sostiene, el banco consideró que la presión para endurecer nuevamente la política monetaria podría disminuir.

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El director del banco, Andrew Bailey, se refirió a las señales recientes sobre el conflicto en Medio Oriente durante una rueda de prensa posterior a la decisión: “Hemos visto noticias alentadoras en las últimas 48 horas. Lo mejor que puede pasar es resolver el conflicto en Medio Oriente, de eso no cabe ninguna duda”.

La decisión fue unánime ante el repunte de la inflación, aunque uno de los nueve integrantes del Comité de Política Monetaria propuso un aumento mayor, hasta el 4,25%. “Ahora hay suficiente presión inflacionaria en camino, causada por el aumento de los precios de la energía, como para que se justifique un incremento de la tasa del Banco”, señaló Bailey.

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La suba, la primera desde agosto de 2023, se produjo después de que la inflación alcanzara el 3,5% en septiembre, su nivel más alto en 11 meses y por encima de la meta del 2% que fija la entidad. El dato reforzó las previsiones del mercado sobre un alza de las tasas este mes y dejó abierta la posibilidad de nuevas subas en 2027.

El director del Banco de Inglaterra Andrew Bailey en Londres (Henry Nicholls/AP/Archivo)

El alza de los combustibles explicó la mayor parte del incremento de la inflación este año. La guerra con Irán y los cuellos de botella en el estrecho de Ormuz, controlado por el régimen de Teherán, restringieron el suministro mundial de petróleo y gas, con consecuencias en los precios de las gasolineras y en las facturas energéticas de los hogares. Las tasas de interés del Reino Unido bajaron desde el máximo de 15 años del 5,25%, hasta que Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

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A su vez, las pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos coincidieron con una caída de los precios energéticos. Varios analistas consideran que el resultado redujo la posibilidad de que el presidente Donald Trump ordene nuevos ataques contra Irán, después de que los demócratas aseguraran el control del Congreso.

Dirigentes republicanos atribuyeron parte de su mal resultado electoral a la guerra. El vicepresidente JD Vance se contó entre quienes vincularon el miércoles el conflicto con el desempeño del partido en las urnas.

El crudo Brent bajó cerca de USD 15 por barril esta semana y cotizó a USD 96. Pese al descenso, el valor todavía supera en más de USD 30 al registrado en el mismo período del año pasado. Si la baja del petróleo y del gas se mantiene, la inflación prevista para el próximo verano podría ubicarse por debajo del 5% calculado por el Banco de Inglaterra. Ese escenario limitaría la necesidad de futuras subas de tasas en Reino Unido y también en otras economías.

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El crudo Brent bajó cerca de USD 15 por barril esta semana y cotizó a USD 96 (Europa Press)

La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo elevaron recientemente sus tasas de referencia ante la mayor inflación asociada con la guerra en Irán. Sus decisiones posteriores también dependerán de la evolución de los precios energéticos.

Bailey afirmó que la suba del jueves “no debería verse como la primera de una larga secuencia inevitable de incrementos”, aunque remarcó que el escenario depende del conflicto. “Mientras no se resuelva el conflicto en Medio Oriente, no parece probable que sea el último aumento”, manifestó.

“La trayectoria de las tasas de interés pende de un hilo, y las hostilidades entre Estados Unidos e Irán son la clave”, indicó Suren Thiru, economista jefe del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW), a la agencia Associated Press.

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(Con información de Associated Press)