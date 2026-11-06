La Aemet alerta de la llegada a España de la borrasca Bruna: “Se pueden dar inundaciones locales en zonas bajas y crecidas en los ríos”

Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este fin de semana España experimentará la influencia de la segunda borrasca de gran impacto de la temporada. Se trata de la borrasca Bruna, nombrada por el servicio meteorológico portugués, el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Su incidencia será a partir del sábado tanto en nuestro país como en Portugal, y dejará lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas, así como vientos intensos y temporal marítimo en el oeste peninsular.

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El organismo meteorológico español ha alertado de que las precipitaciones que vendrán asociadas a la borrasca Bruna podrán dar lugar a “inundaciones locales en zonas bajas, crecidas en los ríos y es probable que las precipitaciones sean persistentes en zonas afectadas recientemente por los incendios estivales”.

Varias personas se cubren de la lluvia y el viento con paraguas, a 20 de octubre de 2023, en Santander, Cantabria (España). (Juanma Serrano/Europa Press)

La proximidad de la borrasca atlántica al país y su sistema de frentes asociado dejará, por tanto, un temporal que va a alcanzar tanto la Península como las islas Canarias. Sin embargo, la incertidumbre en su posición exacta hace complicado precisar todavía qué zonas serán las más afectadas.

Lluvias, vientos y mala mar: el impacto de la borrasca Bruna

Ya durante este viernes se esperan precipitaciones fuertes en el oeste del archipiélago canario, especialmente en La Palma, donde hay aviso amarillo por lluvias, aunque sin descartar que puedan afectar también al resto de las islas occidentales. Al final del día, el primer frente entrará en el oeste de Galicia. “Se esperan rachas localmente muy fuertes en zonas altas de Galicia y la cordillera Cantábrica”, ha explicado la Aemet.

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Con respecto a las temperaturas, las máximas aumentarán este viernes de forma ligera en la mayor parte del país, aunque de manera más acusada en los entornos de montaña de la Península. En las mínimas, por el contrario, predominarán los descensos en la mitad sureste peninsular y en las islas Baleares, aunque en el resto del país no se producirán grandes cambios o se experimentarán ligeros ascensos.

Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

El sábado, al final del día, llegarán más chubascos fuertes o muy fuertes acompañados de tormenta al oeste de Canarias, extendiéndose durante el domingo al resto del archipiélago.

Ya el domingo, lunes y martes serán los días álgidos de la borrasca Bruna, con la entrada de sucesivos frentes con chubascos fuertes o muy fuertes por el oeste peninsular, con tormenta y con viento del sur-suroeste con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

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“Dejarán acumulados más importantes en zonas favorables a los vientos ábregos, suroeste de Andalucía y Extremadura, Gredos y vertiente atlántica de Galicia, pudiendo ser fuertes o muy fuertes en estas zonas, además de persistentes”, ha señalado la Aemet. Además, existe la probabilidad de que también afecten a las vertientes cantábrica y mediterránea, aunque aquí ya de forma más dispersa y ocasional.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Con respecto al temporal marítimo, este afectará a Canarias a finales del sábado y durante el domingo, día en el que también golpeará a la costa occidental de Galicia, con viento fuerte y olas de 5 a 6 metros, y Andalucía occidental, con oleaje perpendicular a la costa y olas cercanas a los 4 metros.

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En principio, se espera que el temporal por la borrasca Bruna remita el miércoles, cuando es posible que pierda intensidad. Sin embargo, la Aemet alerta de que no se puede descartar que continúen entonces los chubascos fuertes tanto en la Península como en Canarias.