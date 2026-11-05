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El régimen de Irán aseguró que cinco petroleros y un remolcador se incendiaron en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas no verificaron de forma independiente los siniestros reportados por las fuerzas iraníes, que no divulgaron las banderas, las rutas ni la situación de las tripulaciones de los barcos afectados

El Ejército iraní atribuyó las explosiones a la navegación de las embarcaciones comerciales por rutas que calificó de inseguras (Europa Press)
El Ejército iraní atribuyó las explosiones a la navegación de las embarcaciones comerciales por rutas que calificó de inseguras (Europa Press)
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Cinco petroleros cisterna y un remolcador se incendiaron tras impactar contra minas navales en el estrecho de Ormuz, según afirmaron este jueves la Guardia Revolucionaria y el Ejército de Irán conjuntamente.

“Anoche, un gran petrolero que intentaba pasar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz sufrió un incendio después de golpear una mina y quedó detenido”, señaló el cuerpo militar.

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La fuerza iraní también atribuyó un incendio a un superpetrolero que salía por el sector oriental de la vía marítima. El remolcador que acudió a apagar las llamas también se incendió.

El Ejército informó después que tres petroleros más chocaron contra minas en aguas orientales del estrecho. Uno de ellos navegaba por una zona que calificó de insegura.

“A primera hora de esta mañana, un petrolero infractor, que navegaba por una zona insegura al este del estrecho de Ormuz, se incendió y quedó detenido tras impactar contra una mina naval”, indicó.

Las autoridades marítimas internacionales no confirmaron los incidentes ni se revelaron las banderas o el estado de las tripulaciones (Reuters)
Las autoridades marítimas internacionales no confirmaron los incidentes ni se revelaron las banderas o el estado de las tripulaciones (Reuters)

Las autoridades iraníes no identificaron a los buques, sus banderas, sus rutas ni la situación de las tripulaciones. Tampoco difundieron información sobre los daños, el momento en que explotaron las minas o quién las colocó. Las autoridades marítimas no confirmaron de forma independiente los hechos comunicados por Teherán.

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Por otra parte, Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO) recibió un aviso sobre un buque cisterna alcanzado por dos proyectiles no identificados a 50 millas náuticas, unos 93 kilómetros, al norte de Madinat ash Shamal, en Qatar. El organismo no atribuyó el ataque ni estableció una relación con los incendios en Ormuz.

“El estado de la tripulación, la evaluación de los daños y el impacto ambiental se desconocen por el momento”, informó la UKMTO. Qatar no reaccionó públicamente al incidente, ocurrido a unos 500 kilómetros al oeste del estrecho, en el centro del golfo.

Los episodios coincidieron con negociaciones mediadas por Qatar para impedir una reanudación de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Desde que comenzó el conflicto a fines de febrero, Teherán restringió el paso por Ormuz, por donde normalmente circula alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo.

El régimen de Irán atacó en otras ocasiones a barcos que acusó de navegar sin autorización. Estados Unidos respondió con un bloqueo sobre puertos iraníes y con asistencia a petroleros que cruzaron el estrecho. El mes pasado, el Ejército estadounidense afirmó que ayudó a los países del golfo a exportar 1.500 millones de barriles de petróleo por esa vía desde el verano.

La Guardia Revolucionaria añadió que su unidad de guerra electrónica tomó el control de dos drones LUCAS, un modelo estadounidense cuyo nombre corresponde a las siglas de Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo.

(Con información de AFP)

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