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El partido Beyajad respaldó al ex jefe militar Gadi Eisenkot y descartó formar Gobierno con Netanyahu

La formación trasladó al presidente Isaac Herzog su recomendación durante las consultas para designar al próximo Ejecutivo, con el objetivo de responder a los retos económicos, sociales y de seguridad del país

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el líder de la oposición israelí Yair Lapid, en Herzliya, Israel, el 26 de abril de 2026 (REUTERS/Gideon Markowicz)
El ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el líder de la oposición israelí Yair Lapid, en Herzliya, Israel, el 26 de abril de 2026 (REUTERS/Gideon Markowicz)
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El partido Beyajad (Juntos), encabezado por los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, recomendó este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, que encargue al líder de Yashar!, Gadi Eisenkot, la formación de Gobierno y descartó un acuerdo de unidad con el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La posición fue expuesta durante la ronda de consultas que Herzog mantuvo con las formaciones parlamentarias para buscar una mayoría que evite una nueva convocatoria electoral. El presidente preguntó a la delegación de Beyajad si veía factible un “Gobierno estable” que permitiera evitar elecciones repetidas.

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“Bénet y Lapid lo dijeron esta semana: es la hora de los valientes. Es el momento de encargar la tarea a Gadi Eisenkot”, declaró la diputada Liran Avishar Ben-Horin. Consultada sobre una posible fusión con Yashar!, respondió: “Tenemos gente excelente. No lo estamos discutiendo ahora”.

El legislador Ram Ben Barak rechazó la posibilidad de un Ejecutivo compartido con Likud, el partido de Netanyahu. “No puede haber unidad con personas que tienen una visión del mundo fascista. No podemos unirnos con nadie que no crea que todos los seres humanos nacen iguales y que crea que hay razas superiores e inferiores”, afirmó.

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La diputada Meirav Cohen también descartó un pacto con el Likud y aludió a la fábula del escorpión y la rana. “Sobre los valores no se puede llegar a compromisos. Con escorpiones no hago negocios. Hace falta confianza”, sostuvo.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, aparece ante los miembros de la Comisión Central Electoral el día en que recibe los resultados oficiales de las elecciones para la 26.ª Knéset, en la residencia presidencial en Jerusalén, el 4 de noviembre de 2026 (Olivier Fitoussi/REUTERS)
El presidente de Israel, Isaac Herzog, aparece ante los miembros de la Comisión Central Electoral el día en que recibe los resultados oficiales de las elecciones para la 26.ª Knéset, en la residencia presidencial en Jerusalén, el 4 de noviembre de 2026 (Olivier Fitoussi/REUTERS)

Beyajad defendió además una ley que establezca el reclutamiento obligatorio de los judíos ultraortodoxos, quienes en su mayoría están exentos del servicio militar. “No aceptaremos una ley de evasión”, aseguró la diputada Bruria Naim Erman.

Herzog cerrará este jueves la ronda de consultas con Yashar! y el Likud. En la Knéset, el partido de Netanyahu y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes.

Yashar! pidió un “gobierno de emergencia” con Eisenkot

El partido recomendó a Herzog, que encargue a su líder, Gadi Eisenkot, la formación de un “Gobierno de emergencia nacional” y rechazó un acuerdo de reparto del poder con Netanyahu. El exjefe del Servicio de Seguridad Interior de Israel, Yoram Cohen, leyó una declaración en nombre de la formación durante la ronda de consultas. Según afirmó, 67 de los 120 diputados electos en los comicios del 27 de octubre no respaldarán a Netanyahu.

Estamos en un momento de emergencia crítica. Asistimos al desmantelamiento de la democracia en Israel, a la deslegitimación de los resultados electorales y a guerras entre instituciones”, afirmó Cohen. El dirigente sostuvo que Yashar! está dispuesto a formar un Ejecutivo que afronte los desafíos económicos, de seguridad y sociales. “No permitiremos que la democracia israelí se rinda”, añadió.

El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla tras conocerse los sondeos a pie de urna en la sede de su formación, durante la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)
El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla tras conocerse los sondeos a pie de urna en la sede de su formación, durante la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

Herzog planteó al partido la posibilidad de algún “esquema lógico de reparto del poder”, dentro de sus esfuerzos por evitar una nueva repetición electoral. La ex ministra Orit Farkash-HaCohen respondió: “¿Me preguntas por la unidad con un primer ministro cuyo lema electoral fue ‘Derecha o Palestina’?”.

Yashar! propuso un Gobierno basado en cuatro principios: Israel como Estado judío y democrático, los valores de la Declaración de Independencia, el servicio militar o civil para todos y el desmantelamiento del grupo terrorista Hamas.

La formación señaló que aceptará a “cualquier diputado” que adhiera a esas condiciones. “Haremos lo posible para ser originales, alcanzar un acuerdo lo antes posible y evitar por encima de todo que se repitan las elecciones”, aseguró Cohen.

(Con información de EFE)

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