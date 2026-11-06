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Zelensky acusó a Rusia de reclutar para su Ejército a niños ucranianos secuestrados durante la guerra

La acusación fue formulada ante delegados de 22 países iberoamericanos, donde el mandatario aseguró que algunos jóvenes trasladados ilegalmente fueron incorporados a las fuerzas armadas de Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE/Octavio Guzmán)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE/Octavio Guzmán)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció el jueves que el Kremlin recluta para su Ejército a niños ucranianos que, según afirmó, fueron secuestrados durante la guerra iniciada en febrero de 2022. El mandatario formuló la acusación ante los representantes de los 22 países iberoamericanos que participaron en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, entre los cuales asistieron jefes de Estado, jefes de Gobierno y cancilleres.

Esta es una de las partes más horribles de esta guerra”, afirmó Zelensky.

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Rusia se llevó a “miles de niños ucranianos” desde el inicio de la invasión y la situación se agravó en los últimos meses, según el mandatario. “Rusia ha empezado a enviar a algunos de estos niños, que nos han robado y que han crecido durante esta guerra, durante estos años, y los han metido en el Ejército ruso”, sostuvo.

Zelensky calificó estos hechos como “perversos” y reclamó su fin. “La única manera de que acabe es asegurándonos de que el mundo sabe lo que está pasando”, concluyó.

Amnistía Internacional denunció el reclutamiento de latinoamericanos por Rusia con engaños y coacción

AI denunció que ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú fueron reclutados para combatir en la guerra de Ucrania mediante “patrones de engaño, coacción y explotación por parte de Rusia y/o de personas que actúan con su autorización o apoyo”.

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La organización no gubernamental sostuvo, en diálogo con la agencia EFE, que varias de estas prácticas “podrían constituir trata de personas”, según su informe Rusia: Tráfico de ciudadanos extranjeros para combatir en Ucrania.

Soldados cubanos en Rusia
Amnistía Internacional denunció que Rusia reclutó a ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú con engaño, coacción y explotación para combatir en Ucrania (Archivo)

Entre 2024 y 2026, Amnistía Internacional visitó campos de prisioneros de guerra en el oeste de Ucrania. Allí entrevistó a decenas de ciudadanos de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona y Sri Lanka, entre otras nacionalidades.

De acuerdo con el informe, numerosos extranjeros recibieron falsas ofertas de empleo civil, salarios elevados, estatus legal o ciudadanía rusa y poco después fueron enviados al frente de combate. La ONG alertó sobre el carácter transnacional de las redes de reclutamiento y afirmó que estas estructuras se aprovechan de las vulnerabilidades económicas, laborales o migratorias de personas extranjeras, incluidas las procedentes de América Latina.

Ucrania cifró en cerca de 1,6 millones las bajas sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión

Las Fuerzas Armadas de Ucrania estimaron este jueves que el Ejército de Rusia sufrió cerca de 1,6 millones de bajas entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

El Estado Mayor ucraniano situó el total en 1.599.390 bajas hasta el 5 de noviembre de 2026, tras sumar 2.380 en las últimas 24 horas, de acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales.

Ucrania cifró en cerca de 1,6 millones las bajas sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión (Europa Press)
Ucrania cifró en cerca de 1,6 millones las bajas sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión (Europa Press)

Kiev afirmó el 9 de septiembre que la cifra había superado los 1,5 millones. Bajo ese balance, las fuerzas rusas registraron alrededor de 100.000 bajas adicionales en menos de dos meses. Las autoridades de Moscú no emitieron comentarios sobre estas estimaciones.

El parte ucraniano atribuyó a Rusia la pérdida de 12.454 carros de combate, 25.623 vehículos de transporte de tropas y 51.902 sistemas de artillería durante la guerra. También incluyó 1.738 sistemas de defensa antiaérea, 452 aviones, 356 helicópteros, 35 buques, dos submarinos y más de 596.200 drones.

“Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están destruyendo sistemáticamente al personal, el armamento, el equipo militar y los activos de apoyo del enemigo. Esto debilita sus capacidades ofensivas, dificulta la reposición de recursos y el reabastecimiento de las tropas, y disminuye la capacidad de Rusia para continuar su agresión armada contra Ucrania”, concluyó el Estado Mayor.

(Con información de EFE)

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