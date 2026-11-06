Johanna Fadul reveló cómo logró quedar finalmente embarazada después de más de 10 años junto a Juanse Quintero: “Nunca pierde la fe”

La actriz compartió imágenes de la extracción de óvulos, la fecundación asistida y la transferencia embrionaria tras varios años de intentos para convertirse nuevamente en madre - crédito @johannafadul/ Instagram

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La actriz Johanna Fadul compartió con sus seguidores parte del proceso médico que atravesó para lograr un nuevo embarazo junto a su esposo, el cantante Juanse Quintero. La artista publicó un video en el que recopiló imágenes de las distintas etapas del tratamiento, desde la extracción de óvulos hasta la transferencia del embrión.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje sobre el camino que recorrieron como pareja para cumplir nuevamente su deseo de convertirse en padres. “Hay milagros que comienzan mucho antes de hacerse realidad, comienzan con una oración, un sueño y un corazón que nunca pierde la fe”, escribió Fadul en su cuenta de Instagram.

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La actriz mostró registros fechados el 20 de octubre de 2025, cuando inició una de las etapas centrales del tratamiento. En las imágenes aparece junto a Quintero durante la extracción de óvulos y la obtención de la muestra de esperma que permitiría el proceso de fecundación asistida.

El video también incluyó momentos de las consultas médicas y las explicaciones que recibió la pareja antes de la transferencia embrionaria. Fadul y Quintero siguieron el procedimiento de cerca y registraron su reacción al conocer el embrión que sería transferido.

“Hay milagros que comienzan con una oración”, Johanna Fadul mostró cómo logró su embarazo - crédito @johannafadul/ Instagram

Johanna Fadul y Juanse Quintero decidieron no conocer el sexo del bebé

Durante el proceso, la pareja tuvo la posibilidad de conocer de forma anticipada el sexo del bebé. Sin embargo, ambos decidieron no recibir esa información y esperar hasta una etapa posterior del embarazo para descubrirlo.

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En una de las secuencias publicadas por la actriz, se observa el momento posterior a la transferencia del embrión. Juanse Quintero expresó su agradecimiento por el proceso y pidió que el embarazo avanzara de forma favorable.

La noticia generó múltiples reacciones entre los más de seis millones de seguidores que tiene Fadul en Instagram. Usuarios de la red social enviaron mensajes de apoyo a la actriz y a su esposo, quienes han hablado en distintas oportunidades de la ilusión que representa para ellos esta nueva etapa.

Johanna Fadul compartió el proceso de fertilidad que realizó junto a Juanse Quintero, desde la extracción de óvulos hasta la transferencia del embrión - crédito @johannafadul/ Instagram

El embarazo llegó después de varios años de intentos y de tratamientos médicos, según contó la actriz al reconstruir el camino que siguió hasta recibir la noticia. La publicación mostró parte de un proceso que la pareja había mantenido en reserva mientras avanzaban los procedimientos y las consultas especializadas.

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La actriz había enfrentado dificultades para volver a quedar embarazada tras la pérdida de sus gemelas

El nuevo embarazo de Johanna Fadul llega después de una experiencia que marcó a la actriz y a Juanse Quintero. En 2015, cuando residían en México, la pareja esperaba a sus hijas gemelas, Antonella y Anabella. El embarazo, que transcurría bajo vigilancia médica por tratarse de una gestación múltiple, presentó complicaciones cuando Fadul tenía cerca de siete meses.

La actriz relató en el pódcast Vos Podés, de Tatiana Franko, que pocos días antes de la emergencia las ecografías habían mostrado que ambas bebés estaban en buenas condiciones. Sin embargo, una mañana notó que no sentía sus movimientos y buscó atención médica. “Días antes me habían hecho ecografía, estaban perfectas, medían prácticamente lo mismo, y un día me despierto y no las siento”, recordó.

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Tras las valoraciones, los médicos identificaron un síndrome de transfusión feto-fetal, una complicación que puede aparecer en embarazos gemelares cuando los fetos comparten placenta y existe un desequilibrio en el flujo de sangre. Según contó Fadul, una de las bebés presentó acumulación de líquido y afectaciones graves en el cerebro, mientras la condición de su hermana también se deterioró en los días posteriores.

Johanna Fadul y Juanse Quintero esperaban a sus gemelas Antonella y Anabella cuando enfrentaron complicaciones durante el embarazo - crédito captura de pantalla Vos Podés / YouTube

“Nos dijeron que podían intervenir para intentar salvar a una de las bebés, pero Juanse y yo queríamos tener a nuestras hijas, vinieran como vinieran, las queríamos a las dos”, expresó la actriz durante esa conversación. La pareja permaneció seis días en la clínica mientras recibía información sobre el pronóstico y las alternativas médicas.

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La situación se agravó y, tras nuevas valoraciones, ambos tomaron la decisión de inducir el parto. “Hicimos todo lo humanamente posible. Dios, por alguna razón, está permitiendo que pasen estas cosas y decidimos inducir el parto”, afirmó Fadul. Después del nacimiento, la pareja pudo conocer y cargar a Antonella y Anabella durante unos minutos; además, realizó una despedida íntima y simbólica.

La actriz ha contado que el regreso a casa después de la pérdida fue uno de los momentos más difíciles. “En la clínica yo estaba en shock, no entendía lo que estaba pasando. El día que me dieron de alta fue como si me hubieran tirado de 100 metros y hubiera caído en la tierra”, manifestó.

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Fadul y Quintero buscaron apoyo psicológico para transitar el duelo. La actriz aseguró que aquella experiencia modificó su forma de enfrentar las dificultades: “Fueron seis días de clínica densos. Esto me llevó a madurar, a forjar mi carácter y a darme cuenta de qué es lo único que no tiene solución en esta vida”.

La pareja decidió inducir el parto después de conocer el pronóstico médico de Antonella y Anabella - crédito @johannafadul/ Instagram

Después de la pérdida, Johanna Fadul enfrentó dificultades para volver a quedar embarazada. Según ha explicado, dejó de menstruar y, en las revisiones posteriores, los especialistas detectaron cicatrices uterinas y otras condiciones que requerían seguimiento. El tratamiento que mostró ahora en redes sociales fue parte del camino médico que recorrió junto a Juanse Quintero para lograr esta nueva gestación.

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