Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo

Sánchez se desvincula de las detenciones en el 'caso Koldo': "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo" (Eduardo Parra - Europa Press)

El ya exministro de Transportes, Óscar Puente, dejó su cargo el martes, tras una comparecencia en el Congreso en la que explicó el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos el 28 de octubre. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, es ahora titular de la cartera de forma transitoria. Este jueves, las autoridades entregaron a las familias los cuerpos de 66 de las 69 víctimas, según confirmó el Centro Integrado de Datos constituido tras el siniestro.

También ayer publicaba Cadena Ser que Koldo García, en prisión por el caso mascarillas, asegura que el PP le ofreció un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez y su entorno “incluso mintiendo”, un pago que adelantaría OkDiario —medio digital que además pagó su defensa— y que los populares devolverían con publicidad institucional. El PP lo niega y Eduardo Inda asegura que se trata de un “montaje socialista”.

Horas más tarde, la Guardia Civil detuvo a seis personas en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) ligada al caso Koldo, entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, en prisión, y el empresario que habría conducido el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017. Las diligencias incluyeron el registro del domicilio de Ábalos y requerimientos de documentación a Adif y a la constructora Azvi. Los detenidos quedaron en libertad horas después. Sánchez, consultado tras la Cumbre Iberoamericana, aseguró que no tenían “nada que ver” con él y defendió la colaboración del Ejecutivo con la Justicia. La precampaña, que hasta el miércoles giraba en torno a la vivienda y el coste de vida, cambió de eje tras la tragedia de Urda. Antes del accidente, los sondeos ya ubicaban al PP por delante, con rangos de entre 29,2% y 32,9%, frente al 25,8%-27% de los socialistas y un Vox cercano al 19%.