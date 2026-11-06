Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo

El ya exministro de Transportes, Óscar Puente, dejó su cargo el martes, tras una comparecencia en el Congreso en la que explicó el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos el 28 de octubre. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, es ahora titular de la cartera de forma transitoria. Este jueves, las autoridades entregaron a las familias los cuerpos de 66 de las 69 víctimas, según confirmó el Centro Integrado de Datos constituido tras el siniestro.
También ayer publicaba Cadena Ser que Koldo García, en prisión por el caso mascarillas, asegura que el PP le ofreció un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez y su entorno “incluso mintiendo”, un pago que adelantaría OkDiario —medio digital que además pagó su defensa— y que los populares devolverían con publicidad institucional. El PP lo niega y Eduardo Inda asegura que se trata de un “montaje socialista”.
Horas más tarde, la Guardia Civil detuvo a seis personas en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) ligada al caso Koldo, entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, en prisión, y el empresario que habría conducido el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017. Las diligencias incluyeron el registro del domicilio de Ábalos y requerimientos de documentación a Adif y a la constructora Azvi. Los detenidos quedaron en libertad horas después. Sánchez, consultado tras la Cumbre Iberoamericana, aseguró que no tenían “nada que ver” con él y defendió la colaboración del Ejecutivo con la Justicia. La precampaña, que hasta el miércoles giraba en torno a la vivienda y el coste de vida, cambió de eje tras la tragedia de Urda. Antes del accidente, los sondeos ya ubicaban al PP por delante, con rangos de entre 29,2% y 32,9%, frente al 25,8%-27% de los socialistas y un Vox cercano al 19%.
Últimas actualizaciones
Ya recibieron el alta 95 de los 110 heridos del accidente de Urda y siguen ingresados en Toledo
El número de heridos hospitalizados por el accidente ferroviario de Urda en centros sanitarios de Castilla-La Mancha se ha reducido a 15, después de que cinco pacientes fueran trasladados a hospitales de Madrid para facilitar la cercanía con sus familiares. De ellos, solo dos permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
Según fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este jueves, ya han recibido el alta 95 de los 110 heridos que llegaron a estar hospitalizados inicialmente en los seis centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). De los 20 que continúan ingresados en total, 16 se encuentran en cama convencional y cuatro en UCI.
El Hospital General Universitario de Toledo concentra el mayor número de pacientes, con nueve heridos: dos en la UCI y siete en planta, tras el traslado de dos de ellos a Madrid y el paso de otro desde cuidados intensivos a cama convencional.
El Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, mantiene a un paciente en cama convencional, después de que otro fuera derivado a un centro madrileño. El Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende ya solo a cuatro heridos, todos en planta, tras trasladar a otros dos a la capital. Por su parte, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete conserva a un paciente, también en cama convencional.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo
Así lo reflejan los resultados de Sondaxe, que sitúan a los populares en el 29,2% de los votos frente al 26,9% del PSOE, en un sondeo cerrado el 28 de octubre, el mismo día de la tragedia de Urda
La precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre quedó en suspenso tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda, Toledo, que dejó 69 muertes. El PP, el PSOE, el Frente Amplio y Podemos suspendieron sus actos y declararon luto oficial; pero Vox y Se Acabó la Fiesta siguieron con sus agendas. Abascal dijo el mismo 28 en Valladolid que no permitiría “que utilicen el luto para callarnos”, cargó contra el Gobierno y, al día siguiente, Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por homicidio y lesiones por imprudencia, exigiendo su dimisión junto con la de Pedro Sánchez.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El último servicio de Óscar Puente a Sánchez no fue la dimisión, sino el momento: la bala de Carlos Cuerpo y la nueva estrategia de campaña
El ministro desobedeció al presidente, que le pidió que continuara. La gestión da el relevo a la proclama tras un suceso tan traumático como el de Urda
Cuando Pedro Sánchez llegó a Urda, ya era consciente del problema que tendría que manejar las siguientes horas, pero además lo explicitó: “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios en un mismo año. (...) Se tomarán medidas para reconstruir la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”. Estas del presidente eran palabras demoledoras para un ministro de Transportes, principal destinatario, pero se trataba de Óscar Puente, el más leal y militante. Así que tenía dos opciones: dejarlo caer o echarse a la espalda su impopularidad lo que restaba de campaña hasta las elecciones. Y no dudó.
Feijóo dice que España se retirará de la candidatura para organizar el Mundial 2030 si la final es en Marruecos
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha declarado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, defenderá que la final del Mundial de fútbol de 2030 se dispute en España y que, si finalmente se celebra en Marruecos, apoyará la retirada del país de la organización del torneo.
“España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial”, ha señalado en declaraciones al programa El Chiringuito, de Mediaset, recogidas por Europa Press.
Feijóo ha calificado de “justo”, “oportuno” e “indiscutible” que la final se juegue en España y ha expuesto tres motivos: la capacidad del país para organizar grandes eventos deportivos, el hecho de que España y Portugal impulsaran inicialmente la candidatura antes de que se invitara a Marruecos, y la condición de España como campeona del mundo vigente en las categorías masculina y femenina. Preguntado sobre si defendería la retirada de la candidatura española en caso de que la final se dispute en Marruecos, ha respondido: “La respuesta es que sí”.
La FIFA aún no ha decidido la sede de la final del campeonato, que organizan de forma conjunta España, Portugal y Marruecos. Entre los estadios candidatos figuran el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou, además del Gran Estadio Hassan II, en construcción cerca de Casablanca. El organismo tiene previstas visitas de inspección a las sedes candidatas durante noviembre y diciembre.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuyo presidente, Rafael Louzán, ha pedido que la final se juegue en el Camp Nou o el Bernabéu, considera que una retirada de la organización no es viable por los compromisos adquiridos entre los tres países.
El PSOE retoma este viernes la precampaña con un acto en Valencia
Pedro Sánchez retoma este viernes la precampaña electoral tras la pausa provocada por el accidente ferroviario de Urda, con un acto en Valencia previsto para las 18:30 horas en el polideportivo del Cabanyal-Canyamelar. Desde la formación socialista remarcan que, aunque el tono de la campaña cambie tras lo ocurrido en Toledo, la intención es demostrar que “la fuerza” del partido “sigue siendo la misma”.
Se espera la presencia de los cabezas de lista del PSPV al Congreso por Valencia, Castellón y Alicante —Pilar Bernabé, María Jiménez y Toni Francés—, además de los candidatos al Senado encabezados por Juan Antonio Sagredo. También acudirá Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
La agenda electoral continuará el domingo con un acto en Bilbao. Originalmente, Vitoria iba a acoger el primer mitin del candidato socialista en el País Vasco, bajo el lema “La fuerza de la gente”, pero la cita quedó cancelada junto al resto de convocatorias tras el siniestro de Toledo.
*con información de agencias
ARTÍCULO DE INFOBAE
Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional
Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”
Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por el caso mascarillas, ha asegurado desde prisión que el Partido Popular (PP) le ofreció, a través de Alberto Durán -abogado del partido en las causas judiciales que afectan al Gobierno-, un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de declarar en contra de Pedro Sánchez, aunque eso implicase mentir.