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La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

El dato figura en un informe fechado el 27 de octubre, que también contabiliza 862 rescates en aguas de soberanía nacional y 90 fallecidos desde el comienzo de la presión migratoria

Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Europa Press)
Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Europa Press)
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La llegada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio abrió una crisis que mantiene bajo presión los recursos de seguridad, acogida y atención social de la ciudad autónoma. Más de tres meses después de aquellos hechos, la Guardia Civil estima que 88.146 personas podrían haber retornado a Marruecos desde el inicio del episodio, según un informe interno elaborado el 27 de octubre.

El documento, firmado el día siguiente por el Mando de Operaciones del cuerpo, no presenta esa cifra como un registro definitivo. La Guardia Civil señala que, a la fecha de elaboración del informe, “podrían haber retornado” a Marruecos aproximadamente 88.146 personas.

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La llegada de decenas de miles de personas durante las jornadas del 30 y 31 de julio obligó a reforzar la frontera terrestre, el perímetro marítimo y los servicios de emergencia. La crisis también derivó en una investigación judicial sobre la actuación de las autoridades marroquíes en los accesos a la ciudad.

862 rescates y 90 fallecidos

El balance de la Guardia Civil cifra en 862 los rescates efectuados por los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo en aguas de soberanía nacional. Además, registra 90 fallecimientos, cuyos procedimientos de autopsia e identificación quedaron a cargo de la Policía Judicial.

El informe describe un despliegue sostenido desde el 30 de julio, con la participación de unidades de seguridad ciudadana, reserva y orden público, actividades subacuáticas, investigación criminal, medios aéreos y equipos marítimos.

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Miembros de la Guardia Civil española detienen a un migrante en medio de cruces masivos de migrantes. (REUTERS/Pedro Nunes)
Miembros de la Guardia Civil española detienen a un migrante en medio de cruces masivos de migrantes. (REUTERS/Pedro Nunes)

La Comandancia de Ceuta cuenta con un catálogo de 695 puestos de trabajo, aunque la disponibilidad real de agentes varió durante el dispositivo. La fuerza en revista era de 585 guardias civiles el 29 de julio; descendió a 437 el 10 de agosto y se situó en 546 el 19 de octubre.

A esa plantilla se sumaron refuerzos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), unidades desplazadas desde Andalucía, el Grupo de Acción Rápida (GAR), los GEAS, el Servicio Marítimo, el Servicio de Criminalística y el Servicio Aéreo. El contingente adicional tuvo una media diaria de 218 componentes, con un máximo de 268 efectivos los días 15 y 16 de agosto.

Helicópteros, buques y equipos de identificación

El operativo contó con tres helicópteros en distintos momentos. Uno de ellos tenía capacidad para retransmitir imágenes y otros dos se incorporaron a partir del 2 de agosto para trasladar a Madrid muestras biológicas procedentes de cadáveres rescatados. Tras finalizar esa tarea, dos aeronaves permanecieron en Ceuta hasta el 21 de agosto y una continuó posteriormente en la ciudad.

En el mar, la Guardia Civil movilizó la embarcación S22 de la Comandancia de Algeciras, equipos de rescate subacuático y varios buques. El oceánico multipropósito Duque de Ahumada se incorporó el 31 de julio; el Río Sil estuvo desplegado entre el 14 y el 23 de agosto, y los buques Río Segura y Río Guadalope se relevaron durante septiembre.

Miembros de la Guardia Civil rescatan a un migrante en Ceuta. REUTERS/Jon Nazca
Miembros de la Guardia Civil rescatan a un migrante en Ceuta. REUTERS/Jon Nazca

La Comandancia de Ceuta disponía, además, de dos patrulleras de alta velocidad, tres embarcaciones tipo Sierra —una de ellas fuera de servicio por una avería—, dos embarcaciones semirrígidas de los GEAS, una estación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cámaras térmicas, drones y 158 vehículos. Parte de esos recursos no estaban operativos o se encontraban en reparación.

El Servicio de Criminalística desplazó maletines de inspección ocular y material destinado a la toma de muestras biológicas para identificar a los fallecidos. El 25 de agosto se ordenó también el envío de 14 dispositivos Secugen para facilitar la identificación dactilar.

La presión sobre Ceuta persiste tres meses después

El impacto de la llegada masiva continúa en la red de protección de menores. El Gobierno de Ceuta informó este viernes de que atiende a 3.688 menores en 17 recursos extraordinarios habilitados tras las entradas de finales de julio. Según el Ejecutivo local, la cifra supera en un 12.600 % la capacidad ordinaria del sistema, diseñada para 29 menores.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, también situó en un millón de euros diarios las pérdidas para pequeños y medianos negocios, autónomos y empresas vinculadas a la situación migratoria. Esas estimaciones fueron expuestas por el Gobierno ceutí y no forman parte del informe de la Guardia Civil.

La investigación sobre lo ocurrido en la frontera sigue abierta en la Audiencia Nacional. Un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional identificó a Mohamed El Oualidi, jefe de Policía de la Prefectura de Tetuán, y a Abdel Fattah El Sayed El Radi, supervisor general de M’diq-Fnideq, entre los mandos que estuvieron en el entorno del paso de Bab Sebta durante las dos jornadas de entrada masiva. El documento no les atribuye por ahora una responsabilidad concreta en la organización o ejecución de los hechos.

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