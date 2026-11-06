Colombia

Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos evidencias sobre ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro: también habló de “drogas, alcohol y prostitutas”

Las afirmaciones de la expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente de la República, hacen parte de las indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos aportes no reportados y otras actuaciones ligadas al entorno del entonces candidato

Day Vásquez dialogó en redes si declarará en contra del presidente de Colombia y su exsuegro, Gustavo Petro - crédito @dayvasquezc/Instagram
Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos evidencias sobre ingreso de dineros a la campaña presidencial de Petro - crédito @dayvasquezc/Instagram
Guardar

Day Vásquez habría remitido información sobre la financiación de la campaña Petro Presidente a entidades de Estados Unidos. Los documentos y declaraciones se relacionan con los procesos abiertos alrededor de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro.

La expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor de Petro, durante la campaña presidencial de 2022, figura entre las principales testigos del expediente. Sus afirmaciones hacen parte de las indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos ingresos no reportados y otras actuaciones ligadas al entorno del entonces candidato.

PUBLICIDAD

Según informó La FM, Vásquez entregaría a entidades estadounidenses documentos y otros elementos sobre los aportes que habrían llegado a la campaña. El medio citó a la exnuera de Gustavo Petro, quien sostuvo que estaba aportando “todas las pruebas” que conserva sobre esos movimientos.

Chats de 2025 aluden a reuniones con drogas, alcohol y mujeres

Entre el material que Vásquez estaría aportando figuran revelaciones sobre fiestas durante la campaña presidencial de Petro. Los antecedentes se remontan a agosto de 2025, cuando se divulgaron conversaciones entre ella y Nicolás Petro Burgos en las que aludían a encuentros ocurridos entre 2021 y 2022 con “drogas, alcohol y prostitutas”.

Los mensajes también hacen referencia a un “coronel” que habría formado parte del entorno inmediato del entonces candidato. “¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?”, le preguntó Vásquez a Petro Burgos. Él respondió: “No sé, yo creo que él se las consigue”.

PUBLICIDAD

La conversación continúa con una advertencia de Vásquez sobre la responsabilidad de ese hombre ante cualquier incidente. Petro Burgos señaló entonces que estaban en la habitación donde se hospedaba el “coronel” y afirmó que se le había llamado la atención. Según el intercambio, el aludido contestó que estaba acostumbrado a esa clase de situaciones.

Gustavo Petro Urrego, Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez en septiembre de 2019
Las afirmaciones de la expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente de la República, hacen parte de las indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos aportes no reportados y otras actuaciones ligadas al entorno del entonces candidato - crédito Suministrado infobae

El Colombiano informó en agosto de 2025 que el “coronel” mencionado en los chats era William Castellanos, mayor retirado de la Policía Nacional. Castellanos fue asesor de seguridad de Petro desde su administración como alcalde de Bogotá en 2012, integró su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado y permaneció entre sus colaboradores cercanos antes de la llegada a la Presidencia en 2022.

El exoficial reconoció en diálogo con el diario que era la persona a la que se referían Vásquez y Petro Burgos, aunque rechazó haber llevado mujeres que presuntamente ejercían la prostitución al lugar. Aseguró que se opuso a la distribución de licor luego de un evento en La Boquilla y que esa discusión motivó su salida de la habitación del hotel.

“Al otro día a las cinco de la mañana me dijo Nicolás: ‘William, para el evento que nos vamos a ir mi papá está ahí desordenado’”, relató Castellanos. Según su versión, al revisar el sitio encontraron a dos mujeres ajenas al grupo.

Vásquez confirmó la autenticidad de los chats, en los que también se alude a videos donde “hay de todo”, incluidos “travestis y demás”. Petro negó la existencia de ese material audiovisual y su hijo anunció que presentaría demandas.

Abogado de Day Vásquez se quejó por los constantes aplazamientos de las audiencias en el proceso contra Laura Ojeda

Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram
Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram

Day Vásquez pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe por qué sigue sin fecha la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, investigada por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la violación de sus datos personales, después de tres aplazamientos que impidieron realizar la diligencia.

La representación de Vásquez, liderada por Alait de Jesús Freja, solicitó al fiscal Juan Martín Parada detalles sobre el estado de la noticia criminal, la eventual nueva convocatoria, el despacho judicial competente y las circunstancias procesales, administrativas o judiciales que han frenado la audiencia.

La primera cita había sido programada para el 12 de mayo de 2026 y se suspendió por una incapacidad médica de Ojeda. La segunda, prevista para el 3 de junio del mismo año, tampoco se concretó porque la fiscal delegada y la investigada participaban en otra diligencia, según documentos conocidos por Semana.

Day Vásquez y Laura Ojeda, ex pareja y actual esposa respectivamente de Nicolás Petro. Foto: Instagram
Abogado de Day Vásquez se quejó por los constantes aplazamientos de las audiencias en el proceso contra Laura Ojeda - crédito Instagram

El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, retiró del expediente a la fiscal Lucy Laborde. La audiencia no pudo avanzar porque no había un fiscal delegado asignado al caso.

Por ello, el togado invocó el derecho de postulación de su clienta para requerir explicaciones sobre la reprogramación. En el escrito dirigido a Parada, planteó: “En ejercicio de mi derecho de postulación, presento solicitud de información sobre el estado de la solicitud de audiencia de formulación de imputación y las razones de su reprogramación”.

Temas Relacionados

Day VásquezGustavo PetroPruebasEstados UnidosCampaña PresidencialSexocontratosPetro drogasPetro prostitutasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este viernes 6 de noviembre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este viernes 6 de noviembre

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

El artista hizo un comentario durante una entrevista y volvió a poner atención sobre una relación que comenzó en 2018, terminó tres años después y aún genera versiones entre seguidores

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Registraduría respondió a alerta en redes sociales sobre la vulneración de su base de datos: “Continuaremos monitoreando permanentemente el acceso”

El organismo revisó auditorías, trazabilidad de accesos y pruebas digitales luego de que un usuario afirmara tener registros de millones de colombianos

Registraduría respondió a alerta en redes sociales sobre la vulneración de su base de datos: “Continuaremos monitoreando permanentemente el acceso”

Crisis del Ueno Bank en Paraguay benefició al empresario colombiano Jaime Gilinski: provocó una “avalancha” de solicitudes de apertura de cuentas en el Banco GNB

Banco GNB Paraguay registró intermitencias en su aplicación digital ante la alta demanda para abrir cuentas tras la intervención de Ueno Bank

Crisis del Ueno Bank en Paraguay benefició al empresario colombiano Jaime Gilinski: provocó una “avalancha” de solicitudes de apertura de cuentas en el Banco GNB

Encontraron un cadáver en pleno Chapinero Alto en Bogotá: el cuerpo, que tenía signos de violencia, no ha sido identificado

El cuerpo del hombre cuya edad ronda entre los 38 y 40 años fue reportado en una zona boscosa ubicada en el barrio Paraíso, en la parte alta de la localidad de Chapinero

Encontraron un cadáver en pleno Chapinero Alto en Bogotá: el cuerpo, que tenía signos de violencia, no ha sido identificado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Johanna Fadul reveló cómo logró quedar finalmente embarazada después de más de 10 años junto a Juanse Quintero: “Nunca pierde la fe”

Iván Duque confesó que lloró en lo que consideró uno de los momentos más complicados durante su presidencia: “Nervios, presión y ansiedad por lo que seguía”

Aida Victoria Merlano habló de su estado tras aparecer llorando en redes sociales: “Hay que cuidar la salud mental”

Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre los primeros países confirmados

Deportes

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos

Carlos Antonio Vélez opinó sobre las ausencias de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en la selección Colombia y cuestionó la presencia de Camilo Vargas: “Me pondré a escudriñar un poco más”

Quién es Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: este es perfil del futbolista que juega en Polonia

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Polémica por jueza de línea que anuló de forma incorrecta gol de Real Cartagena y ahora fue designada para otro partido del Torneo BetPlay: así fue la cuestionada jugada