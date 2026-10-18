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Los gansos egipcios invasores aprovechan cultivos y transportan parásitos en Alemania

Un estudio de cuatro años en la región de Wetterau analizó la alimentación y los parásitos de 100 ejemplares de esta especie invasora originaria de África

Un ganso egipcio sobre una roca junto al agua y un segundo ganso echado en la orilla terrosa con vegetación y árboles al fondo.
El maíz concentró el 46 por ciento de la dieta detectada y el 58 por ciento del peso total de los alimentos analizados en los buches (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los gansos egipcios invasores de la región alemana de Wetterau aprovechan cultivos como el maíz, cereales y gramíneas, además de portar una variedad de parásitos, según una investigación de cuatro años realizada por el Centro de Investigación sobre Biodiversidad y Clima Senckenberg y la Universidad Goethe de Fráncfort.

El estudio, publicado en International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, examinó la alimentación de 100 aves y los parásitos de 25 ejemplares por año, muestreadas cerca de Nieder-Wöllstadt y Dortelweil, dentro del proyecto ZOWIAC.

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La investigación busca aportar datos para evaluar los efectos ecológicos y económicos de la expansión de esta especie originaria de África, introducida en Europa como ave ornamental entre los siglos XVII y XX.

El maíz concentró la mayor parte de la alimentación registrada

Ilustración de un ave anseriforme junto a flechas que provienen de plantas, cereales, un caracol, crustáceos y gusanos sobre fondo blanco
El Centro Senckenberg y la Universidad Goethe de Fráncfort evaluaron durante cuatro años el impacto ambiental del ganso egipcio en Alemania (Gentileza, estudio: Investigaciones dietéticas y parasitológicas plurianuales de gansos egipcios invasores ( Alopochen aegyptiaca ) en el centro de Alemania, publicado en International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife)

Los investigadores analizaron el contenido del buche, una parte del aparato digestivo donde los alimentos permanecen en gran medida sin digerir; esa característica permitió determinar con mayor precisión qué habían consumido las aves antes de ser examinadas.

El maíz, los cereales y las gramíneas fueron los componentes predominantes de la dieta durante todos los períodos analizados. El primero representó el 46% de los alimentos detectados y el 58% de su peso total, una proporción que mostró el uso intensivo de recursos vinculados a la actividad humana.

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La presencia de maíz fue mayor entre 2021 y 2022, cuando se detectó en el 95% de los gansos egipcios (Alopochen aegyptiaca) estudiados. Las aves fueron obtenidas durante operaciones de caza habituales en una zona con terrenos agrícolas, numerosos campos de ese cereal y áreas próximas al río Nidda.

La especie combina vegetales con alimentos de origen animal

Diez gráficos circulares divididos en sectores de colores con porcentajes, acompañados por una leyenda con nombres e ilustraciones de alimentos
Los investigadores encontraron restos de fresas verdes que evidencian el aprovechamiento de recursos asociados a la actividad humana (Gentileza, estudio: Investigaciones dietéticas y parasitológicas plurianuales de gansos egipcios invasores ( Alopochen aegyptiaca ) en el centro de Alemania, publicado en International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife)

Aunque suele clasificarse al ganso egipcio como herbívoro, el análisis detectó también alimentos animales. Entre los restos hallados había lombrices de tierra y bivalvos, moluscos con dos conchas, lo que indica que la especie aprovecha distintos recursos según su disponibilidad.

La autora principal, Anna Viktoria Schantz, explicó el método empleado: “Dado que el alimento en el buche aún está en gran parte sin digerir, esto proporciona una forma particularmente buena de determinar qué comen las aves”. El estudio incluso encontró incluso fresas durante uno de los años de muestreo.

Además, señaló que esos frutos todavía no habían llegado a su madurez natural en el momento de la toma de muestras. Por ello, planteó que podrían haber sido suministrados por personas o que las aves accedieron a ellos por otra vía. El hallazgo se suma a los indicios de que estos animales explotan alimentos asociados a entornos intervenidos.

La concentración de aves puede abrir conflictos con la agricultura

Composición de cuatro paneles con tres tomas microscópicas de parásitos y una fotografía de plumas examinadas con un punzón metálico
La concentración de grandes bandadas de gansos en zonas de cultivo plantea riesgos económicos y posibles conflictos con la agricultura (Gentileza, estudio: Investigaciones dietéticas y parasitológicas plurianuales de gansos egipcios invasores ( Alopochen aegyptiaca ) en el centro de Alemania, publicado en International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife)

El investigador Sven Klimpel, del Centro Senckenberg y de la Universidad Goethe de Fráncfort, afirmó que “los gansos egipcios consumen los alimentos que son abundantes y están fácilmente disponibles; comen lo que encuentran a su paso”.

La ingesta ocasional de cultivos no implica por sí misma daños relevantes ni pérdidas aseguradas para los productores. Sin embargo, el estudio advierte que la presencia frecuente de grandes grupos en una misma zona puede generar conflictos con la agricultura, especialmente en áreas de cultivo de maíz.

En la distribución natural de la especie ya se documentaron consecuencias negativas sobre el rendimiento agrícola. En Alemania, un relevamiento nacional realizado entre 2017 y 2022 estimó que se reproducen entre 11.000 y 15.500 parejas de Alopochen aegyptiaca. Desde 2017, figura en la lista de especies exóticas invasoras de interés para la Unión Europea.

Siete parásitos fueron registrados por primera vez en Europa

Cuatro paneles que presentan dos parásitos microscópicos con barras de escala y dos tejidos disecados con gusanos en su interior
El gusano intestinal Polymorphus minutus infectó a la mitad de los gansos tras el consumo de pequeños crustáceos en el agua (Gentileza, estudio: Investigaciones dietéticas y parasitológicas plurianuales de gansos egipcios invasores ( Alopochen aegyptiaca ) en el centro de Alemania, publicado en International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife)

Además de la dieta, el equipo examinó ectoparásitos, que viven sobre el cuerpo del animal, y endoparásitos, que habitan en su interior. Los especialistas identificaron 17 especies de parásitos en los ejemplares analizados. Siete de ellas se registraron por primera vez en gansos egipcios de Europa.

Entre los organismos detectados estuvo Polymorphus minutus, un gusano de cabeza espinosa que afecta el intestino delgado de aves acuáticas. Apareció en aproximadamente el 50% de los gansos examinados. El parásito utiliza copépodos, pequeños crustáceos acuáticos, como huéspedes intermedios antes de llegar a las aves.

“Los parásitos pueden servir como indicadores fiables de la dieta y el estilo de vida de los animales huéspedes”, afirmó Schantz. La detección de P. minutus permite inferir que los animales infectados ingirieron copépodos, que actúan como huéspedes intermediarios en el ciclo de vida del parásito.

Klimpel señaló que las aves “no solo provocan conflictos en parques y piscinas al aire libre, sino que también utilizan tierras agrícolas como fuente de alimento, lo que puede suponer riesgos económicos”.

Los autores añadieron que la diversidad parasitaria también es un motivo de atención para las aves domésticas y de corral. Los investigadores consideran necesarios estudios durante todo el año, dado que la dieta y la presencia de parásitos cambian según la estación, el hábitat y las condiciones climáticas.

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