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Donald Trump dijo que Francia “está en llamas” y “destrozado” por la inmigración: “¡Cierren sus fronteras y tomen el control!"

El presidente estadounidense atribuyó los disturbios al flujo migratorio y exigió clausurar pasos fronterizos “antes de que sea tarde”. Las violentas protestas del sábado dejaron 1.800 detenidos, más de 500 policías heridos y 1.500 comercios dañados

Donald Trump dijo que la inmigración "destrozó" a Francia (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Donald Trump dijo que la inmigración "destrozó" a Francia (REUTERS/Elijah Nouvelage)
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Tras las violentas protestas que sacudieron a Francia el sábado, el presidente Donald Trump vinculó los disturbios en Francia con la inmigración y reclamó a las autoridades del país galo el cierre de las fronteras.

“¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande”, escribió el presidente norteamericano en Truth Social.

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Y agregó: “¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”.

La jornada dejó al menos 1.800 detenidos y daños en 1.500 comercios de todo el país, según el Ministerio del Interior y la Federación de Comercio y Distribución. En París, la policía registró la detención de 855 personas, una cifra récord para la capital.

Emmanuel Macron tenía previsto dirigirse al país a las 18:00 GMT, después de reunirse con el primer ministro y otros miembros de su gobierno. La crisis se produjo seis meses antes de las elecciones presidenciales para elegir a su sucesor y en vísperas de un viaje de tres días del mandatario a cuatro países árabes del Golfo.

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Francia amaneció con calles y comercios destrozados, y vehículos quemados (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
Francia amaneció con calles y comercios destrozados, y vehículos quemados (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Laurent Nuñez, ministro del Interior francés, informó el domingo sobre el avance de las actuaciones judiciales tras los incidentes: “1.800 personas fueron arrestadas y ahora se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y poder llevarlos ante la justicia”.

Los enfrentamientos ocurrieron al margen de una movilización nacional que reunió entre 550.000 y 800.000 personas, según las autoridades y la central sindical CGT. Las manifestaciones respondían a la alta inflación, el encarecimiento de la vida y el alza de los combustibles vinculada a la guerra en Oriente Medio.

El conflicto comenzó en febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, y provocó un aumento de los precios del combustible y de la inflación a escala mundial. Las protestas del sábado siguieron a cuatro semanas de movilizaciones de estudiantes de secundaria, algunas de las cuales también registraron hechos de violencia.

En París, Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, grupos de jóvenes encapuchados saquearon decenas de negocios. Las calles de la capital quedaron cubiertas de restos de barricadas construidas con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales, además de vidrieras destruidas y vehículos incendiados.

Macron condenó las violentas protestas del sábado en Francia
Macron condenó las violentas protestas del sábado en Francia

La vicealcaldesa socialista de París Lamia El Aaraje describió la situación tras los incidentes: “Un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto” en la ciudad. También acusó a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen de actuar “como un bombero pirómano” para elevar la tensión política antes de las elecciones de 2027.

El gobierno de centroderecha de Macron y Marine Le Pen responsabilizaron a grupos de ultraizquierda por los disturbios. El líder de La Francia Insumisa, que había apoyado las movilizaciones, diferenció a los participantes de quienes cometieron delitos: “Quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el pillaje, el saqueo”.

En Limoges, en el centro-oeste francés, un incendio destruyó el ayuntamiento del siglo XIX. El prefecto local dijo a la cadena LCI que el fuego había sido provocado deliberadamente por “una horda salvaje”, aunque los bomberos lograron controlarlo durante la madrugada del domingo.

La fiscalía de París informó que más de 500 personas continuaban bajo custodia, entre ellas 171 menores. En Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia, las autoridades reportaron 160 detenidos.

Colapsó parte de la cúpula del ayuntamiento de Limoge por el incendio

El primer ministro Sébastien Lecornu visitó los cordones policiales durante la noche del sábado, cuando los agentes emplearon gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes que lanzaban proyectiles y fuegos artificiales. El gobierno contabilizó 150 policías y gendarmes heridos en todo el país.

Lecornu se refirió al saldo de los enfrentamientos al visitar el operativo de seguridad: “Es un milagro que el saldo no sea mayor”.

Los usuarios de X detectaron muchos saqueos en distintos locales de ropa de varias ciudades de Francia.

Un joven de 17 años perdió una mano en Saint-Étienne, en el sur del país, por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad. Durante y después de las marchas, grupos de jóvenes recorrieron calles de París, se enfrentaron de forma esporádica con la policía, provocaron incendios y forzaron locales cerrados para vaciar sus estantes.

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