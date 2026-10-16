Una ofensiva de drones ucranianos paralizó durante horas las operaciones de numerosos aeropuertos rusos

Una vista del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo, en las afueras de Moscú, Rusia (REUTERS/Anastasia Barashkova/Archivo)

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Una oleada de drones ucranianos paralizó durante la noche las operaciones de múltiples aeropuertos en la Rusia europea, según reconoció Rosaviatsia, la agencia federal de transporte aéreo del país.

Los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron vuelos

Poco antes de la medianoche, Rosaviatsia confirmó que los cuatro aeropuertos de Moscú —Vnúkovo, Domodédovo, Zhukovski y Sheremetyevo — habían suspendido sus operaciones de manera provisional.

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La agencia TASS indicó que varios vuelos procedentes de Turquía debieron retornar a sus aeropuertos de origen. Hacia las cinco de la mañana, la agencia estatal comunicó que las terminales moscovitas habían retomado su actividad.

Desde San Petersburgo hasta los Urales

Además de la capital, las autoridades ordenaron durante la madrugada el cierre de numerosos aeropuertos a lo largo del territorio europeo ruso: desde Púlkovo, en San Petersburgo, hasta Nizhni Nóvgorod, Kazán, Sarátov, Ufá, Pskov, Samara y Perm, ya en los Urales.

Poco antes de la medianoche, Rosaviatsia confirmó que los cuatro aeropuertos de Moscú —Vnúkovo, Domodédovo, Zhukovski y Sheremetyevo (foto) — habían suspendido sus operaciones de manera provisional (REUTERS/Marina Lystseva/Archivo)

La advertencia de Zelensky

El pasado 1 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió a través de X que “el espacio aéreo ruso se volverá completamente inseguro”.

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“También es importante que las aerolíneas que vuelan principalmente a Moscú, San Petersburgo y otros destinos rusos lo oigan. Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil”, subrayó.

En respuesta, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó esas declaraciones como “una manifestación de terrorismo de Estado”.

Ucrania retomó los ataques a refinerías

Zelensky ordenó el jueves reanudar los ataques contra refinerías rusas después de que la tregua energética anunciada el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera ignorada por el Kremlin.

Trump ha criticado con dureza al mandatario ucraniano, a quien instó a convocar elecciones, y aseguró que resulta más sencillo negociar con Putin. Sin embargo, Moscú volvió a rechazar de forma categórica la última propuesta de paz que manejaban los emisarios de la Casa Blanca, la cual contemplaba un alto el fuego en la actual línea del frente.

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