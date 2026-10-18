El cólera aviar, detrás de la muerte masiva de pingüinos en la Antártida

Los investigadores contabilizaron 537 cadáveres de pingüinos en el área de desembarco de la isla Heroina, entre adultos y crías (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una expedición internacional determinó, tras análisis de laboratorio y exámenes patológicos realizados sobre animales hallados en las Islas Peligrosas, que el cólera aviar fue la causa principal de la muerte masiva de pingüinos Adelia en 2024.

El estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, comenzó en marzo de 2024, cuando el grupo científico llegó al archipiélago antártico, donde viven más de 1,2 millones de parejas reproductoras de pingüinos Adelia.

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En Heroina, se encontraron con 537 cadáveres de estos animales en el área de desembarco: 172 adultos y 365 crías, la mayoría cerca de abandonar el nido; y en una meseta de la isla había, además, cientos o posiblemente miles de cadáveres.

En cambio, en Beagle también había muchos cadáveres, pero la nieve intensa y las condiciones de navegación impidieron cuantificar el evento con más exactitud.

La bacteria apareció en 46 de los 49 animales analizados

Una expedición científica determinó que el cólera aviar causó la muerte masiva de pingüinos Adelia en las Islas Peligrosas en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cercanía temporal de la llegada del H5N1 a la Península Antártica llevó a sospechar inicialmente de una influenza aviar de alta patogenicidad. Sin embargo, las evaluaciones posteriores identificaron otro agente: la bacteria Pasteurella multocida, causante del cólera aviar.

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Los resultados detectaron esta bacteria en 46 de los 49 animales examinados, mientras que el H5N1 solo fue identificado en pocos casos. El cólera aviar es una enfermedad bacteriana que puede provocar muertes en aves silvestres, y su presencia explica la mayor parte de los decesos estudiados en esas colonias.

Aunque la influenza aviar sigue preocupando a los investigadores por su asociación con la mortalidad de aves marinas en la Antártida, el hallazgo cambia la hipótesis inicial sobre el episodio, ya que en esta situación no fue la causa dominante.

Ralph Vanstreels, veterinario especializado en fauna silvestre del Programa para América Latina del Instituto One Health de la Universidad de California en Davis, participó en el estudio. El especialista trabajó en investigaciones de brotes y mortandades masivas de animales silvestres en América Latina y el continente antártico.

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Los análisis de laboratorio detectaron la bacteria Pasteurella multocida en 46 de los 49 animales examinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos preocupa mucho el impacto de la gripe aviar en la fauna antártica, ya que los virus H5N1 se han relacionado con la mortalidad de aves marinas en la Antártida”, declaró Vanstreels. A la vez, advirtió: “Sin embargo, este caso nos recuerda que otros patógenos siguen circulando y causando mortalidad en estas poblaciones”.

La cepa circula en la región desde hace al menos dos décadas

El análisis genético de las muestras permitió establecer que la bacteria relacionada con este brote guarda una estrecha relación con una cepa identificada en aves marinas antárticas más de 20 años atrás. Esa coincidencia plantea que el cólera aviar ha estado presente en la región durante, como mínimo, dos décadas.

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Los científicos también encontraron conexiones genéticas con cepas detectadas en el océano Austral, a más de 8.000 kilómetros de distancia. El dato muestra que el patógeno no estaría limitado a un único punto del territorio antártico, aunque la investigación no precisa el recorrido que siguió la bacteria entre los lugares señalados.

Matteo Iervolino, autor principal del estudio e integrante de la Universidad Erasmus, sostuvo que el caso puede ampliar el conocimiento sobre los riesgos sanitarios de la fauna de la zona.

Las pruebas descartaron al virus de gripe aviar H5N1 como el factor dominante detrás de los decesos en la colonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los hallazgos sugieren que el cólera aviar podría ser una causa de mortalidad de aves marinas en la Antártida más extendida y subestimada de lo que se creía”, afirmó.

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El investigador añadió que los resultados “también subrayan la importancia de una vigilancia constante de la salud de la fauna silvestre en ecosistemas remotos, donde los brotes pueden pasar desapercibidos o sin investigar”.

Entre las hipótesis de transmisión figuran agua o nieve contaminadas, contacto entre aves, secreciones, heces y consumo de animales infectados. Para distinguir las causas de muerte ante la coexistencia de ambas enfermedades, es necesario realizar estudios específicos y un seguimiento en la región.