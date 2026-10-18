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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

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En pocas líneas:

13:12 hsHoy

Drones de fibra óptica: la tecnología de la guerra de Ucrania y Rusia que llegó a los cárteles mexicanos

El Ejército mexicano aseguró hace unos días decenas de drones, controles, baterías y rollos de fibra óptica en Sinaloa; la Sedena confirmó que se trataba de material para ensamblar aeronaves no tripuladas

El Ejército mexicano aseguró en Sinaloa drones, baterías y rollos de fibra óptica durante operativos realizados en octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ejército mexicano aseguró en Sinaloa drones, baterías y rollos de fibra óptica durante operativos realizados en octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los drones controlados mediante fibra óptica, una tecnología que se ha convertido en una de las herramientas características de la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzaron a aparecer también en investigaciones contra grupos criminales en México.

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13:12 hsHoy

Defensa de César Jáuregui denuncia irregularidades y logra aplazar audiencia en Chihuahua para este domingo 18 de octubre

El abogado Héctor Villasana aseguró que el Ministerio Público entregó casi 12 tomos de investigación y ocho memorias digitales apenas unas horas antes de la audiencia

detenido exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno (especial)
detenido exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno (especial)

La defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento penal en su contra, al señalar que el Ministerio Público entregó un amplio expediente de investigación pocas horas antes de la audiencia, lo que, a su juicio, impidió preparar una defensa adecuada.

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