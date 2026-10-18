EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

En pocas líneas:
13:12 hsHoy
Los drones controlados mediante fibra óptica, una tecnología que se ha convertido en una de las herramientas características de la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzaron a aparecer también en investigaciones contra grupos criminales en México.
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La defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento penal en su contra, al señalar que el Ministerio Público entregó un amplio expediente de investigación pocas horas antes de la audiencia, lo que, a su juicio, impidió preparar una defensa adecuada.