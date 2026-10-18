La foto de Erling Haaland con un mate que se hizo viral: la especial dedicatoria para tres jugadores de la selección argentina

El posteo de Erling Haaland en sus redes sociales

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Erling Haaland, la máxima figura del Manchester City, sacudió el universo digital este domingo al compartir una inesperada postal que expone su profunda adopción de la cultura rioplatense. El delantero noruego de 26 años publicó una foto sosteniendo un mate impecablemente preparado, acompañada de un mensaje de agradecimiento dirigido a tres futbolistas de la selección argentina.

“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida”, escribió el atacante en sus cuentas oficiales. La publicación no solo desató el furor de millones de fanáticos albicelestes, sino que escaló a niveles diplomáticos cuando la propia Embajada de Noruega en Argentina reaccionó en la red social X: “¡Bienvenido al mate! Es un viaje de ida”.

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Las respuestas de los futbolistas involucrados encendieron aún más las interacciones en las plataformas virtuales. En su cuenta oficial de Instagram, su ex compañero de ataque le escribió: “Erlingoooo”, sumando emojis de mates. Enzo Fernández, que se unió recientemente al City y entabló una gran relación con el noruego, publicó: “Protocolooooo”, haciendo alusión a los códigos internos y al ritual que conlleva el mate en sí mismo.

Mientras que los usuarios de Instagram le dedicaron mensajes como “Mientras más te conozco, más te amo”, “Te volviste Argentino. Saludos genio del gol” y “Ya denle la ciudadanía”, en la red social X optaron por conterstar con memes. La publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram se volvió viral automáticamente, sumandomás de 1 millón de likes y 20 mil comentarios en las primeras dos horas.

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El mensaje de Erling Haaland en sus redes sociales

Cabe destacar que Haaland ya le había hecho un guiño a los fanáticos argentinos, en especial al hincha Xeneize, cuando le dio like a un video viral. La publicación logró casi 26 mil likes, 3693 retwitts y unos 200 comentarios. Además, el video superó las 8 millones de reproducciones. Entre ellos, un “me gusta” de Erling Haaland. El noruego se hizo fanático de Boca Juniors por un ex futbolista del club argentino, Leonardo Balerdi, quien fue su compañero en el Borussia Dortmund de Alemania.

La actual temporada de Erling Haaland en el Manchester City lo encuentra consolidado como el delantero más temible del planeta, manteniendo un promedio goleador extraordinario en la Premier League con cuatro anotaciones en siete partidos y cuatro gritos en dos duelos de la Champions League.

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El origen de este fanatismo por el mate se remonta principalmente a su convivencia con Julián Álvarez. Ambos delanteros compartieron el vestuario del Manchester City durante dos temporadas completas (desde mediados de 2022 hasta mediados de 2024), período en el que forjaron una enorme relación futbolística y humana antes del traspaso del oriundo de Calchín al Atlético de Madrid. Fue en esos dos años de concentraciones y festejos donde La Araña introdujo al vikingo en el hábito diario de cebar mates, una herencia cultural que hoy Haaland disfruta con Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, mientras la exhibe con orgullo ante millones de seguidores en todo el mundo.

Las reacciones tras la foto de Haaland con un mate: