Deportes

La foto de Erling Haaland con un mate que se hizo viral: la especial dedicatoria para tres jugadores de la selección argentina

El noruego del Manchester City se tomó una selfie y causó furor en el mundo del fútbol

Erling Haaland recostado en un sillón azul sostiene en primer plano un mate con yerba y bombilla metálica frente a una pared de vidrio
El posteo de Erling Haaland en sus redes sociales
Guardar

Erling Haaland, la máxima figura del Manchester City, sacudió el universo digital este domingo al compartir una inesperada postal que expone su profunda adopción de la cultura rioplatense. El delantero noruego de 26 años publicó una foto sosteniendo un mate impecablemente preparado, acompañada de un mensaje de agradecimiento dirigido a tres futbolistas de la selección argentina.

“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida”, escribió el atacante en sus cuentas oficiales. La publicación no solo desató el furor de millones de fanáticos albicelestes, sino que escaló a niveles diplomáticos cuando la propia Embajada de Noruega en Argentina reaccionó en la red social X: “¡Bienvenido al mate! Es un viaje de ida”.

PUBLICIDAD

Las respuestas de los futbolistas involucrados encendieron aún más las interacciones en las plataformas virtuales. En su cuenta oficial de Instagram, su ex compañero de ataque le escribió: “Erlingoooo”, sumando emojis de mates. Enzo Fernández, que se unió recientemente al City y entabló una gran relación con el noruego, publicó: “Protocolooooo”, haciendo alusión a los códigos internos y al ritual que conlleva el mate en sí mismo.

Mientras que los usuarios de Instagram le dedicaron mensajes como “Mientras más te conozco, más te amo”, “Te volviste Argentino. Saludos genio del gol” y “Ya denle la ciudadanía”, en la red social X optaron por conterstar con memes. La publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram se volvió viral automáticamente, sumandomás de 1 millón de likes y 20 mil comentarios en las primeras dos horas.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un mensaje de redes sociales con texto blanco y azul sobre fondo oscuro junto a un emoticono de mate
El mensaje de Erling Haaland en sus redes sociales

Cabe destacar que Haaland ya le había hecho un guiño a los fanáticos argentinos, en especial al hincha Xeneize, cuando le dio like a un video viral. La publicación logró casi 26 mil likes, 3693 retwitts y unos 200 comentarios. Además, el video superó las 8 millones de reproducciones. Entre ellos, un “me gusta” de Erling Haaland. El noruego se hizo fanático de Boca Juniors por un ex futbolista del club argentino, Leonardo Balerdi, quien fue su compañero en el Borussia Dortmund de Alemania.

La actual temporada de Erling Haaland en el Manchester City lo encuentra consolidado como el delantero más temible del planeta, manteniendo un promedio goleador extraordinario en la Premier League con cuatro anotaciones en siete partidos y cuatro gritos en dos duelos de la Champions League.

El origen de este fanatismo por el mate se remonta principalmente a su convivencia con Julián Álvarez. Ambos delanteros compartieron el vestuario del Manchester City durante dos temporadas completas (desde mediados de 2022 hasta mediados de 2024), período en el que forjaron una enorme relación futbolística y humana antes del traspaso del oriundo de Calchín al Atlético de Madrid. Fue en esos dos años de concentraciones y festejos donde La Araña introdujo al vikingo en el hábito diario de cebar mates, una herencia cultural que hoy Haaland disfruta con Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, mientras la exhibe con orgullo ante millones de seguidores en todo el mundo.

Las reacciones tras la foto de Haaland con un mate:

Captura de pantalla de una publicación digital con un montaje del futbolista Erling Haaland con gafas junto a una parrilla con embutidos
Captura de pantalla de una publicación en redes con cuatro futbolistas en un estadio luciendo el uniforme de la selección argentina
Montaje de un Documento Nacional de Identidad de Argentina que incluye el retrato y los datos personales del futbolista Erling Haaland
Hombre con rasgos de Erling Haaland montado a caballo, con poncho y sombrero, tomando mate frente a ganado vacuno durante el atardecer
Hombre con el rostro de Erling Haaland vestido de gaucho junto a carne en un asador de hierro sobre brasas, con un caballo al fondo
Captura de una publicación de la red social X que incluye el rostro en primer plano del futbolista Lionel Messi con una sonrisa

Temas Relacionados

deportes-internacionalErling HaalandManchester CityJulián ÁlvarezEnzo FernándezGerónimo RulliPremier LeagueSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Tanto la Academia como el Rojo arribarán al encuentro por la fecha 13 del Torneo Clausura con la obligación de ganar para revertir su adverso presente. Transmitirán desde las 14:45 ESPN Premium y TNT Sports

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Después de empatar y quedar en una posición adversa, el Millonario de Leo Ponzio chocará por la fecha 13 del Clausura contra el campeón del Apertura. Transmitirá ESPN Premium desde las 20:15

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estudiantes se enfrentará a San Lorenzo antes del decisivo cruce con Flamengo por las semis de la Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha y el Ciclón llegan con la misma cantidad de puntos en el Torneo Clausura. También juegan Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. Ambos duelos comenzarán a las 18:00

Estudiantes se enfrentará a San Lorenzo antes del decisivo cruce con Flamengo por las semis de la Libertadores: hora, TV y formaciones

La increíble pelea por el título entre un boxeador 20 centímetros más alto que su rival que se definió por nocaut en el último segundo: “Fue dramático”

Cuando parecía que la definición se iba a las tarjetas, Sebastian Fundora sorprendió al imponerse por la vía rápida

La increíble pelea por el título entre un boxeador 20 centímetros más alto que su rival que se definió por nocaut en el último segundo: “Fue dramático”

Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del Dibu Martínez luego de su operación por la fractura de mandíbula

El Chelsea FC actualizó el panorama del arquero argentino, que se recupera en su casa tras sufrir la lesión en el partido ante el Everton

Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del Dibu Martínez luego de su operación por la fractura de mandíbula

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

INFOBAE AMÉRICA

Apagones, medicamentos y ausencias: la vida de una abuela que sostiene sola a sus dos nietas en La Habana

Apagones, medicamentos y ausencias: la vida de una abuela que sostiene sola a sus dos nietas en La Habana

Policía judicial detiene a una mujer por presuntamente trasladar a la sospechosa del crimen de Fleming

Dos salvadoreños pierden la vida en trágicos accidentes provocados por ebriedad y falta de licencia de conducir

Sacerdote miskito asumirá como administrador parroquial en Florida tras su exilio de Nicaragua en 2024

Un seguro contra terremotos le garantiza $17.5 millones a Panamá