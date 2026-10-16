Imágenes satelitales revelaron que Rusia avanza en la construcción de una mega base para drones en Rostov

Trabajos en curso en un lugar donde se construye una gran plataforma de lanzamiento de drones; imagen del 11 de octubre y detalle del 14 de octubre. 2026 PLANET LABS PBC y Pleiades Neo © Airbus DS 2026/vía REUTERS

Guardar

Rusia completó en apenas seis semanas la construcción de una nueva base militar diseñada para lanzar drones impulsados por motores a reacción, según reveló un análisis de imágenes satelitales realizado por la agencia Reuters, en una nueva muestra de la expansión de su capacidad ofensiva cerca de Ucrania.

El terreno, ubicado en la región suroccidental rusa de Rostov, era un campo vacío el 31 de agosto. Para el miércoles se había transformado en una instalación con una superficie equivalente a unas 126 canchas de fútbol, de acuerdo con imágenes comerciales suministradas por Planet Labs y Airbus.

PUBLICIDAD

Un mapa de la frontera entre Rusia y Ucrania señala la ubicación de una nueva base de ataque con drones junto a la base aérea de Millerovo, según OpenStreetMap. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción de la base en Rostov coincide con un aumento del uso de drones de ataque a reacción por parte de Rusia, armas que Ucrania tiene dificultades para interceptar debido a que pueden alcanzar velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Con la guerra a gran escala ya en su quinto año, Kiev anticipa una mayor escalada de ataques con drones a reacción y misiles durante el próximo invierno.

Se está construyendo un gran sitio de lanzamiento de drones. 2026 PLANET LABS PBC y Pleiades Neo © Airbus DS 2026/vía REUTERS

Mike Monnik, fundador y director ejecutivo de la empresa de inteligencia privada DroneSec, explicó que el sitio identificado en las imágenes tendría capacidad para lanzar los modelos Geran-4 y Geran-5, los tipos más recientes de drones a reacción desarrollados por Rusia. Según precisó, el borde occidental de la instalación muestra ocho plataformas para rieles de lanzamiento capaces de disparar esos drones, que se sumarían a una red rusa existente de al menos 11 sitios fijos de lanzamiento utilizados en ataques contra Ucrania.

PUBLICIDAD

Aparición de tiendas de campaña en una zona donde se está construyendo un gran lugar de lanzamiento de drones. 2026 PLANET LABS PBC y Pleiades Neo © Airbus DS 2026/vía REUTERS

“La velocidad de la construcción demuestra la facilidad con la que Rusia puede desplegar rápidamente capacidades ofensivas ya establecidas”, afirmó Monnik. El especialista agregó que el sitio luce muy cerca de estar terminado y que será “probablemente cuestión de semanas que esté totalmente operativo, si no antes”.

La instalación ocupa un área de alrededor de 0,9 kilómetros cuadrados y se encuentra a unos 3,5 kilómetros de la base aérea rusa de Millerovo, sede del 31.º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia. Según DroneSec, el nuevo sitio de lanzamiento probablemente se ubica dentro de la “burbuja” de defensa antiaérea que proveen los sistemas de esa base aérea, lo cual dificultaría los intentos ucranianos de atacarlo.

PUBLICIDAD

Una combinación de imágenes satelitales muestra la zona donde se está construyendo un gran centro de lanzamiento de drones. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

De las ocho plataformas de lanzamiento, dos ya contaban con rieles instalados, según el análisis de Reuters. Los rieles estaban en construcción en otras dos plataformas, mientras que se observó actividad constructiva adicional desde el espacio durante tres días de esta semana. Las imágenes del 31 de agosto mostraban apenas algunos vehículos en el campo sin indicios de obras, pero las tomadas a la mañana siguiente evidenciaron que los trabajos ya habían comenzado.

Se están instalando rampas de lanzamiento en una zona donde se construye un gran sitio para el lanzamiento de drones. 2026 PLANET LABS PBC y Pleiades Neo © Airbus DS 2026/vía REUTERS

Un desafío para la OTAN

La construcción de la base coincide con el deterioro de las relaciones entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Gobiernos europeos acusan a Moscú de intensificar una campaña de sabotaje, incursiones con drones y ciberataques en su contra, mientras que Rusia advirtió el mes pasado que podría recurrir a armas nucleares si la OTAN intentara aislar su enclave de Kaliningrado.

PUBLICIDAD

Monnik señaló que la combinación de la producción industrial de drones a reacción, su creciente sofisticación y la relativa falta de defensas anti drones integrales en muchos países de la OTAN representan un desafío para Occidente. “Esta capacidad de desplegar rápidamente ataques a gran escala utilizando sistemas aéreos no tripulados plantea una vulnerabilidad estratégica para los países de la OTAN”, sostuvo.

A combination image shows a satellite view of aircraft parked at an airfield in Borisoglebsk, Voronezh Region, Russia, October 11, 2026 (top) and destruction at the airfield, where Ukraine's navy said it had destroyed six Russian Su-34M military aircraft in an overnight strike in Borisoglebsk, Voronezh Region, Russia, October 15, 2026 (bottom). Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Pleiades © CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

El especialista de DroneSec indicó además que la instalación podría tener el potencial de disparar 100 drones a reacción o más en 24 horas, aunque aclaró que Rusia normalmente los lanza en pequeñas cantidades a lo largo del día. Dijo que esa cifra dependería también de factores como el suministro disponible y los objetivos militares.

PUBLICIDAD

Rob Jordan, director de programa del centro de estudios londinense RUSI, consideró que las plataformas de concreto y los dos posibles rieles de despegue que muestran las imágenes son consistentes con pistas de lanzamiento para los drones Geran rusos. “Este nivel de construcción en un plazo tan corto es impresionante”, afirmó. Jordan agregó: “Esto demuestra la confianza relativa que Rusia está depositando en su capacidad de ataque a distancia, posiblemente en detrimento de sus fuerzas terrestres convencionales”.

El avance de los drones a reacción rusos

Analistas militares sostienen que Rusia trasladó su capacidad de producción de drones hacia los modelos a reacción debido a las dificultades de Ucrania para contrarrestarlos. Según datos militares ucranianos citados por Reuters el mes pasado, Rusia multiplicó por seis el uso de drones a reacción en un lapso de tres meses durante este verano boreal, con Kiev y la región circundante como los blancos más atacados.

PUBLICIDAD

Estos drones representan un problema adicional porque resultan demasiado veloces para los drones interceptores diseñados por Ucrania, que fueron pensados para derribar de manera económica a sus predecesores de motor a pistón, más lentos. Kiev se encuentra ahora buscando una solución frente a este nuevo tipo de amenaza.