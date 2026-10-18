Colombia

Johanna Fadul mostró su pancita de embarazada y detalles de cómo avanza el proceso: “Diosito nos hizo el milagro”

Entre risas y lágrimas, la actriz compartió con sus seguidores cómo transita su embarazo junto a su pareja, además, mostró en video el crecimiento de su abdomen y habló abiertamente de los síntomas que ha enfrentado durante la gestación

La actriz habló sobre las semanas previas al anuncio de su embarazo, cuando evadía preguntas de sus seguidores sobre su aspecto físico - crédito @rechismes/IG

Guardar

Johanna Fadul subió un video a sus redes sociales donde mostró cómo creció su abdomen después de anunciar el embarazo junto a su esposo, Juanse Quintero. Entre risas, la actriz describió el cambio físico con una frase que repitió varias veces frente a la cámara.

“Se salió la panza, o sea, una barriga con cuadritos”, contó Fadul en el video, antes de mostrar cómo luce su abdomen de perfil y explicar que algunas partes de su cuerpo crecieron más rápido que otras.

PUBLICIDAD

El embarazo llega una década después de que la pareja perdiera a sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, durante el séptimo mes de gestación. Por eso, cuando finalmente pudieron confirmar la noticia, Fadul no ocultó el alivio de dejar atrás el silencio.

Los artistas colombianos confirmaron en Instagram que iniciarán una nueva etapa como padres - crédito johannafadul / Instagram
Los artistas colombianos confirmaron en Instagram que iniciarán una nueva etapa como padres - crédito johannafadul / Instagram

Qué dijo Johanna Fadul sobre su embarazo

“¡Amoreees, amores, amores! Gracias, gracias, gracias, infinitas gracias por tantos mensajes, por tantas llamadas, por tanta emoción”, comenzó la actriz en su video, dirigido a los seguidores que la acompañaron durante el proceso de duelo por sus hijas.

Fadul reconoció que llevaba tiempo evadiendo preguntas sobre su aspecto físico. “Me salían letreros, muchos decían: ‘Ella está embarazada, estás embarazada, tienes cara de embarazada’. Yo decía: ‘Dios mío, ¿cómo hago para decirles que sí?’”, relató entre risas.

PUBLICIDAD

Sobre los síntomas, la actriz fue clara: no todo ha sido sencillo, pero el balance es positivo.

“Ha sido un proceso hermoso, ha sido un proceso cien por ciento a conciencia, un proceso que me he disfrutado y gozado hasta los síntomas”, explicó, y agregó que, aunque los malestares existen, no han sido intensos.

El cariño de sus seguidores, algo que no esperaba

La reacción del público también apareció en el relato de la actriz, que describió escenas que la tomaron por sorpresa en la calle. “Que salga yo a la calle y me digan: ‘¡Felicitaciones!’ Eso es como: ‘¡Guau!’”, contó, visiblemente emocionada.

La pareja se mantiene vigente y con mucho amor pese al pasar de los años - crédito johannafadul / Instagram
La pareja se mantiene vigente y con mucho amor pese al pasar de los años - crédito johannafadul / Instagram

Fadul cerró el video con un agradecimiento directo a quienes la acompañaron en el momento más duro de su historia. “Gracias por el amor que hemos recibido en los mensajes, en las llamadas, las lágrimas que sé que a muchos les han salido. Yo he llorado también con todos”, dijo.

Reacciones de los seguidores de la pareja no tardaron en aparecer: “Ella no es de mi agrado, pero de corazón deseo que en esta ocasión el embarazo salga bien”; “Dios representado en su máxima expresión, creando vida”; “Qué felicidad me da ver este tipo de noticias”; “Verás que todo será perfecto en este embarazo”, entre otros.

Cómo Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron el embarazo

La pareja decidió compartir la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, con fotografías tomadas en una playa. En las imágenes, Fadul y Quintero posaron abrazados junto al mar, acompañados de una ecografía y una prenda infantil que anticipaba la llegada del bebé.

Juanse Quintero tuvo un sueño que lo llevó a proponerle matrimonio nuevamente a Johanna Fadul - crédito Johana Fadul / Instagram
Juanse Quintero tuvo un sueño que lo llevó a proponerle matrimonio nuevamente a Johanna Fadul - crédito Johana Fadul / Instagram

El mensaje que acompañó las fotografías hizo referencia al camino recorrido como pareja: “Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir... hasta que Dios nos sorprende”, escribieron en sus cuentas oficiales.

El anuncio también incluyó un video de la pareja, que recibió mensajes de felicitación de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento colombiano. En el texto de esa publicación, agregaron: “Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”.

Fadul y Quintero iniciaron su relación en 2013 y se casaron por lo civil en noviembre de 2015. Aunque se conocieron años antes, cuando ella tenía 18 años y él 15, el vínculo amoroso surgió después de un reencuentro, y desde entonces compartieron parte de su vida familiar y profesional ante el público.

Temas Relacionados

Johanna FadulEmbarazoJuanse QuinteroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía imputó a un hombre por 11 hurtos a sucursales bancarias que superaron los $20 millones en Norte de Santander

Pedro Melchisedek Ramírez fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser imputado por hurto calificado y agravado, cargo que no aceptó

Fiscalía imputó a un hombre por 11 hurtos a sucursales bancarias que superaron los $20 millones en Norte de Santander

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Abelardo de la Espriella se despachó contra gobernadora y representante de San Andrés en pleno recibimiento a la isla: "Voy a utilizar toda mi autoridad"

El jefe de Estado les reprochó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz las protestas y los bloqueos contra la medida aplicada al hospital departamental, además de advertirles sobre presuntas irregularidades en la contratación

Abelardo de la Espriella se despachó contra gobernadora y representante de San Andrés en pleno recibimiento a la isla: "Voy a utilizar toda mi autoridad"

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Investigan a 3 exdirectivos de Aerocivil por irregularidades en contrato de mantenimiento para 18 aeropuertos del país

La Procuraduría indaga presuntas omisiones en un millonario convenio para renovar las plataformas de comunicación, donde faltaron inspecciones técnicas obligatorias antes del despacho de los equipos extranjeros

Investigan a 3 exdirectivos de Aerocivil por irregularidades en contrato de mantenimiento para 18 aeropuertos del país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

Margarita Rosa de Francisco contesta a Amparo Grisales: “La lealtad no puede ser desleal, pero yo sigo creyendo en las ideas de Petro”

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’, criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Jugadores de Millonarios FC rajaron el estado de la grama de El Campín: “Es muy peligrosa una cancha así”

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot