Johanna Fadul mostró su pancita de embarazada y detalles de cómo avanza el proceso: “Diosito nos hizo el milagro”

La actriz habló sobre las semanas previas al anuncio de su embarazo, cuando evadía preguntas de sus seguidores sobre su aspecto físico - crédito @rechismes/IG

Guardar

Johanna Fadul subió un video a sus redes sociales donde mostró cómo creció su abdomen después de anunciar el embarazo junto a su esposo, Juanse Quintero. Entre risas, la actriz describió el cambio físico con una frase que repitió varias veces frente a la cámara.

“Se salió la panza, o sea, una barriga con cuadritos”, contó Fadul en el video, antes de mostrar cómo luce su abdomen de perfil y explicar que algunas partes de su cuerpo crecieron más rápido que otras.

PUBLICIDAD

El embarazo llega una década después de que la pareja perdiera a sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, durante el séptimo mes de gestación. Por eso, cuando finalmente pudieron confirmar la noticia, Fadul no ocultó el alivio de dejar atrás el silencio.

Los artistas colombianos confirmaron en Instagram que iniciarán una nueva etapa como padres - crédito johannafadul / Instagram

Qué dijo Johanna Fadul sobre su embarazo

“¡Amoreees, amores, amores! Gracias, gracias, gracias, infinitas gracias por tantos mensajes, por tantas llamadas, por tanta emoción”, comenzó la actriz en su video, dirigido a los seguidores que la acompañaron durante el proceso de duelo por sus hijas.

Fadul reconoció que llevaba tiempo evadiendo preguntas sobre su aspecto físico. “Me salían letreros, muchos decían: ‘Ella está embarazada, estás embarazada, tienes cara de embarazada’. Yo decía: ‘Dios mío, ¿cómo hago para decirles que sí?’”, relató entre risas.

PUBLICIDAD

Sobre los síntomas, la actriz fue clara: no todo ha sido sencillo, pero el balance es positivo.

“Ha sido un proceso hermoso, ha sido un proceso cien por ciento a conciencia, un proceso que me he disfrutado y gozado hasta los síntomas”, explicó, y agregó que, aunque los malestares existen, no han sido intensos.

El cariño de sus seguidores, algo que no esperaba

La reacción del público también apareció en el relato de la actriz, que describió escenas que la tomaron por sorpresa en la calle. “Que salga yo a la calle y me digan: ‘¡Felicitaciones!’ Eso es como: ‘¡Guau!’”, contó, visiblemente emocionada.

La pareja se mantiene vigente y con mucho amor pese al pasar de los años - crédito johannafadul / Instagram

Fadul cerró el video con un agradecimiento directo a quienes la acompañaron en el momento más duro de su historia. “Gracias por el amor que hemos recibido en los mensajes, en las llamadas, las lágrimas que sé que a muchos les han salido. Yo he llorado también con todos”, dijo.

PUBLICIDAD

Reacciones de los seguidores de la pareja no tardaron en aparecer: “Ella no es de mi agrado, pero de corazón deseo que en esta ocasión el embarazo salga bien”; “Dios representado en su máxima expresión, creando vida”; “Qué felicidad me da ver este tipo de noticias”; “Verás que todo será perfecto en este embarazo”, entre otros.

Cómo Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron el embarazo

La pareja decidió compartir la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, con fotografías tomadas en una playa. En las imágenes, Fadul y Quintero posaron abrazados junto al mar, acompañados de una ecografía y una prenda infantil que anticipaba la llegada del bebé.

PUBLICIDAD

Juanse Quintero tuvo un sueño que lo llevó a proponerle matrimonio nuevamente a Johanna Fadul - crédito Johana Fadul / Instagram

El mensaje que acompañó las fotografías hizo referencia al camino recorrido como pareja: “Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir... hasta que Dios nos sorprende”, escribieron en sus cuentas oficiales.

El anuncio también incluyó un video de la pareja, que recibió mensajes de felicitación de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento colombiano. En el texto de esa publicación, agregaron: “Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”.

Fadul y Quintero iniciaron su relación en 2013 y se casaron por lo civil en noviembre de 2015. Aunque se conocieron años antes, cuando ella tenía 18 años y él 15, el vínculo amoroso surgió después de un reencuentro, y desde entonces compartieron parte de su vida familiar y profesional ante el público.

PUBLICIDAD