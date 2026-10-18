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Alemania: descubren un enigmático lugar de sacrificios que permaneció oculto durante 2.800 años

La estructura casi cuadrada, localizada bajo un terreno agrícola al noroeste de Berlín, data de alrededor de 850 a.C. y constituye el primer edificio de culto identificado en el norte alemán

Un equipo de arqueólogos desenterró en septiembre de 2026 una estructura de la Edad del Bronce al noroeste de Berlín (Universidad Georg-August de Gotinga)
Un equipo de arqueólogos desenterró en septiembre de 2026 una estructura de la Edad del Bronce al noroeste de Berlín (Universidad Georg-August de Gotinga)
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Un equipo de arqueólogos descubrió en septiembre de 2026 un templo de 2.800 años de antigüedad que permanecía enterrado bajo un campo agrícola en Seddin, una localidad situada al noroeste de Berlín. La construcción, de planta casi cuadrada y aproximadamente 11 metros de lado, data del 850 a. C. y constituye el primer edificio destinado al culto de la Edad del Bronce identificado en el norte de Alemania. El hallazgo aporta nueva información sobre las prácticas rituales de aquella época en Brandeburgo.

Según informó Euronews, el hallazgo se produjo a pocos metros de la célebre tumba del rey Hinz, una figura envuelta en la leyenda popular de la comarca de Prignitz. El arqueólogo estatal y director de la oficina regional de patrimonio, Franz Schopper, explicó que la planta del edificio —de 10,6 metros en dirección norte-sur y 11,4 metros en sentido oeste-este— rompe con todos los patrones constructivos del periodo.

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“Consideramos que este edificio casi cuadrado se utilizó con fines cultuales y rituales”, afirmó el especialista en declaraciones recogidas por el medio europeo.

Un diseño arquitectónico sin precedentes en el norte del continente

Vista superior de un terreno excavado con cubos azules, hendiduras rectangulares, estacas de madera en arco y una pala
La construcción casi cuadrada, ubicada en Brandemburgo, modifica el conocimiento sobre las prácticas ceremoniales del Bronce tardío, según los investigadores (Universität Göttingen)

Las construcciones del Bronce tardío en la zona septentrional del continente seguían siempre un esquema alargado y rectangular. La estructura de Seddin desafía esa norma con su planta prácticamente cuadrada, razón por la cual Schopper la denominó Templum. Según el arqueólogo, una forma de este tipo no se conocía hasta ahora para dicho periodo en territorio germano.

El terreno donde se levantó el recinto ocupa uno de los puntos más elevados de la localidad. Los investigadores estiman que durante el siglo IX antes de Cristo allí existía un asentamiento de unas 2.000 metros cuadrados donde convivían entre 200 y 300 personas.

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Entre los habitantes se encontraban artesanos, carpinteros, fundidores de metales y agricultores, lo que sugiere una comunidad diversa y organizada que sostenía tanto actividades productivas como ceremoniales.

Cerámica sobredimensionada y huesos calcinados apuntan a rituales de sacrificio

Fosa circular excavada en la tierra con piedras en el interior, dos barras de escala métrica, una flecha y un cartel de identificación
El diseño mide 10,6 metros de norte a sur y 11,4 de oeste a este, una forma sin precedentes documentados para esa época en territorio germano (Universität Göttingen)

En los alrededores del edificio, los científicos recuperaron cantidades inusualmente grandes de cerámica. Algunos recipientes presentan un diámetro en el borde superior a los 50 centímetros, un tamaño que excede con creces el de los vasos habituales para aquella etapa.

Las excavaciones previas en la zona apenas arrojaron unos pocos fragmentos de cuencos y escudillas, lo que vuelve más llamativo el volumen de piezas concentradas junto al recinto.

El doctor Immo Heske, de la Universidad Georg-August de Gotinga y responsable de la excavación, señaló a Euronews que “los descubrimientos actuales ponen de manifiesto la importancia especial de este yacimiento para el periodo del Bronce europeo”.

El conjunto formado por la edificación y las fosas circundantes con recipientes rituales desechados representa algo completamente nuevo en el panorama arqueológico de la región, añadió el académico.

Los numerosos huesos de animales encontrados en el entorno del templo fueron quemados de manera deliberada, un detalle que alimenta las hipótesis sobre ceremonias sacrificiales. Los expertos barajan dos escenarios: que las piezas óseas se consumieran primero en comidas comunitarias y luego se incineraran, o que se ofrendaran animales enteros sobre piras.

La leyenda del rey Hinz y un pasado sin registros escritos

Fosa de excavación en terreno arenoso con restos de piezas cerámicas rotas incrustadas entre diferentes estratos de tierra
Los expertos evalúan si los animales fueron consumidos durante comidas colectivas antes de ser incinerados o si se ofrecieron completos sobre piras (Universität Göttingen)

La tumba más conocida del yacimiento recibe el nombre del rey Hinz, una figura legendaria de la región de Prignitz. Sin embargo, no existen pruebas de que allí esté enterrado un monarca con ese nombre. Schopper explicó que “Hinz” es un apodo popular derivado de Heinrich, comparable al que posteriormente se utilizaría para referirse al “rey Fritz”, sin que ello implique necesariamente un origen noble.

La ausencia de fuentes escritas de aquel periodo impide verificar la identidad del presunto gobernante. Los restos óseos y dentales —conocidos como Leichenbrand— que pudieron pertenecer al ocupante de la tumba se extraviaron durante la Segunda Guerra Mundial. Esa pérdida eliminó una de las pocas vías disponibles para confirmar si el sepulcro albergaba a un líder de alto rango.

Con el objetivo de reconstruir la vida cotidiana de aquella era, arqueólogos de la Universidad de Gotinga colaboran de forma periódica en el sitio junto con la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos y el Museo Arqueológico Regional de Brandemburgo. Las próximas campañas de excavación buscarán responder las incógnitas que aún rodean al recinto y a las prácticas ceremoniales de quienes lo erigieron hace casi 2.800 años.

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