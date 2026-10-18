Damnificados por sismo en Junín aún no reciben todos los módulos de vivienda prometidos por el gobierno de Keiko Fujimori

Un hombre permanece junto a un módulo de vivienda temporal instalado para los damnificados por el sismo en la región de Junín. (Flickr / Presidencia del Perú)

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Tres meses después del sismo del 18 de julio, las familias damnificadas de Huancayo y Chupaca solo han recibido 116 módulos temporales de vivienda a pesar de la promesa de la presidenta Keiko Fujimori de entregar 500 de estas unidades para los ciudadanos afectados.

La próxima se espera la entrega de otras 1.200 estructuras, pero estas no alcanzarían para cubrir a la totalidad de damnificados. Según RPP el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vázquez, indicó que esta cantidad cubriría apenas el 80% de quienes necesitan alojamiento.

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Aunque la necesidad es inmediata, los módulos adicionales llegarían en un plazo de tres a cuatro semanas, pero su instalación también depende de la validación de los beneficiarios y del acondicionamiento de los terrenos a cargo de los gobiernos locales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil registra 10.901 personas damnificadas por el terremoto y sus réplicas en Junín. La emergencia dejó 738 viviendas destruidas, 3.978 inhabitables, seis fallecidos y 241 heridos.

La provincia de Chupaca concentra 3.665 damnificados. También se reportaron daños en establecimientos educativos y de salud, carreteras y servicios básicos.

Promesa de reconstrucción

A inicios de agosto, la presidenta Keiko Fujimori visitó la zona afectada para supervisar la instalación de 20 módulos temporales y sostuvo que las viviendas destruidas serían reconstruidas durante su administración.

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“Quiero garantizar, y por eso vengo yo personalmente, que la reconstrucción se va a dar para que todas las personas que han perdido sus viviendas tengan una vivienda reconstruida en mi gobierno”, afirmó en un discurso frente a los damnificados.

El Ejecutivo también agradeció la participación de empresas privadas, el Gobierno Regional de Junín, municipalidades provinciales y distritales, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y trabajadores de los sectores de salud, vivienda y programas sociales como Pensión 65.

La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronuncia ante la prensa en Junín. Está rodeada de funcionarios y representantes de entidades como INDECI. El video muestra su intervención en una zona impactada, posiblemente por un sismo, donde detalla acciones gubernamentales. Menciona la firma de un convenio con Caja Huancayo para 22 millones de soles destinados a viviendas de emergencia, la necesidad de maquinaria para remoción de escombros, y la instalación de una mesa técnica. Se informa sobre la presencia de ministros y la movilización de ayuda humanitaria desde Trujillo y Panamá para la reconstrucción de viviendas y colegios.

Aulas temporales para retomar las clases

La respuesta estatal también incluyó la instalación de aulas temporales en el colegio Santiago de León, en Chongos Bajo. Las estructuras tipo domo fueron trasladadas por el Ministerio de Educación para que los alumnos afectados puedan continuar sus estudios mientras se reconstruyen los locales dañados.

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Boluarte explicó que los docentes le habían planteado la necesidad de contar con ambientes provisionales para evitar la interrupción de las clases. “Ese es el primer objetivo, que en caso de emergencia, los alumnos puedan continuar con sus estudios”, expresó durante la entrega de las aulas.

Los espacios fueron equipados con carpetas, pizarras y kits escolares. La presidenta aseguró que se trata de una solución temporal y que el compromiso del Gobierno alcanza a todos los colegios perjudicados por el terremoto, no solo al Santiago de León.

Este video muestra a Keiko Fujimori, identificada como Presidenta de la República, ofreciendo declaraciones a la prensa en Junín. Está rodeada de individuos, algunos con indumentaria de INDECI y MINDEF. La mandataria aborda temas relacionados con la supervisión de zonas afectadas por un sismo, la reconstrucción de viviendas y aulas, y asuntos legales, incluyendo el respeto a las resoluciones judiciales. La escena se desarrolla al aire libre, con micrófonos y gráficos informativos en pantalla. Es una cobertura de evento.

A finales de julio, desde Chongos Bajo, la mandataria anunció un convenio entre Caja Huancayo y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por 22 millones de soles para la construcción de viviendas de emergencia a través del programa Obras por Impuesto, dispuso el traslado de carpas humanitarias desde Trujillo y garantizó la llegada de al menos cuatro ministros adicionales a la zona.

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“He querido, como primera acción ya como presidenta constitucional juramentada, estar aquí presente. Para, con mi presencia y con mi abrazo, que la población sepa el compromiso de mi gobierno de cara a esta emergencia”, declaró Fujimori ante autoridades locales, regionales y medios de comunicación. La jefa de Estado fue recibida por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, el alcalde de Chupaca, Alberto Bastidas Vásquez, y el alcalde de Chongos Bajo, Timoteo Munive Guerra.