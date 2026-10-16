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La historia del teniente ruso que entregó datos militares a Ucrania y causó más de 300 bajas en las tropas de Putin

Desde febrero de 2024 facilitó ataques contra la 36ª Brigada, incluidos bombardeos sobre un entrenamiento y una reunión. Su única condición: no recibir dinero a cambio. Su mayor dolor: el amor que no lo acompañó

La operación formó parte de una estrategia ucraniana más amplia para captar a rusos descontentos con la guerra
La operación formó parte de una estrategia ucraniana más amplia para captar a rusos descontentos con la guerra
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El teniente Lev Stupnikov suministró a la inteligencia ucraniana coordenadas, planes de combate y movimientos de tropas que permitieron neutralizar a más de 300 soldados rusos cerca de Vuhledar, en el este de Ucrania, antes de desertar en julio de 2024.

La operación formó parte de una estrategia ucraniana más amplia para captar a rusos descontentos con la guerra, obtener información militar y construir una red de combatientes dispuestos a enfrentarse al poder de Vladimir Putin dentro de Rusia. The Wall Street Journal reconstruyó el caso a partir de entrevistas con sus contactos ucranianos, videos, intercambios de mensajes y documentos militares rusos.

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Stupnikov, de 26 años, se graduó en una academia militar de San Petersburgo y recibió el rango de teniente en abril de 2022, dos meses después del inicio de la invasión a gran escala. Su rechazo a la guerra se consolidó al ver imágenes de bombardeos sobre ciudades ucranianas y escuchar en la academia los partes oficiales sobre supuestas “liberaciones” de localidades.

Un hombre y una mujer vestida de blanco que sostiene un ramo de flores posan juntos en la escalinata de un edificio
Stupnikov y su esposa, Liza, en su boda en 2021

Su madre, Tatiana Yantsen, también se había distanciado del Kremlin. La empleada administrativa, de 49 años, había participado en protestas contra Putin y temía que su único hijo fuera enviado al frente, donde finalmente llegó en noviembre de 2023 como integrante de la 36ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia.

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El ataque que expuso la vulnerabilidad rusa

Stupnikov comenzó a colaborar con Ucrania en febrero de 2024, cuando su madre contactó a Dmytro Karpenko, un programador que trabajaba con la inteligencia militar ucraniana y difundía entrevistas a prisioneros de guerra rusos. El militar se comunicó con él por WhatsApp y entregó su nombre, rango, ubicación y unidad.

Una mujer con chaqueta gris mira al frente mientras otra de espaldas la abraza junto a plantas florecidas
La madre de Stupnikov, Tatiana Yantsen, desempeñó un papel fundamental en su deserción

Karpenko había anunciado en octubre de 2023 pagos de 250.000 rublos, unos USD 2.700, para soldados rusos que entregaran información útil para Ucrania. Stupnikov impuso una condición: no recibiría dinero por su colaboración.

El primer ataque ocurrió durante un entrenamiento ruso previo a una ofensiva sobre Vuhledar. Stupnikov envió las coordenadas de un campo donde se concentraban entre 120 y 150 efectivos, médicos y oficiales, y luego se apartó de la zona segundos antes de que Ucrania lanzara una andanada de misiles.

El saldo fue de 68 muertos y 60 heridos, entre ellos 10 oficiales. Uno de los fallecidos fue el coronel Gusein Musayev, comandante de la 36ª Brigada, uno de los objetivos prioritarios de Kyiv.

Stupnikov ayudó después a retirar cadáveres y heridos, mientras simulaba haber sufrido una conmoción. Esa noche escondió uno de sus tres teléfonos en el jardín de la casa donde estaba alojado, después de que los soldados de su batallón recibieran la orden de entregar sus dispositivos para una revisión.

Sabotajes contra la brigada de Vuhledar

Como jefe de comunicaciones de un batallón, Stupnikov tenía acceso a frecuencias de radio, cámaras de vigilancia, transmisiones de drones y planes para avances de tanques. Entregó esos datos a sus enlaces ucranianos y también inutilizó equipos de su propia unidad.

Una mano sobre un documento de identidad abierto con una fotografía en blanco y negro y texto en alfabeto cirílico
Un documento de identidad que Tatiana recibió tras trasladarse a Rusia desde Kazajistán como parte de un programa de repatriación

En marzo de 2024, Ucrania atacó una reunión de la brigada tras recibir información del teniente. En mayo, otro ataque alcanzó el sótano de un antiguo hotel donde se alojaban dos unidades de asalto: murieron 20 hombres, incluido un capitán.

La cadena de golpes alimentó la sospecha de que había un infiltrado. En junio, un comandante ruso dijo que había “un Stierlitz entre nosotros”, en alusión a un agente ficticio soviético que se infiltraba en la jerarquía nazi, y fijó la mirada en Stupnikov.

El militar estuvo a punto de morir por un error propio a fines de mayo. Envió a Karpenko una captura de Google Maps con la ubicación de la nueva sede de su brigada, pero borró el archivo y remitió otra imagen; sin advertirlo, había compartido las coordenadas de su propio refugio subterráneo, que fue alcanzado poco después por una explosión.

Stupnikov cruzó la línea del frente la noche del 6 de julio de 2024, sin armas y guiado por un dron ucraniano entre obstáculos antitanque, minas y vehículos destruidos. Tras unos 40 minutos de marcha, tres soldados de la 72ª Brigada ucraniana le apuntaron desde una trinchera; él respondió con la contraseña acordada: “Tienda de cacahuetes”.

Después de su llegada, entregó un teléfono con claves de acceso a canales de comunicación que permitieron a Ucrania observar durante meses imágenes en directo de una docena de drones y cámaras rusas. Luego se incorporó al Cuerpo de Voluntarios Rusos, una unidad del Ejército ucraniano compuesta por ciudadanos rusos opuestos a Putin.

La unidad, dirigida por Denis Kapustin, había realizado incursiones armadas en Rusia y defendía la salida de Putin del poder. Kapustin le advirtió que el ingreso sería definitivo durante la guerra, pero Stupnikov aceptó dos días después.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con gorra militar, una mujer y un bebé en brazos
Una fotografía de 1978 que muestra a Tatiana de niña junto a sus padres en Georgia —por aquel entonces parte de la Unión Soviética—, donde su padre prestaba servicio militar

Su esposa, Liza, permaneció en Borzya, una localidad del Lejano Oriente ruso vinculada a la 36ª Brigada. Cuando él le pidió que se reuniera con él, ella rechazó la propuesta y le dijo: “Este era tu sueño, no el mío”.

En febrero de 2025, Yantsen y su hija Alisa salieron de Rusia rumbo a Moldavia con una maleta y una mochila cada una, bajo la apariencia de un breve viaje al extranjero. Las dos cruzaron después a Ucrania y se reunieron con Stupnikov en Kiev.

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