A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Un video promocional de Victoria's Secret confirma la participación de la modelo Barbara Palvin en su próximo desfile en Los Ángeles.

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La modelo húngara Barbara Palvin regresará a las pasarelas de Victoria’s Secret el domingo 18 de octubre, apenas seis semanas después del nacimiento de su primera hija con el actor Dylan Sprouse.

El anuncio llegó el viernes 16 de octubre, cuando la marca publicó un video de la modelo junto a un cochecito de bebé. En la grabación, Barbara aparece con botas de tacón y un cartel rosa con la frase “Ángel a bordo”, una referencia a su nueva etapa como madre y a su trayectoria con la firma.

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“Ya estoy de vuelta, perras”, dice Palvin en el video, antes de pedir silencio para no despertar a su hija. En la descripción, la marca le indica que esperan su llegada a Los Ángeles, California.

La modelo húngara retomará sus compromisos con la firma de lencería poco después de convertirse en madre (Photo by Dimitrios Kambouris / via AFP)

Por su parte, Dylan Sprouse expresó su admiración por la modelo a través de una historia de Instagram. “Estoy orgulloso de mi esposa, que se lanza de lleno al desfile de Victoria’s Secret después de dar a luz. Es de otra categoría. No sé de dónde sacas la energía, ¡pero vaya!”, escribió el actor de 34 años junto a una fotografía de su esposa junto a su bebé.

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La pareja anunció el nacimiento de su primera hija el pasado 28 de septiembre, aunque precisó que la bebé había llegado al mundo a principios de ese mes. Un día después, Sprouse reveló el nombre de la niña durante un episodio de su pódcast Wildmen.

“Hay un momento en el que miro a Sylvie y pienso: ‘Esto es lo más genial del mundo’”, contó sobre su experiencia como padre primerizo. Según relató, le encanta vestir a su hija y observar sus primeras reacciones.

Dylan Sprouse compartió una imagen de Palvin mientras paseaba a su perro con su hija Sylvie sujeta al pecho (Instagram)

Qué modelos participarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

El desfile de Victoria’s Secret reunirá a 22 modelos confirmadas, entre figuras históricas de la marca y rostros de las ediciones más recientes. Entre las participantes destacan Alessandra Ambrosio, quien tendrá su vigésima aparición en el espectáculo, y Adriana Lima, que regresó en 2024 tras seis años de ausencia.

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También están confirmadas Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Ashley Graham, Elsa Hosk, Grace Elizabeth, Joan Smalls, Liu Wen, Cindy Bruna, Precious Lee, Amelia Gray, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion, Alex Consani, Paloma Elsesser, Gabriela Moura, Yoon Young Bae y Jordan Leftwich.

Alessandra Ambrosio regresará al espectáculo para su vigésima aparición como Ángel de la marca (REUTERS/Brendan McDermid)

La edición de este año también contará con presentaciones musicales de Megan Thee Stallion, el grupo KATSEYE, Tate McRae y Megan Moroney.

Cuándo y dónde ver el desfile de Victoria’s Secret 2026

El Victoria’s Secret Fashion Show se celebrará el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Será la primera vez desde 2007 que el espectáculo se realice en esa ciudad, después de las dos ediciones anteriores en Nueva York.

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La edición de este año llegará al público mediante las plataformas digitales oficiales de Victoria’s Secret (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La transmisión en vivo comenzará a las 4:30 p. m. en Los Ángeles (7:30 p. m. en la costa este de Estados Unidos). El público podrá seguirla gratis a través del canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube y de las cuentas de la marca en Instagram y TikTok