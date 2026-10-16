Mundo

“Es educación, crecimiento y oportunidad”: inventó un zapato que se agranda hasta cinco tallas y llegó a niños de más de 100 países

Kenton Lee concibió The Shoe That Grows tras ver a una pequeña con calzado roto en Nairobi, Kenia, y fundó Because International para distribuirlo en comunidades vulnerables en África

Niños y adultos posan al aire libre sosteniendo bolsas rojas cuadradas con letras impresas frente a un inmueble
La iniciativa Because International distribuye un modelo ajustable, diseñado para acompañar el crecimiento infantil durante varios años (@theshoethatgrows)
Guardar

En 2007, Kenton Lee recorría una calle de Nairobi, Kenia, junto a un grupo de niños de un orfanato local cuando algo lo detuvo en seco. A su lado caminaba una niña con vestido blanco y los dedos asomando por fuera de sus zapatos: el par era tan pequeño que ella misma tuvo que cortarlo para poder ponérselo. Esa imagen fue el punto de partida de The Shoe That Grows —el zapato que crece—, un calzado expansible que llegó a más de 500.000 niños en más de 100 países.

Según detalla Mission Partners for Christ (MPFC), organización misionera que trabaja con este producto desde 2018, el inventor era un joven recién egresado de la universidad sin experiencia en diseño ni fabricación cuando se planteó la pregunta que cambiaría su trayectoria: ¿es posible crear un zapato que crezca con el pie de un niño? La respuesta tardó más de seis años en materializarse.

PUBLICIDAD

Kenton Lee pasó seis años desarrollando un zapato que ninguna empresa quiso producir

Antes de encarar el proyecto, el fundador buscó que alguna empresa u organización lo produjera. “Intentamos regalar la idea. Solo queríamos que alguien lo hiciera, no nos importaba quién”, declaró en una entrevista con la emisora New Hampshire Public Radio. Ningún actor del sector lo tomó.

Un hombre con camiseta azul sonríe mirando a la cámara frente a un mueble con libros
El recién graduado tardó más de seis años en materializar una solución que ninguna compañía aceptó fabricar inicialmente (Kenton Lee)

Fue entonces cuando Lee y un equipo de amigos en su ciudad natal de Idaho decidieron desarrollarlo ellos mismos.

El resultado fue un zapato con suela de goma comprimida —similar a la de un neumático—, correas de cuero sintético resistente y cierres de hebillas, remaches y ganchos metálicos. El producto ajusta en tres puntos y permite expandirse hasta cinco tallas, con una vida útil de varios años por par.

PUBLICIDAD

Para distribuirlo a escala, el emprendedor fundó la organización sin fines de lucro Because International. Desde su lanzamiento, el programa creció de forma sostenida hasta superar el hito de los 500.000 pares entregados. El artículo se produce en Kenia, lo que genera empleo en uno de los países donde más se reparte. “No solo llevamos zapatos a los niños, también llevamos trabajo a las familias”, señaló en declaraciones recogidas por ABC News.

Sin calzado, los niños africanos contraen parásitos y pierden días de escuela

Cinco niños y jóvenes están sentados en fila sobre un banco con camisetas de varios colores y sandalias
Las estimaciones indican que más de 1.500 millones de personas padecen afecciones transmitidas por el suelo, mientras las infecciones debilitan el desarrollo físico y pueden causar complicaciones graves (@theshoethatgrows)

Las consecuencias de caminar descalzo van más allá de la incomodidad. Más de 1.500 millones de personas en el mundo padecen enfermedades transmitidas a través del suelo, y los niños son el grupo más expuesto. Los que caminan sobre suelos contaminados contraen parásitos e infecciones que los obligan a ausentarse de clase, debilitan su desarrollo físico y pueden derivar en complicaciones graves.

Uno de los problemas más frecuentes son los jiggers, pulgas de arena que se alojan bajo la piel del pie y generan infecciones dolorosas. En las comunidades donde The Shoe That Grows se entrega de forma regular, docentes ya registraron una disminución visible de esos casos.

El impacto tampoco se limita a la salud: niños como Patrick, de Uganda, que nunca antes tuvo un par, trabajaron al día siguiente de recibirlos para juntar unas monedas y llamar al voluntario que se los dio, solo para agradecerle. “No es solo un par de zapatos: es educación, crecimiento, aprendizaje y oportunidad”, resumió el inventor.

MPFC lleva el zapato a nueve países africanos como parte de su atención médica

Dos niños de pie sostienen bolsas de plástico transparentes que contienen sandalias de color azul
La iniciativa nació cuando sus impulsores intentaron ceder gratuitamente el diseño a organizaciones del sector (@theshoethatgrows)

Desde 2018, MPFC —una entidad integrada por profesionales de la salud con formación y habilitación completa— lleva el calzado a comunidades sin acceso al sistema sanitario como parte de sus misiones médicas.

La alianza con Because International comenzó en Liberia y se extendió a Etiopía, Chad, Costa de Marfil, Burkina Faso, Benin, Togo, Sierra Leone y Burundi, donde la institución repartió más de 3.000 pares.

El modelo de MPFC consiste en entregar el zapato inmediatamente después de brindar atención médica. Ese momento es estratégico: los niños que reciben tratamiento tienen más probabilidades de mantenerse sanos si, al mismo tiempo, se eliminan los factores que los exponen nuevamente a enfermedades. El par funciona como herramienta preventiva que prolonga el efecto del cuidado clínico.

Unos pies calzan sandalias ajustables con correas junto a un par de chanclas desgastadas sobre la tierra
Because International elabora las unidades con suela de goma comprimida, correas sintéticas y ajustes metálicos (@theshoethatgrows)

El esquema de financiamiento es directo: cada zapato tiene un costo de USD 20, y la ONG apunta a llevar 180 unidades por misión, lo que representa una inversión de USD 3.600 en calzado por viaje. Desde Because International, USD 100 alcanzan para entregar diez pares en Kenia; la misma suma dirigida a MPFC financia la distribución en otros puntos del continente donde los equipos médicos despliegan su trabajo.

Temas Relacionados

ZapatosKeniaParásitosKenton LeeÁfricaNairobiComunidadesEducaciónSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Consejo Europeo instó a líderes del bloque a negociar nuevas fuentes de ingresos para pactar el presupuesto

El planteamiento debatido por los mandatarios buscaba reducir el gasto de las cuentas plurianuales, pero los países partidarios de la austeridad mantuvieron sus demandas de ajustes adicionales durante la cumbre

El Consejo Europeo instó a líderes del bloque a negociar nuevas fuentes de ingresos para pactar el presupuesto

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

El presidente de Estados Unidos se mostró disconforme por la medida adoptada por su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, ya que, bajo su mirada, el mundo necesita los recursos extraídos de las instalaciones rusas

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

Ucrania desarrolló su primer dron aéreo para evacuar soldados heridos en la guerra con Rusia

El vehículo aéreo no tripulado de evacuación médica vuela a una velocidad de crucero de 65 km/h y puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h. SkyFall, la empresa ucraniana de tecnología, afirma que puede estar listo para volar en unos 10 minutos

Ucrania desarrolló su primer dron aéreo para evacuar soldados heridos en la guerra con Rusia

Imágenes satelitales revelaron que Rusia avanza en la construcción de una mega base para drones en Rostov

Las imágenes satelitales analizadas por Reuters muestran ocho plataformas en un terreno de 0,9 kilómetros cuadrados, situado a 3,5 kilómetros de Millerovo, donde dos rieles ya estaban instalados y otros seguían en obras

Imágenes satelitales revelaron que Rusia avanza en la construcción de una mega base para drones en Rostov

El primer ministro francés dijo que teme por una escalada de la violencia durante las protestas convocadas para el fin de semana

El jefe del Gobierno francés afirmó que los incidentes se intensificaron en París, Créteil y Lyon, y expresó preocupación por las movilizaciones contra el coste de la vida previstas para este fin de semana

El primer ministro francés dijo que teme por una escalada de la violencia durante las protestas convocadas para el fin de semana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de rissóis de carne, las empanadillas fritas típicas de Portugal

Receta de rissóis de carne, las empanadillas fritas típicas de Portugal

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Ana de Roque se jubila tras más de 30 años en TVE: la emocionante despedida de una de las caras más queridas de ‘El tiempo’

Cercan a “Carlitos Rugrats”: la ofensiva binacional contra el brazo armado del Cártel de Sinaloa da fuertes golpes en 3 meses

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

Matthew McConaughey dijo pasó dos días solo en el desierto para leer 20 años de críticas negativas sobre su carrera

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI