Mundo

Por qué las ardillas esconden bellotas y qué función cumplen en los bosques

Una investigación analizó cómo estos pequeños mamíferos seleccionan, transportan y almacenan sus reservas de alimento. Los hallazgos revelan patrones de comportamiento vinculados con la memoria espacial y la supervivencia durante el invierno

Una ardilla roja con una bellota entre las patas delanteras sobre musgo y hojas secas en el suelo de un bosque.
El almacenamiento disperso permite a estos animales ocultar frutos de manera individual para reducir la pérdida de provisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las ardillas almacenan bellotas para disponer de alimento durante el invierno en los bosques templados, donde estos frutos de los robles se producen en gran cantidad durante el otoño.

Las bellotas aportan carbohidratos, lípidos y otros nutrientes. Esa composición permite a estos mamíferos acumular reservas corporales antes de la época en la que la comida escasea, según explica Geo.

PUBLICIDAD

La dieta de las ardillas es diversa e incluye semillas, frutos secos, brotes, hongos y, en ocasiones, alimentos de origen animal. Sin embargo, la disponibilidad estacional de este alimento es una fuente importante de energía en los espacios donde predominan los robles.

Las bellotas se guardan en numerosos escondites

Ardilla gris con una bellota entre las patas sobre la rama de un árbol en un bosque con hojas secas cayendo.
Las ardillas recolectan bellotas en otoño para acumular reservas de carbohidratos y lípidos antes del invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el otoño, las ardillas no consumen de inmediato todo lo que encuentran. Una parte importante de la recolección queda reservada para los meses posteriores, cuando las bajas temperaturas reducen la disponibilidad de comida.

Los biólogos denominan a esta estrategia almacenamiento disperso. En vez de concentrar toda la reserva en un único lugar, el animal oculta los granos de manera individual bajo hojas, dentro de la tierra, al pie de un árbol o en cavidades.

PUBLICIDAD

Este método disminuye el riesgo de perder la totalidad de las provisiones si otro animal encuentra uno de los escondites. A lo largo de una temporada, algunas ardillas pueden crear cientos de pequeñas reservas distribuidas por el territorio.

Para localizarlas, utilizan la memoria espacial, es decir, la capacidad de recordar los lugares y las referencias de su entorno. El olfato también puede ayudarles, especialmente cuando las bellotas quedan cubiertas por hojas o por una capa fina de suelo.

Los taninos influyen en la elección de cada fruto

Ardilla roja sobre una rama cubierta de musgo que sostiene un fruto seco con las patas delanteras, con fondo de árboles y follaje.
La memoria espacial y el olfato guían a los roedores en la localización de las reservas bajo el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bellotas contienen taninos, sustancias vegetales que generan un sabor áspero. Si se consumen en cantidades muy altas, esos compuestos pueden afectar la digestión de determinados animales.

Las ardillas, sin embargo, están adaptadas al consumo de varios frutos forestales que contienen estas sustancias. Además, pueden elegir las bellotas según su grado de madurez, su estado y, posiblemente, su composición.

La revisión publicada en Proceedings of the Royal Society B señala que algunas plantas pueden favorecer que los animales escondan sus semillas mediante rasgos como un mayor tamaño, valor nutritivo, cáscaras duras o taninos.

Ardilla roja con una bellota en la boca sobre el tronco rugoso de un árbol, con hojarasca y vegetación en el suelo.
La ardilla roja europea no hiberna durante las épocas frías y sale de su nido para alimentarse de sus depósitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la investigación, estas características pueden hacer que consumir el fruto demande más tiempo y que resulte más conveniente guardarlo. Si una parte de esas reservas no es recuperada, las semillas tienen más posibilidades de mantenerse en el suelo y germinar.

Aunque ante temperaturas muy bajas disminuyen su actividad, las especies arborícolas como la ardilla roja europea (Sciurus vulgaris) no hibernan realmente, una creencia extendida que el artículo también refuta.

En esos periodos, pueden permanecer durante largos intervalos en sus nidos, construidos en los árboles con ramas, hojas y otros materiales vegetales. Aun así, salen de forma regular para alimentarse de las reservas que habían escondido meses antes.

La ardilla zorro selecciona qué bellotas transportar

Una ardilla de pelaje gris y vientre anaranjado se sujeta a la corteza de un árbol en un bosque.
Las semillas olvidadas germinan lejos de su origen y facilitan la regeneración de los robledales mediante la zoocoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2026 en Integrative Zoology examinó cómo la ardilla zorro oriental (Sciurus niger), una especie introducida en los robledales de California, manipula las bellotas de dos especies de roble: Quercus agrifolia y Quercus lobata.

Los investigadores colocaron frutos identificados en estaciones vigiladas con cámaras para registrar qué ocurría con cada uno tras ser recogido. El análisis evaluó el peso del fruto, los daños causados por insectos antes de su recolección y la distancia de traslado respecto del tronco más cercano, que funciona como refugio para estos animales.

Los resultados mostraron que las más pesadas eran transportadas a distancias mayores. Además, las semillas sin infestación fueron llevadas más lejos que aquellas afectadas por insectos.

La investigación también observó que las que eran consumidas por completo tendían a permanecer más cerca de los troncos, mientras que las no ingeridas y las sometidas a una extracción parcial del embrión aparecían a mayor distancia.

Ardilla de pelaje pardo y cola espesa sobre una rama cubierta de escarcha, con ramas de coníferas y niebla de fondo.
La ardilla zorro traslada las bellotas más pesadas y libres de insectos a mayores distancias de su refugio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores relacionan esos patrones con la reducción del riesgo de robo de reservas y concluyen que el transporte selectivo de este alimento puede favorecer la regeneración y expansión de los robledales.

Las reservas olvidadas pueden originar nuevos robles

Si una bellota queda olvidada y las condiciones son favorables, puede germinar lejos del roble que la produjo. Así, las ardillas participan involuntariamente en la zoocoria, la dispersión de semillas por animales, y contribuyen a que nuevos ejemplares se establezcan en otros espacios.

El comportamiento alimentario de estos individuos participa en la renovación del bosque. La búsqueda de sustento para el invierno tiene, por tanto, consecuencias para la distribución futura de los árboles.

Estos ejemplares no son los únicos involucrados en el proceso: los arrendajos también transportan y esconden numerosas bellotas, mientras que jabalíes, ciervos, corzos, pequeños roedores y diversas aves consumen estos frutos. Cada interacción determina cuáles son ingeridas, trasladadas, almacenadas o dejadas en el suelo.

Temas Relacionados

FaunaBosquesAlimentosArdillasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barkley Marathons, la carrera más extrema del mundo: 160 kilómetros de bosque, desniveles brutales y corredores que no logran llegar a la meta

La exigencia combina cinco vueltas por los bosques de Tennessee, 18.000 metros de desnivel y un límite de 60 horas, mientras cerca del 63 % de las ediciones concluyó sin llegadas completas

Barkley Marathons, la carrera más extrema del mundo: 160 kilómetros de bosque, desniveles brutales y corredores que no logran llegar a la meta

El desafío de la longevidad en Asia: del récord de centenarios en Japón a las redes de apoyo en Singapur

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés confirmó el récord histórico de personas centenarias en el país. Las mujeres representan el 87,6% del total, una brecha que refleja las profundas diferencias de longevidad entre géneros

El desafío de la longevidad en Asia: del récord de centenarios en Japón a las redes de apoyo en Singapur

Protestas en Francia: el Gobierno pidió a fiscales medidas “extremadamente firmes” para los culpables de los destrozos

El titular del Ministerio de Interior indicó que la mayoría de los arrestados son adultos y destacó la reacción inmediata de los agentes ante una jornada que calificó de difícil de controlar

Protestas en Francia: el Gobierno pidió a fiscales medidas “extremadamente firmes” para los culpables de los destrozos

Ucranianos desesperados arriesgan su vida al escapar de una ciudad controlada por Rusia mientras caminan por rutas minadas

La jefa exiliada de la administración militar ucraniana de la ciudad afirmó que el camino entre Oleshky y Radensk es conocido como “la carretera de la muerte” porque “hay cadáveres en ella y nadie los retira”

Ucranianos desesperados arriesgan su vida al escapar de una ciudad controlada por Rusia mientras caminan por rutas minadas

El primer ministro de Canadá reportó un “grave” incendio en la base militar de Wainwright que causó muertos y heridos

La jefa del Gobierno provincial de Alberta, Danielle Smith, se sumó a las declaraciones de Mark Carney y calificó de “importante y trágico” el incidente registrado que afectó a numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas Canadienses

El primer ministro de Canadá reportó un “grave” incendio en la base militar de Wainwright que causó muertos y heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO HOY: segundo recorrido y ubicación de la imagen del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO HOY: segundo recorrido y ubicación de la imagen del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima

Santa Fe: una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 34 y murieron dos personas

¿Colegios públicos en manos privadas y de la iglesia hasta por 12 años?: las luces y sombras de la propuesta que divide a la educación en Colombia

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

El peso invisible del sobreviviente: el miedo a la recaída afecta al 70% de las pacientes de cáncer

DEPORTES

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Con su jefe prófugo, la barra de Racing tiene nuevo líder: sus antecedentes y la interna que genera preocupación

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación