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Sigue la tensión en Francia: París vivió un nuevo episodio de violencia y saqueos en torno a la plaza de la República

Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los grupos encapuchados que lanzaban proyectiles

París vivió nuevos episodios de disturbios y violencia. (c) 2026 Thomson Reuters, unless otherwise identified. Full statement available at https://www.thomsonreuters.com/en/policies/copyright.html
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La Policía de París dispersó el domingo una concentración no autorizada con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras reaparecieron los saqueos cerca de la plaza de la República tras las protestas contra el costo de vida que el día anterior habían dejado miles de detenidos en Francia.

En la calle Beaurepaire, cerca de la plaza, varios individuos vandalizaron y robaron en segundos una tienda de ropa. La Policía desplegó a la CRS 8, una unidad especializada en disturbios urbanos, ante el nuevo foco de violencia.

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Nuevos hechos de violencia se registraron cerca de la plaza de la República, en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Nuevos hechos de violencia se registraron cerca de la plaza de la República, en París (REUTERS/Abdul Saboor)

La Prefectura de París explicó las medidas tomadas antes de la concentración del domingo: “Se difundió en las redes sociales una convocatoria de concentración no autorizada en la plaza de la República para hoy a las 14:00”.

La autoridad policial indicó que había realizado controles y establecido un dispositivo de seguridad para intervenir con rapidez después de las 855 detenciones registradas en la capital el sábado. Sobre el primer contacto con los asistentes, añadió: “Ante las primeras tensiones, los efectivos se acercaron para dispersar y detener”.

Ali, un manifestante de 26 años, se refirió a los mensajes que circulaban entre los participantes: “Hay llamados en las redes sociales para continuar con la movilización de ayer, con la idea de agotar a los policías”.

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Este domingo hubo nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía francesa en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Este domingo hubo nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía francesa en París (REUTERS/Abdul Saboor)

Alrededor de la estatua de la República, grupos de jóvenes vestidos de negro y algunos encapuchados portaban pancartas, entre ellas una con la consigna: “Siembra la miseria, cosecha la ira”. Algunos lanzaron proyectiles contra los agentes, que respondieron con granadas aturdidoras y lacrimógenas antes de cargar contra la multitud y efectuar varias detenciones.

Un joven gritó “¡No tenemos miedo!” mientras avanzaba un camión con cañón de agua. La situación parecía bajo control al comienzo de la tarde, pero las tensiones volvieron a crecer poco después.

La concentración fue disuelta, pero varios grupos se dirigieron a calles cercanas. En el muelle de Valmy, incendiaron un montón de bicicletas de alquiler y fue necesaria la intervención de los bomberos.

París vivió una nueva jornada de disturbios y saqueos (REUTERS/Abdul Saboor)
París vivió una nueva jornada de disturbios y saqueos (REUTERS/Abdul Saboor)

Los comercios hosteleros de la zona cerraron sus terrazas por precaución, mientras los agentes ocuparon varios cruces para evitar que los grupos violentos avanzaran hacia las áreas más concurridas del canal de Saint-Martin. Los policías recibieron gritos de “ACAB”, una consigna contra las fuerzas de seguridad.

El sábado, en la misma calle Beaurepaire, habían sido saqueados un supermercado y una farmacia, y un restaurante se incendió durante los disturbios registrados en varios distritos de París y otras ciudades francesas.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manfiestantes (REUTERS/Abdul Saboor)
Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manfiestantes (REUTERS/Abdul Saboor)

Este domingo, las autoridades francesas elevaron 2.000 la cifra de detenidos y más de 500 agentes heridos.

El Ministerio del Interior ha reconocido a las 550.000 personas que se manifestaron por toda Francia. “Al margen de estas marchas, unos vándalos optaron por la violencia” y “se ensañaron con los edificios públicos al servicio de los ciudadanos, como los ayuntamientos o las prefecturas, pero también con numerosos comercios que fueron atacados, saqueados, algunos incluso incendiados”.

El presidente Emmanuel Macron tenía previsto dirigirse a la nación por televisión a las 20:00, tras reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu y los ministros encargados de gestionar la crisis.

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