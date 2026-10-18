Nico Paz brilló con un gol en el triunfo del Como contra Fiorentina: gran definición de cabeza y la patada contra Franco Mastantuono

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Por la fecha siete de la Serie A, Como venció a Fiorentina por 3-1 en el Artemio Franchi, con un gol y una asistencia de Nico Paz frente al equipo de Franco Mastantuono. Los jóvenes argentinos, considerados entre las mayores esperanzas creativas de la selección argentina para la etapa posterior a Lionel Messi, fueron titulares en sus respectivos equipos y tuvieron un cruce cuando el volante ofensivo le cometió una infracción al exjugador de River Plate.

El elenco dirigido por Cesc Fàbregas aprovechó el endeble presente de la Viola y a la media hora de juego se puso en ventaja con un tanto de Mattia Liberali, una acción posterior a una situación desperdiciada por Mateo Pellegrino tras ser asistido por Mastantuono. Un puñado de minutos después, Nico Paz amplió la diferencia con un contundente cabezazo que ingresó sobre el palo izquierdo del arquero.

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Los jóvenes albicelestes tuvieron un cruce a los 38 minutos. El volante de 19 años lideró un contrataque de la Fiorentina luego de una pelota parada, pero recibió una fuerte infracción por detrás de su compañero en la selección argentina, que fue amonestado. Pese a la dura entrada, Mastantuono aceptó las disculpas de Paz de inmediato.

*La infracción de Nico Paz sobre Franco Mastantuono

El equipo local descontó a los 41 minutos: Mastantuono lanzó un córner y el croata Marin Pongracic marcó de cabeza después de una serie de rebotes. Antes del entretiempo, el argentino volvió a intervenir en una jugada decisiva. Franco ejecutó un tiro libre perfecto para que el autor del primer tanto anotara el aparente empate. El futbolista que está a préstamo desde el Real Madrid celebró con euforia y corrió para abrazarse con sus compañeros en el banco de suplentes. En medio de esto, saltó sobre el entrenador Paolo Vanoli, a quien derribó durante el festejo. Finalmente, la acción se anuló por fuera de juego.

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Como resolvió el resultado en el primer tramo del complemento. Nico Paz trasladó la pelota desde la mitad de la cancha, aguantó la defensa de Mastantuono, y habilitó a Anastasios Douvikas para que convirtiera el 3-1 definitivo. El volante de 22 años fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo por Máximo Perrone, otro de los jóvenes que está en la órbita de Lionel Scaloni para la Selección.

Fàbregas preservó a su número 10 antes del partido del miércoles (13:45 en Argentina) ante Manchester United por la UEFA Champions League, en la cual viene de vencer 4-1 al Leipzig de Martín Demichelis y caer 3-2 ante el Feyenoord. Nico Paz fue titular en los nueve partidos del cuadro italiano en la presente temporada y acumula dos goles y cuatro asistencias.

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*El tanto de cabeza de Nico Paz

Mastantuono, por su parte, salió a los 23 minutos del complemento por decisión de Paolo Vanoli. El ex River había sido el principal generador de juego de Fiorentina, aunque terminó amonestado desde el banco por protestar. Fue la novena presentación del argentino de 19 años con la Viola, donde se destacó con tres goles en el triunfo contra Venezia.

El resultado dejó al equipo dirigido por Cesc Fàbregas en el cuarto puesto con 14 unidades, en zona de clasificación a la Champions, y hundió al conjunto violeta en la 19ª posición con cuatro puntos, dentro de los lugares de descenso.

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El desenlace en el Artemio Franchi reflejó el complejo presente de la Fiorentina, ya que los hinchas despidieron al equipo con una fuerte silbatina. Su única victoria en la presente temporada fue contra el Venezia (está último con tres unidades), cuando Mastantuono se destacó con un hat-trick. A esto se suma un empate 1-1 contra el Napoli y cinco derrotas. En medio de esto, su próximo partido será contra el Inter de Lautaro Martínez en San Siro.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A