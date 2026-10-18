Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que realizaban maniobras de “acoso marítimo” alrededor de la isla

Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que realizaban maniobras de acoso en aguas de la isla. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que participaban en operaciones simultáneas de “acoso marítimo” alrededor de la isla principal taiwanesa y de la isla Pratas, informó el domingo 18 de octubre la Guardia Costera de Taiwán.

La autoridad taiwanesa indicó en un comunicado que intervino ante barcos de la guardia costera, de investigación y pesqueros de China involucrados en esas maniobras.

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La Guardia Costera de Taiwán sostuvo que en las operaciones participó un número “inusualmente grande” de naves chinas.

Las embarcaciones chinas, incluidos cuatro barcos pesqueros, llevaron a cabo “operaciones simultáneas en múltiples ubicaciones y participaron en una guerra híbrida”, según el comunicado.

Las ubicaciones se encontraban frente a las costas oriental, meridional y suroccidental de Taiwán, y alrededor de Pratas. Algunas de las embarcaciones chinas entraron en las aguas restringidas de Taiwán.

La autoridad marítima de Taiwán calificó las incursiones coordinadas de China como actos de "acoso marítimo". (REUTERS/ARCHIVO)

La guardia costera de Taiwán afirmó que sus embarcaciones adoptaron “medidas enérgicas de inmediato para neutralizar eficazmente las amenazas”. “China está intentando alterar unilateralmente el statu quo en el estrecho de Taiwán y crear la falsa impresión de jurisdicción”, señaló el comunicado.

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“Tales acciones solo generarán resentimiento entre el pueblo de Taiwán, y la Administración de la Guardia Costera las condena en los términos más enérgicos”, agregaron.

Las autoridades chinas advirtieron la semana pasada que Taiwán afrontará consecuencias por el uso de cañones de agua contra un pesquero chino cerca de las islas Pratas, en el mar de China Meridional. El episodio ocurrió el 1 de octubre, cuando un buque de la Guardia Costera taiwanesa desalojó a una embarcación que permanecía en una zona que Taipéi considera restringida.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, sostuvo que Beijing tiene “soberanía indiscutible” sobre las Pratas y las aguas adyacentes. Taiwán administra el territorio, también conocido como Dongsha, mientras China lo reclama.

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China exigió a Taiwán que asuma las consecuencias por haber empleado cañones de agua contra el pesquero chino Jin Sha cerca de las islas Pratas. Beijing calificó la intervención como una actuación “peligrosa y brutal”, mientras Taipéi afirmó que el barco faenaba ilegalmente dentro de aguas restringidas bajo su jurisdicción.

Durante una rueda de prensa, Chen afirmó que “las operaciones de las embarcaciones chinas en esta zona son totalmente legales y legítimas”. También señaló que China busca “salvaguardar las vidas y los bienes de nuestra población”, según recogió el diario Lianhe Zaobao.

El buque taiwanés Yunlin lanzó agua a presión contra el pesquero Jin Sha tras intentar comunicarse sin éxito en tres ocasiones. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El portavoz acusó a las autoridades taiwanesas de provocar una confrontación en el mar de China Meridional y advirtió que deberán “atenerse a las consecuencias derivadas de estos actos”.

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Chen también reprochó a Taipéi que se aferre a la idea de la independencia taiwanesa y que trate a los barcos procedentes de China continental como una amenaza, lo que, según afirmó, pone en riesgo a las personas y los bienes involucrados.

China comenzó a realizar patrullas de aplicación de la ley en aguas al este de Taiwán en junio, que Taipéi calificó de “provocadoras” y de “expansionismo encubierto”.

Desde entonces, el régimen chino ha aumentado la presión y desplegó un récord de 244 embarcaciones de guardacostas, investigación científica y de otros tipos alrededor de la isla principal de Taiwán en julio, según datos oficiales taiwaneses.

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