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Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano: "El próximo viaje del papa León XIV dependerá de su salud"

El funcionario de la Santa Sede habló sobre la agenda del pontífice, que prevé una gira por Uruguay, Argentina y Perú en el mes de noviembre. Este viernes se difundió la primera foto desde que fue intervenido para extirparle un adecarcinoma de un pulmón

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, llega al campus romano de la Universidad Católica del Sagrado Corazón para asistir a una reunión, en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, llega al campus romano de la Universidad Católica del Sagrado Corazón para asistir a una reunión, en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina —programado del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú— quedó condicionado a la evolución médica del pontífice, que se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón realizada el martes pasado. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”.

La travesía contempla 14 vuelos y recorridos por 10 ciudades en los tres países sudamericanos. Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado cambios oficiales en el itinerario, pero la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, añadió una nota de cautela al señalar que la recuperación podría demorar “más de lo esperado” y que podrían producirse modificaciones en el calendario de la visita al país, prevista a partir del 11 de noviembre.

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Parolin sugiere que el pontificado podría necesitar ajustes

En declaraciones al margen de un evento diplomático, recogidas por las agencias LaPresse y ANSA, Parolin indicó este jueves que la recuperación del pontífice “va bien”, pero dejó entrever que el ritmo del pontificado podría verse modificado. “La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró.

El cardenal admitió que permanece preocupado por la salud del papa de 71 años, aunque matizó que esa inquietud también responde a la sorpresa que le provocó enterarse de que León XIV necesitaba cirugía. “Confío en la información que proporcionan los boletines médicos y, por lo tanto, tengo esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible”, añadió.

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El papa León celebra misa en una sala del Hospital Gemelli, acompañado por personal médico fuera de servicio y miembros de la Gendarmería Vaticana, en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2026. Vatican Media/Imagen distribuida vía REUTERS
El papa León celebra misa en una sala del Hospital Gemelli, acompañado por personal médico fuera de servicio y miembros de la Gendarmería Vaticana, en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2026. Vatican Media/Imagen distribuida vía REUTERS

León XIV reaparecerá en público el domingo con el rezo del Ángelus

El Vaticano dijo este viernes que el papa realizará su primera aparición pública desde la operación: el domingo 18 de octubre liderará el rezo tradicional del Ángelus. El portavoz vaticano Matteo Bruni aseguró que el rezo “se llevará a cabo”, aunque no precisó si se transmitirá desde el propio hospital Gemelli de Roma —como hicieron papas anteriores durante internaciones— o desde otro lugar. Personal de medios del Vaticano fue visto tendiendo cables en el centro hospitalario para una posible emisión en vivo, informó Associated Press.

Las primeras imágenes del papa tras la intervención, difundidas este viernes, lo muestran celebrando misa en una capilla improvisada en el décimo piso del Gemelli y de pie sin asistencia. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana “confirman una mejora sostenida en su estado general”, indicó el último boletín médico firmado por el doctor Luigi Carbone, médico personal del pontífice, y el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital.

El pontífice habló con Putin

El Vaticano informó también que León XIV dialogó por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, y le expresó su “profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson”, además de pedir un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda humanitaria.

El comunicado médico previo precisó que la recuperación posoperatoria le permite llevar a cabo sus actividades diarias de manera completamente independiente. El papa nacido en Chicago retomó sus tareas de trabajo desde la habitación del hospital, donde se reunió con su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

A León XIV se le diagnosticó adenocarcinoma pulmonar, la forma más frecuente de cáncer de pulmón, tras la cirugía del martes 13 de octubre en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención videoasistida que duró aproximadamente tres horas en el hospital Gemelli.

León XIV celebró misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)
León XIV celebró misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)

Los médicos aún esperan resultados clave sobre la extensión del cáncer

Los especialistas que lo atienden aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar la composición molecular y genética precisa del tumor, si el cáncer se diseminó más allá del lóbulo extirpado y si será necesario algún tratamiento complementario.

Expertos externos al equipo vaticano han señalado un panorama alentador. “Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80 % en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, indicó el doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, citado por CNN.

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