Ola de protestas en Europa: casi 200 personas fueron detenidas en Bélgica tras los enfrentamientos con la policía

Las movilizaciones en diversos países europeos comparten el reclamo por la vivienda, la inflación y el aumento del gasto militar. (REUTERS/Yves Herman)

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Cerca de 200 personas fueron detenidas en Bélgica durante las manifestaciones del sábado contra los recortes en educación, la policía, el Gobierno federal y el auge de la extrema derecha. Las protestas, que comenzaron de forma pacífica en Bruselas y Lieja, derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según informaron autoridades locales.

En Bruselas, donde se concentró la mayor movilización, hubo 150 arrestos. De ese total, 118 fueron administrativos y 32 judiciales por el supuesto lanzamiento de proyectiles contra la policía, resistencia a la autoridad e incendio provocado, de acuerdo con medios belgas.

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Cerca de doscientas personas quedaron detenidas en Bélgica durante las protestas contra los recortes educativos y el Gobierno federal. (REUTERS/Yves Herman)

Entre los detenidos por vía judicial había 15 menores de edad. La policía de la capital informó además de que cinco de sus agentes sufrieron heridas leves.

Jóvenes, docentes y sindicalistas participaron desde la mañana en las movilizaciones de la capital y de la ciudad francófona de Lieja. A mediodía comenzaron los incidentes durante la marcha, que se prolongó hasta última hora de la tarde.

La policía empleó cañones de agua y gases lacrimógenos en Bruselas. Algunos manifestantes causaron daños en mobiliario urbano y vehículos, y prendieron fuego a un contenedor. Varias líneas de metro y autobús quedaron cortadas o fueron desviadas por la protesta.

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Jóvenes, docentes y sindicalistas participaron en la concentración que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (REUTERS/Yves Herman)

En Lieja se registraron otras 45 detenciones, incluidas 12 de menores de edad. Así, el balance de ambas ciudades se aproximó a los 200 arrestos.

Las movilizaciones belgas se inscriben en un período de agitación social en distintos países de Europa. El encarecimiento de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda, los recortes en los presupuestos educativos y el rechazo al aumento del gasto militar aparecen entre los ejes comunes de las protestas.

Decenas de miles de manifestantes marcharon en Lisboa para denunciar la crisis habitacional y la duplicación del costo del suelo residencial. (REUTERS/Yves Herman)

Los reclamos apuntan al incremento de alquileres e hipotecas, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación de bienes básicos y combustibles, la falta de presupuesto educativo, la masificación de las aulas, los recortes en becas y el encarecimiento de servicios. Grupos estudiantiles y sindicatos también cuestionan que se destinen más recursos al gasto militar en detrimento del gasto social.

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Más de 2.000 detenidos en Francia

Las autoridades francesas han condenado el “desorden” y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas el sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se ha saldado con 2.000 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno.

El Ministerio del Interior ha reconocido a las 550.000 personas que se manifestaron por toda Francia. “Al margen de estas marchas, unos vándalos optaron por la violencia” y “se ensañaron con los edificios públicos al servicio de los ciudadanos, como los ayuntamientos o las prefecturas, pero también con numerosos comercios que fueron atacados, saqueados, algunos incluso incendiados”.

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La policía de Bruselas utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos ante disturbios que afectaron el transporte público. (REUTERS/Yves Herman)

El Gobierno ha condenado estos hechos: “¡Nada justifica estos actos!” y ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad y bomberos movilizados “a veces poniendo en riesgo su propia seguridad”.

Solo en París se han contabilizado 720 arrestos, de los cuales 517 han derivado en detenciones, correspondientes a 171 menores de edad y 346 mayores de edad.

Italia, Albania, Portugal y España también registraron movilizaciones

En Italia, las marchas cuestionaron la inflación, la precarización del empleo juvenil y el aumento de las partidas destinadas al gasto militar. En Milán se produjeron disturbios y enfrentamientos entre estudiantes y la policía en la plaza del Duomo.

Grupos de manifestantes se enfrentaron con la policía durante la concentración del sábado en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

En Albania, las demandas por gratuidad universitaria y mejoras en becas, comedores y transporte público escalaron hacia un reclamo de dimisión del primer ministro, Edi Rama. Tirana registró enfrentamientos cerca del Ministerio de Educación y la sede del Ejecutivo, con incendios de vehículos y uso de gases lacrimógenos.

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Decenas de miles de personas marcharon en Lisboa, Portugal, contra la crisis de vivienda y el alza del costo del suelo residencial. Los manifestantes denunciaron que el precio de las viviendas se duplicó y dificultó el acceso al alquiler o la compra para familias y jóvenes.

En España, hubo concentraciones en Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña por el derecho a una vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria. Los organizadores esperan medidas legislativas frente a una presión social que se mantiene elevada.