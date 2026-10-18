Zelensky mantuvo conversaciones con los enviados de Trump y agradeció a EEUU por reanudar el intercambio de inteligencia

Volodímir Zelensky conversó con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre las gestiones para finalizar la guerra con Rusia. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, informó que mantuvo una conversación con los enviados del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que abordaron las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra iniciada por Rusia.

En un mensaje publicado en X, Zelensky sostuvo que la paz requiere “fuerza y cooperación” basadas en la confianza. El mandatario afirmó que Kiev busca que la postura estadounidense contribuya a acercar un acuerdo, tras más de cuatro años de conflicto.

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El jefe de Estado ucraniano indicó que la conversación incluyó los resultados del encuentro que los equipos de ambas partes celebraron en Florida. Según explicó, los representantes mantienen una comunicación casi ininterrumpida y trabajan en la preparación de los próximos pasos diplomáticos.

Steve Witkoff y Jared Kushner fueron identificados por Zelensky como los interlocutores enviados por la Casa Blanca. El presidente ucraniano no precisó qué propuestas surgieron de la reunión ni cuándo se desarrollarían las próximas conversaciones.

Por su parte, el mandatario agradeció este domingo que Estados Unidos haya reanudado el intercambio de inteligencia con Ucrania, tras un período en que la falta de información desde Washington dejó a Kiev más expuesta a los ataques rusos.

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El mandatario ucraniano afirmó en la red social X que la consecución de la paz requiere fuerza y cooperación basadas en la confianza. (Credit Image: � President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)

“Estuvo bloqueado durante un tiempo. Y luego la parte estadounidense lo desbloqueó. Estamos muy agradecidos por ello. Ahora funciona”, declaró Zelenski en una entrevista en NBC emitida el domingo.

“Solo Estados Unidos dispone de esta información de inteligencia única para avisarnos cuando Rusia utiliza misiles balísticos. Y no la recibimos durante los ataques con misiles balísticos que se produjeron a lo largo de tres días”, añadió el mandatario.

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla. La denuncia llegó poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania por atacar refinerías en territorio ruso.

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Zelenski dijo que la decisión de SpaceX de poner barreras a su servicio “se trataba de un mensaje del gobierno estadounidense para frenar el ritmo” de los ataques ucranianos. “Y, técnicamente, SpaceX lo llevó a cabo”, añadió. La administración Trump, no obstante, negó estar detrás de cualquier ralentización.

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX (REUTERS/Inna Varenytsia)

Ucrania pide respaldo ante los ataques y la falta de defensas aéreas

Zelensky señaló que su Gobierno comunica de forma constante a sus aliados la situación en el frente y los ataques rusos. También mencionó las dificultades de Ucrania para reforzar sus sistemas de defensa aérea.

“Ucrania sigue lista para trabajar de manera constructiva, honesta y hacia un resultado real”, afirmó el presidente. En su publicación, agradeció además a quienes en Estados Unidos respaldan a su país y ese enfoque para las negociaciones.

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El mandatario atribuyó a Rusia la prolongación de la guerra y aseguró que la población espera la paz desde hace cuatro años y medio. Moscú no fue citado en el mensaje difundido por Zelensky.

Volodímir Zelensky destacó la coordinación con Estados Unidos para avanzar en las gestiones diplomáticas sobre la guerra en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Unión Europea cerró filas contra Rusia

La Comisión Europea recordó este sábado que las sanciones “están ejerciendo presión sobre la economía rusa, pero debemos hacer más”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera de forma temporal la aplicación de un amplio paquete contra Rusia.

“La Unión Europea (UE) ha proporcionado a Ucrania una ayuda total de 230.000 millones de euros. Y acabamos de aprobar la mayor ampliación de nuestra lista de sanciones hasta la fecha. Nuestras sanciones están ejerciendo presión sobre la economía rusa. Pero debemos hacer más”, señaló a la agencia de noticias EFE el portavoz comunitario Thomas Reigner, consultado sobre la decisión de Estados Unidos de suspender las sanciones.

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En la misma línea, el portavoz retomó declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, formuladas el viernes al cierre de la reunión con los líderes europeos, en las que fue categórica al afirmar que la Unión Europea “no levantará ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a la guerra”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

La mandataria también confirmó que el bloque comunitario continúa trabajando en su vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia.

En paralelo, los líderes de los Estados miembros expresaron de forma unánime su rechazo a “la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones sobre el gasóleo ruso”, según las conclusiones adoptadas tras la cumbre en Bruselas.

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