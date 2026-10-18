Mundo

Zelensky mantuvo conversaciones con los enviados de Trump y agradeció a EEUU por reanudar el intercambio de inteligencia

Tras dialogar con Steve Witkoff y Jared Kushner, el presidente ucraniano sostuvo que la paz requiere “fuerza y cooperación” basadas en la confianza

Volodímir Zelensky conversó con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre las gestiones para finalizar la guerra con Rusia. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)
Volodímir Zelensky conversó con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre las gestiones para finalizar la guerra con Rusia. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)
Guardar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, informó que mantuvo una conversación con los enviados del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que abordaron las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra iniciada por Rusia.

En un mensaje publicado en X, Zelensky sostuvo que la paz requiere “fuerza y cooperación” basadas en la confianza. El mandatario afirmó que Kiev busca que la postura estadounidense contribuya a acercar un acuerdo, tras más de cuatro años de conflicto.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado ucraniano indicó que la conversación incluyó los resultados del encuentro que los equipos de ambas partes celebraron en Florida. Según explicó, los representantes mantienen una comunicación casi ininterrumpida y trabajan en la preparación de los próximos pasos diplomáticos.

Steve Witkoff y Jared Kushner fueron identificados por Zelensky como los interlocutores enviados por la Casa Blanca. El presidente ucraniano no precisó qué propuestas surgieron de la reunión ni cuándo se desarrollarían las próximas conversaciones.

Por su parte, el mandatario agradeció este domingo que Estados Unidos haya reanudado el intercambio de inteligencia con Ucrania, tras un período en que la falta de información desde Washington dejó a Kiev más expuesta a los ataques rusos.

PUBLICIDAD

El mandatario ucraniano afirmó en la red social X que la consecución de la paz requiere fuerza y cooperación basadas en la confianza. (Credit Image: � President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)
El mandatario ucraniano afirmó en la red social X que la consecución de la paz requiere fuerza y cooperación basadas en la confianza. (Credit Image: � President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)

“Estuvo bloqueado durante un tiempo. Y luego la parte estadounidense lo desbloqueó. Estamos muy agradecidos por ello. Ahora funciona”, declaró Zelenski en una entrevista en NBC emitida el domingo.

“Solo Estados Unidos dispone de esta información de inteligencia única para avisarnos cuando Rusia utiliza misiles balísticos. Y no la recibimos durante los ataques con misiles balísticos que se produjeron a lo largo de tres días”, añadió el mandatario.

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla. La denuncia llegó poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania por atacar refinerías en territorio ruso.

Zelenski dijo que la decisión de SpaceX de poner barreras a su servicio “se trataba de un mensaje del gobierno estadounidense para frenar el ritmo” de los ataques ucranianos. “Y, técnicamente, SpaceX lo llevó a cabo”, añadió. La administración Trump, no obstante, negó estar detrás de cualquier ralentización.

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX (REUTERS/Inna Varenytsia)
Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX (REUTERS/Inna Varenytsia)

Ucrania pide respaldo ante los ataques y la falta de defensas aéreas

Zelensky señaló que su Gobierno comunica de forma constante a sus aliados la situación en el frente y los ataques rusos. También mencionó las dificultades de Ucrania para reforzar sus sistemas de defensa aérea.

Ucrania sigue lista para trabajar de manera constructiva, honesta y hacia un resultado real”, afirmó el presidente. En su publicación, agradeció además a quienes en Estados Unidos respaldan a su país y ese enfoque para las negociaciones.

El mandatario atribuyó a Rusia la prolongación de la guerra y aseguró que la población espera la paz desde hace cuatro años y medio. Moscú no fue citado en el mensaje difundido por Zelensky.

Volodímir Zelensky destacó la coordinación con Estados Unidos para avanzar en las gestiones diplomáticas sobre la guerra en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Volodímir Zelensky destacó la coordinación con Estados Unidos para avanzar en las gestiones diplomáticas sobre la guerra en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Unión Europea cerró filas contra Rusia

La Comisión Europea recordó este sábado que las sanciones “están ejerciendo presión sobre la economía rusa, pero debemos hacer más”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera de forma temporal la aplicación de un amplio paquete contra Rusia.

“La Unión Europea (UE) ha proporcionado a Ucrania una ayuda total de 230.000 millones de euros. Y acabamos de aprobar la mayor ampliación de nuestra lista de sanciones hasta la fecha. Nuestras sanciones están ejerciendo presión sobre la economía rusa. Pero debemos hacer más”, señaló a la agencia de noticias EFE el portavoz comunitario Thomas Reigner, consultado sobre la decisión de Estados Unidos de suspender las sanciones.

En la misma línea, el portavoz retomó declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, formuladas el viernes al cierre de la reunión con los líderes europeos, en las que fue categórica al afirmar que la Unión Europeano levantará ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a la guerra”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

La mandataria también confirmó que el bloque comunitario continúa trabajando en su vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia.

En paralelo, los líderes de los Estados miembros expresaron de forma unánime su rechazo a “la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones sobre el gasóleo ruso”, según las conclusiones adoptadas tras la cumbre en Bruselas.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyGuerra Rusia-UcraniaDefensa aéreaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué las ardillas esconden bellotas y qué función cumplen en los bosques

Una investigación analizó cómo estos pequeños mamíferos seleccionan, transportan y almacenan sus reservas de alimento. Los hallazgos revelan patrones de comportamiento vinculados con la memoria espacial y la supervivencia durante el invierno

Por qué las ardillas esconden bellotas y qué función cumplen en los bosques

Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que realizaban maniobras de “acoso marítimo” alrededor de la isla

La Guardia Costera de Taipéi indicó que en las operaciones participó un número “inusualmente grande” de naves chinas

Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que realizaban maniobras de “acoso marítimo” alrededor de la isla

Ucrania lanzó contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones: golpeó dos terminales petroleras y un centro logístico

La defensa aérea rusa informó haber derribado 145 drones en la región, mientras los bomberos trabajaban en el depósito Ruchi y almacenes industriales del distrito de Kolpino, al sur de la ciudad

Ucrania lanzó contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones: golpeó dos terminales petroleras y un centro logístico

El régimen de Irán nombró a un nuevo ministro de Defensa tras ocho meses de guerra

Mehrdad Ajlaqi, un hombre vinculado a la industria misilística y sancionado por Occidente, recibió el respaldo del Parlamento persa. Tras su nombramiento, lanzó una amenaza a EEUU: “Si nos atacan, sufrirán enormes daños”

El régimen de Irán nombró a un nuevo ministro de Defensa tras ocho meses de guerra

El papa León XIV agradeció a las personas que rezaron por su recuperación y dijo que retomará las actividades “gradualmente”

El pontífice, de 71 años, reapareció este domingo para encabezar el Ángelus en el Vaticano luego de ser operado de un tumor pulmonar

El papa León XIV agradeció a las personas que rezaron por su recuperación y dijo que retomará las actividades “gradualmente”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Carlos Álvarez se estrena como goleador del América y manda una dedicatoria especial

Carlos Álvarez se estrena como goleador del América y manda una dedicatoria especial

Fuerte incendio en Tláhuac obliga a evacuar a 80 personas por quema de desperdicios industriales

Pensión Mujeres Bienestar 2026: requisitos y cómo ubicar tu módulo para inscribirte en octubre

Receta de empanadas de plátano y queso al estilo vallecaucano

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO HOY: recorrido y ubicación de la imagen del Cristo Moreno este domingo 18 de octubre

DEPORTES

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

La foto de Erling Haaland con un mate que se hizo viral: la especial dedicatoria para tres jugadores de la selección argentina

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estudiantes se enfrentará a San Lorenzo antes del decisivo cruce con Flamengo por las semis de la Libertadores: hora, TV y formaciones

La increíble pelea por el título entre un boxeador 20 centímetros más alto que su rival que se definió por nocaut en el último segundo: “Fue dramático”

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación