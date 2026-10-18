Galletas de pan de muerto: receta fácil para preparar un postre con sabor a tradición

Varias galletas con forma de pan de muerto espolvoreadas con azúcar reposan sobre un plato de barro junto a flores de cempasúchil y una vela encendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos de las celebraciones de Día de Muertos en México. Su aroma a mantequilla, azúcar y cítricos evoca las reuniones familiares y las ofrendas dedicadas a quienes ya no están. Para quienes disfrutan los sabores de esta temporada, las galletas inspiradas en este pan ofrecen una alternativa para llevar esa tradición a la repostería casera.

A diferencia de la pieza tradicional, que se prepara con una masa fermentada y una textura esponjosa, las galletas tienen una consistencia más firme y crujiente. Su sabor puede incorporar ingredientes característicos del pan de muerto, como ralladura de naranja, mantequilla y azúcar, para conservar ese perfil dulce y aromático que distingue a la receta mexicana.

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Prepararlas en casa es una opción para compartir durante octubre y los primeros días de noviembre, cuando las familias comienzan los preparativos para las ofrendas. Con ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento sencillo, es posible elaborar una tanda para disfrutar en casa o regalar durante las reuniones de temporada.

Ingredientes para preparar galletas inspiradas en el pan de muerto

Un plato de barro con galletas horneadas con forma de pan de muerto acompaña una ofrenda con flores de cempasúchil, velas y una calavera decorativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar aproximadamente 20 galletas, dependiendo del tamaño de cada pieza, necesitarás ingredientes básicos de repostería. La ralladura de naranja aporta un aroma cítrico que recuerda a algunas versiones tradicionales del pan de muerto, mientras que la mantequilla contribuye a conseguir una textura suave antes de hornear y ligeramente crujiente después de la cocción.

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250 gramos de harina de trigo.

125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

100 gramos de azúcar.

1 huevo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de ralladura de naranja.

1 cucharadita de esencia de azahar, opcional.

1 pizca de sal.

2 cucharadas de azúcar adicional para decorar.

1 cucharada de mantequilla derretida para barnizar, si se desea.

La esencia de azahar es opcional y puede utilizarse para aportar un aroma floral. Si prefieres un sabor más cítrico, puedes prescindir de ella y dar mayor protagonismo a la naranja. Es recomendable medir los ingredientes antes de comenzar y precalentar el horno a 180 °C para que la cocción sea uniforme.

Cómo preparar la masa y dar forma a las galletas

Varias piezas de pan de muerto reposan en un plato de barro junto a flores de cempasúchil y elementos tradicionales del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en batir la mantequilla con el azúcar en un recipiente hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora el huevo, la ralladura de naranja y la esencia de azahar, si decidiste utilizarla. Mezcla hasta integrar los ingredientes y conseguir una preparación homogénea.

En otro recipiente, combina la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Añade poco a poco los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla, removiendo hasta formar una masa uniforme. Evita trabajarla en exceso para que las galletas no queden demasiado duras. Si la masa está muy blanda, refrigérala durante unos 20 minutos para facilitar su manipulación.

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Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de medio centímetro. Corta las galletas con moldes redondos o con las figuras que prefieras. Para darles una apariencia relacionada con el pan de muerto, puedes formar pequeños relieves con tiras de masa sobre algunas piezas, procurando que no sean demasiado gruesas para que se cocinen al mismo tiempo que la base.

Horneado, decoración y recomendaciones para servir

Un plato de barro contiene galletas azucaradas preparadas con el diseño tradicional del pan de muerto mexicano, dispuestas junto a elementos del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca las galletas en una bandeja cubierta con papel para hornear, dejando un pequeño espacio entre cada pieza. Introduce la bandeja en el horno precalentado a 180 °C y cocina durante aproximadamente 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño de las figuras, por lo que conviene vigilarlas durante los últimos minutos.

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Una vez cocidas, retira las galletas del horno y déjalas reposar unos minutos en la bandeja antes de pasarlas a una rejilla. Si deseas darles un acabado parecido al del pan de muerto tradicional, barniza ligeramente la superficie con mantequilla derretida cuando aún estén tibias y espolvorea azúcar. Este paso es opcional, pero ayuda a conseguir una cobertura dulce y un aspecto más festivo.

Cuando estén completamente frías, guárdalas en un recipiente hermético para conservar su textura. Puedes servirlas con café, té o chocolate caliente durante una tarde de otoño, o colocarlas en una bandeja para compartir con familiares y amigos. Aunque no sustituyen la preparación tradicional del pan de muerto, estas galletas permiten disfrutar sus aromas característicos en una presentación diferente y sencilla de elaborar en casa.

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