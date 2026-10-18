De no creer: Presunto habitante de calle se colgó del MIO en Cali y lo utilizó como camión de acarreos, trasladaba repisas

Pasajero descendió de un bus del MIO tras recorrer varias cuadras con una mudanza - crédito @TwiterosCali/X

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Un video difundido en redes sociales el sábado 17 de octubre de 2026 mostró a un hombre que viajó sujetado a la parte trasera de un bus del MIO con varios objetos de mudanza, entre ellos dos tulas y un estante blanco, en una vía de Cali. La grabación abrió cuestionamientos por los riesgos de la maniobra y la ausencia de controles durante el recorrido.

Las imágenes muestran al hombre ubicado en la parte exterior del vehículo, mientras sostiene la carga durante el trayecto. De acuerdo con el registro compartido, bajó del bus tres cuadras después, acomodó el estante y siguió su camino a pie.

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No se conocieron la fecha, el punto exacto donde comenzó el recorrido ni la identidad de la persona que aparece en el video. Tampoco hubo un pronunciamiento público de Metrocali, entidad a cargo del sistema masivo, sobre el caso.

El recorrido habría pasado por varias vías de la ciudad

Entre los comentarios de usuarios, una persona aseguró que el bus fue visto en sectores como la avenida Quinta, Roosevelt, la Autopista Suroriental, Jardín Plaza y Cañasgordas.

“La autoridad brilló por su ausencia”, escribió el usuario, que cuestionó la falta de intervención ante una conducta que, según dijo, se habría mantenido durante varias cuadras.

Un hombre trasladó carga en el exterior de un bus del MIO y generó críticas en Cali - crédito @TwiterosCali/X

Otro ciudadano reclamó la presencia de agentes de tránsito. “¿Dónde están los guardas?”, preguntó en referencia a los funcionarios encargados de vigilar la movilidad en la capital del Valle del Cauca.

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El hecho generó reacciones divididas. Algunas personas señalaron que quienes observaron el episodio debían alertar a las autoridades en lugar de limitarse a registrar la secuencia con sus teléfonos.

“Es hablarle al man y llamar a la Policía”, comentó un usuario, que advirtió sobre el peligro para el hombre, los pasajeros y otros actores viales.

Usuarios asociaron los objetos con posibles saqueos

Otra versión publicada en redes sostuvo que las estructuras transportadas podrían provenir de edificios evacuados por riesgo de colapso. El mensaje afirmó que vecinos habrían denunciado la extracción de mobiliario desde inmuebles desocupados.

Sin embargo, no existe información oficial que relacione al hombre del video con esos señalamientos ni pruebas que permitan establecer el origen de los elementos.

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Hombre viajó colgado de un bus del MIO con objetos de mudanza en Cali - crédito @TwiterosCali/X

Cámaras registraron intento de hurto contra una mujer en Cali

Una mujer logró escapar de un presunto intento de hurto cometido por tres hombres que se movilizaban en motocicletas en el barrio El Caney Sur, al sur de Cali. Una cámara de seguridad registró la secuencia, que circuló en redes sociales el 12 de octubre de 2026.

La víctima acababa de descender de un vehículo solicitado por una aplicación cuando dos de los ocupantes de las motos se bajaron para interceptarla. Un tercer hombre permaneció junto a uno de los vehículos usados por el grupo.

Ante la amenaza, la mujer corrió hacia las escaleras de una vivienda cercana en busca de resguardo. Los dos sujetos la alcanzaron e intentaron quitarle sus pertenencias, según muestran las imágenes.

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En el video se aprecia que uno de ellos llevaba un arma, con la que apuntó hacia la víctima durante el forcejeo. La grabación no permite establecer si se trataba de un arma de fuego.

Tres hombres en moto intentaron robar a una mujer en El Caney Sur, Cali - crédito @aquihaynoticia/X

La presencia de residentes hizo que los atacantes escaparan

El movimiento en las casas cercanas llevó a los presuntos responsables a abandonar el lugar. Varias personas salieron después de advertir lo que ocurría y los tres hombres huyeron en las dos motocicletas.

El ataque no se concretó, de acuerdo con la secuencia difundida. No se informó si la mujer sufrió lesiones ni si presentó una denuncia formal ante las autoridades.

El video generó reclamos por la seguridad del sector

La publicación abrió un debate entre usuarios sobre los robos denunciados en la zona. “Ese barrio es muy caliente”, escribieron dos internautas en comentarios separados sobre el episodio.

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Otra persona cuestionó el papel de quienes presenciaron la situación. “Ninguno salió a nada”, afirmó inicialmente, aunque después reconoció que residentes aparecieron cuando el forcejeo ya había terminado.