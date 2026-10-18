México

El fuerte mensaje de César Jáuregui antes de ser detenido: “Lo volvería a hacer, lo imperdonable era ser omiso y tibio”

El exfuncionario afirmó, antes de su detención, que presentó su renuncia tras los hechos de abril en Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA durante una acción contra un narcolaboratorio

El exfuncionario afirmó, antes de su detención, que presentó su renuncia tras los hechos de abril en Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA durante una acción contra un narcolaboratorio
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Antes de ser detenido, el ex fiscal de Chihuahua César Jáuregui dijo que “lo volvería a hacer” porque lo imperdonable hubiera sido ser “omiso y tibio”

Días antes de su detención, el ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que está “firme” y afirmó: “a mí no me van a doblar”. En el video, también sostuvo que asumió “la responsabilidad total” por el operativo en el que murieron dos agentes de la CIA en Morelos, Chihuahua, en abril de este año.

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El mensaje fue publicado en su cuenta de Facebook con la frase: “Por el PAN y por Chihuahua, ¡hasta donde tope!”.

“Vendrán ataques cada vez más duros”

Jáuregui comenzó el mensaje hablando “de frente” a sus simpatizantes y advirtió que se aproxima “la etapa más dura” para consolidar el proyecto político que, dijo, ha unido a muchos chihuahuenses.

Aseguró que está en juego “el futuro de nuestra capital y el de nuestro partido, el PAN”, y anticipó que vendrán “ataques cada vez más duros” contra su persona, su trabajo y su equipo.

Según expresó, quien no ha podido “conquistar el corazón de la gente” es capaz de recurrir a cualquier recurso para alcanzar sus propósitos.

Asume “responsabilidad total” por El Pinal

El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana de este 17 de octubre. Crédito: FGR
El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana de este 17 de octubre. Crédito: FGR

El ex fiscal se refirió a los hechos ocurridos en El Pinal, que, afirmó, dejaron claro que “en Chihuahua se combate al narco”. Recordó que en su momento asumió la responsabilidad total y por eso presentó su renuncia.

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Jáuregui sostuvo que, de tener que decidir nuevamente, volvería a desarticular el narcolaboratorio de Morelos, pues consideró que “lo verdaderamente imperdonable” habría sido ser “omiso y tibio” ante el crimen organizado.

También afirmó tener “perfectamente claro” que no existe delito alguno de su parte y que, si la federación o el estado le fincan alguna responsabilidad, está “listo para asumirla con orgullo”.

“Nadie me va a hacer sentir fuera de lugar en mi propia casa”

El mensaje de la FGR, presentado por la fiscal general Ernestina Godoy, fue compartido la noche de este 17 de octubre. Crédito: FGR
El mensaje de la FGR, presentado por la fiscal general Ernestina Godoy, fue compartido la noche de este 17 de octubre. Crédito: FGR

En el plano político, Jáuregui aseguró que no está en el proyecto “por un cargo”, que no cambiará sus convicciones y que no hará acuerdos “a espaldas” de quienes han construido el proyecto.

Además, dirigió un mensaje a quienes, según dijo, sienten presión desde el poder:

  • Su dignidad “está primero” y su trabajo “merece respeto”.
  • “Nadie debería asistir a un evento por miedo a perder su empleo.”
  • Nadie debería tener que escoger entre su tranquilidad y su derecho a opinar.

Un llamado a la militancia panista

El video que el ex fiscal difundió en redes sociales días antes de ser detenido no solo reafirmaba su postura ante el operativo de El Pinal: también dibujaba las fracturas internas del panismo chihuahuense ante un caso de repercusión nacional Crédito: Captura de pantalla
El video que el ex fiscal difundió en redes sociales días antes de ser detenido no solo reafirmaba su postura ante el operativo de El Pinal: también dibujaba las fracturas internas del panismo chihuahuense ante un caso de repercusión nacional Crédito: Captura de pantalla

Jáuregui pidió “serenidad y confianza” y prometió ser “un líder a la altura de las circunstancias”. Afirmó que el proyecto “sigue creciendo” porque su propósito “es sincero” y dijo querer que se escuche a la militancia y a los ciudadanos, sin imposiciones.

Invocó la historia del panismo chihuahuense y mencionó a Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, Carlos Chavira, Memo Luján, Carlos Aguilar Camargo, Enrique Terrazas, Pancho Barra y Francisco Villarreal, a quienes llamó “faro” del movimiento.

Cerró con una frase: “Tener carácter es conservar la calma y mantenerse firme cuando llegan las presiones”, y reiteró: “Yo no voy a aflojar”.

Contexto del caso

El mensaje se difundió días antes de la detención del ex fiscal, en el marco de las investigaciones por el operativo de abril en Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA. El caso ha abierto un debate político en Chihuahua y a nivel nacional. quieres, conviene atribuirla a quien la formuló.)

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