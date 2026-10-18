Deportes

Los detalles de la separación de una figura del Manchester United con una modelo a un año de haberse casado: “Fue un infierno”

Matthijs de Ligt y AnneKee Molenaar terminaron su relación tras ocho años juntos

Matthijs de Ligt y Annekee Molenaar posan al aire libre junto a una imagen circular superpuesta con el retrato en primer plano de Molenaar
El futbolista Matthijs de Ligt y su ex pareja Annekee Molenaar se separaron tras una relación de ocho años
Guardar

AnneKee Molenaar describió como un “infierno” el final de su relación con Matthijs de Ligt, una separación que, según relató, le provocó un dolor físico y emocional que comparó con una cirugía a corazón abierto. La modelo neerlandesa habló del proceso después de que ambos decidieran terminar una relación de ocho años, que incluyó un matrimonio legal en junio de 2024 y la posterior cancelación de una celebración prevista en Italia.

En declaraciones recogidas por RTL Boulevard y en la serie de YouTube Guncle, Molenaar explicó que atravesó meses de cambios y duelo tras la ruptura con el defensor de Manchester United. “Ha sido un año difícil. Un año con muchos cambios, pero también un año por el que estoy muy agradecida”, afirmó.

PUBLICIDAD

La expareja se conoció cuando Matthijs de Ligt aún jugaba en las categorías juveniles del Ajax. Durante los años siguientes, ambos mantuvieron una relación que Molenaar definió como positiva, aunque explicó que la dimensión romántica se fue apagando.

“Lo pasamos de maravilla todos esos años, y sin embargo, el año pasado llegamos a la conclusión de que ya no existía esa chispa romántica”, sostuvo. La modelo remarcó que el desenlace no respondió a un hecho puntual ni a un episodio grave, pese a las preguntas que surgieron luego de que el vínculo terminara cerca de la fecha prevista para la boda en Italia.

PUBLICIDAD

La modelo dijo que entiende las dudas alrededor de la ruptura, en especial por la cercanía temporal entre el matrimonio legal y la decisión de tomar caminos distintos. “Siento que la gente piensa: ¿cómo puedes casarte y divorciarte solo un año después? Pero no me arrepiento de nada”, señaló.

Un hombre y una mujer se besan y sostienen una camiseta roja de fútbol con el dorsal cuatro en el campo de un estadio
La modelo lo acompañó durante su último fichaje por el Manchester United

También se refirió a la cancelación de la celebración que planeaban realizar en Italia. “No solo por la boda en Italia, sino por todo en general”, expresó al hablar de la tristeza que le generó el final de la relación. Molenaar buscó despejar versiones sobre un conflicto específico. “Entiendo que la gente piense: algo debió haber pasado. Me duele decirlo, pero no es así”, declaró. Según su relato, la separación fue el resultado de un proceso que ambos atravesaron después de advertir que ya no compartían el mismo sentimiento romántico.

La ex esposa del futbolista de 27 años afirmó que había intentado preservar el vínculo. “Creo que es muy importante guardármelo para mí y de verdad quería que funcionara”, contó al recordar el período anterior a la decisión definitiva. El aspecto central de su testimonio fue el impacto físico que, según explicó, tuvo el duelo. Molenaar aseguró que el cambio de vida tras ocho años de convivencia y de proyectos en común la dejó en una situación de vulnerabilidad.

“Es un cambio abrupto, extrañas algo y te entristece. Sientes dolor. Yo lo viví como algo físico. Solo dolor físico”, relató. Para ella, ese sufrimiento formó parte de un proceso de duelo que excedió la tristeza habitual tras una separación. La modelo describió esa sensación con una imagen que resumió la intensidad del momento: “Era como si me estuvieran operando a corazón abierto y alguien me estuviera soplando en el corazón”. Luego añadió: “Así de frágil y vulnerable me sentía. Herida”.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con esmoquin y una mujer con velo y vestido de novia que se abrazan con los rostros juntos
Annekee Molenaar mantiene las fotos de su casamiento en su cuenta de Instagram

Molenaar también habló de la adaptación a la soledad después de una relación extensa. “Da mucho miedo. De repente, todo me parecía abrumador. Todo es nuevo, todo da miedo. Durante ocho años viví en pareja”, manifestó. La modelo planteó que la separación exigió un cambio profundo en su vida cotidiana. “En realidad, se trata de un proceso de duelo”, afirmó.

Pese a la ruptura, AnneKee Molenaar señaló que entre ella y De Ligt persiste el afecto. “Hay mucho amor entre Matthijs y yo. De verdad que hay mucho amor”, dijo. Incluso, continúa conservando las fotos y videos con él en sus redes sociales, en las que aparecen ambos de viaje o durante su casamiento. La modelo consideró que la decisión de terminar la relación fue, a su juicio, una muestra de cuidado mutuo. “Creo que lo más cariñoso que hicimos fue decir: tú ve por aquí y yo por allá”, expresó.

Mientras Molenaar afirmó que recién empezó a considerar la posibilidad de conocer a otra persona, Matthijs de Ligt hizo pública su relación con la modelo Amber Yuusef. Las imágenes de ambos en Ibiza circularon en junio y el defensor se refirió después al vínculo.

“Normalmente nunca siento la necesidad de responder, pero esta vez sí. Hoy en día, sabemos que todo puede ser falsificado, y ese es el caso de estas capturas de pantalla. Amber y yo nos estamos conociendo mejor y nos gustaría hacerlo en privado”, expresó el futbolista, según publicaciones de la plataforma RealityFBI.

Primer plano de Annekee Molenaar con el cabello castaño suelto y una camiseta blanca sin mangas frente a una escalera
El futbolista confirmó su relación con Amber Yuusef recientemente

En el plano deportivo, De Ligt atravesó un período alejado de las canchas a causa de una intervención quirúrgica. El defensor central, de 27 años, fue operado en mayo por una lesión de espalda de larga duración, situación que también lo dejó fuera de la convocatoria de la selección de los Países Bajos para el Mundial.

El último partido oficial que disputó con Manchester United fue el 30 de noviembre de 2025, cuando el equipo venció 2-1 a Crystal Palace. Desde entonces, no volvió a jugar con los Red Devils, aunque integró el banco de suplentes en un encuentro reciente por Champions Atlético de Madrid y participó en un amistoso contra Lausanne.

De Ligt llegó al club inglés en 2024, procedente de Bayern de Múnich, en una operación valorada en 42 millones de libras (55.8 millones de dólares). Desde su incorporación, acumuló 56 partidos y marcó tres goles con Manchester United. Antes de su llegada a Inglaterra, el futbolista tuvo pasos por Ajax, Juventus y Bayern de Múnich.

Temas Relacionados

Manchester Uniteddeportes-internacionalMatthijs de LigtAnneKee MolenaarAmber Yuusef

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedó en silla de ruedas tras un grave accidente en moto y ahora sueña con competir en el Rally Dakar

Carlos Tatay dejó atrás su carrera en el motociclismo y comenzó a prepararse para una nueva etapa deportiva. Con el apoyo de un piloto especializado en automovilismo adaptado, busca recuperar su lugar en las pistas

Quedó en silla de ruedas tras un grave accidente en moto y ahora sueña con competir en el Rally Dakar

"Patada escorpión": la espectacular definición de un argentino en la MLS que se candidatea como el mejor gol del año

Martín Ojeda anotó el 2-1 del Orlando City frente al DC United tras una genial resolución

"Patada escorpión": la espectacular definición de un argentino en la MLS que se candidatea como el mejor gol del año

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

Joaquin Buckley protagonizó el fin de semana más desastroso de su trayectoria en las MMA

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

El astro rosarino se burló de Junior Alonso tras su segundo gol en el 3-1 contra Atlanta United y contó con la colaboración de su amigo en la celebración

El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

El soldado fue trasladado como paciente de prioridad uno a un centro de trauma de San Antonio tras estrellarse contra el césped del estadio

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

INFOBAE AMÉRICA

El líder hutí que se considera un guía espiritual y dirige su guerra desde refugios clandestinos

El líder hutí que se considera un guía espiritual y dirige su guerra desde refugios clandestinos

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL

¿Cuáles son los departamentos de El Salvador con más población expuesta a sismos de alta amenaza?

Mujeres son mayoría entre los visitantes de museos y usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana

Capturan a sospechoso de la banda Los Bustillo por asesinato del hijo del expresidente de Honduras Ricardo Maduro