Los detalles de la separación de una figura del Manchester United con una modelo a un año de haberse casado: “Fue un infierno”

El futbolista Matthijs de Ligt y su ex pareja Annekee Molenaar se separaron tras una relación de ocho años

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AnneKee Molenaar describió como un “infierno” el final de su relación con Matthijs de Ligt, una separación que, según relató, le provocó un dolor físico y emocional que comparó con una cirugía a corazón abierto. La modelo neerlandesa habló del proceso después de que ambos decidieran terminar una relación de ocho años, que incluyó un matrimonio legal en junio de 2024 y la posterior cancelación de una celebración prevista en Italia.

En declaraciones recogidas por RTL Boulevard y en la serie de YouTube Guncle, Molenaar explicó que atravesó meses de cambios y duelo tras la ruptura con el defensor de Manchester United. “Ha sido un año difícil. Un año con muchos cambios, pero también un año por el que estoy muy agradecida”, afirmó.

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La expareja se conoció cuando Matthijs de Ligt aún jugaba en las categorías juveniles del Ajax. Durante los años siguientes, ambos mantuvieron una relación que Molenaar definió como positiva, aunque explicó que la dimensión romántica se fue apagando.

“Lo pasamos de maravilla todos esos años, y sin embargo, el año pasado llegamos a la conclusión de que ya no existía esa chispa romántica”, sostuvo. La modelo remarcó que el desenlace no respondió a un hecho puntual ni a un episodio grave, pese a las preguntas que surgieron luego de que el vínculo terminara cerca de la fecha prevista para la boda en Italia.

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La modelo dijo que entiende las dudas alrededor de la ruptura, en especial por la cercanía temporal entre el matrimonio legal y la decisión de tomar caminos distintos. “Siento que la gente piensa: ¿cómo puedes casarte y divorciarte solo un año después? Pero no me arrepiento de nada”, señaló.

La modelo lo acompañó durante su último fichaje por el Manchester United

También se refirió a la cancelación de la celebración que planeaban realizar en Italia. “No solo por la boda en Italia, sino por todo en general”, expresó al hablar de la tristeza que le generó el final de la relación. Molenaar buscó despejar versiones sobre un conflicto específico. “Entiendo que la gente piense: algo debió haber pasado. Me duele decirlo, pero no es así”, declaró. Según su relato, la separación fue el resultado de un proceso que ambos atravesaron después de advertir que ya no compartían el mismo sentimiento romántico.

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La ex esposa del futbolista de 27 años afirmó que había intentado preservar el vínculo. “Creo que es muy importante guardármelo para mí y de verdad quería que funcionara”, contó al recordar el período anterior a la decisión definitiva. El aspecto central de su testimonio fue el impacto físico que, según explicó, tuvo el duelo. Molenaar aseguró que el cambio de vida tras ocho años de convivencia y de proyectos en común la dejó en una situación de vulnerabilidad.

“Es un cambio abrupto, extrañas algo y te entristece. Sientes dolor. Yo lo viví como algo físico. Solo dolor físico”, relató. Para ella, ese sufrimiento formó parte de un proceso de duelo que excedió la tristeza habitual tras una separación. La modelo describió esa sensación con una imagen que resumió la intensidad del momento: “Era como si me estuvieran operando a corazón abierto y alguien me estuviera soplando en el corazón”. Luego añadió: “Así de frágil y vulnerable me sentía. Herida”.

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Annekee Molenaar mantiene las fotos de su casamiento en su cuenta de Instagram

Molenaar también habló de la adaptación a la soledad después de una relación extensa. “Da mucho miedo. De repente, todo me parecía abrumador. Todo es nuevo, todo da miedo. Durante ocho años viví en pareja”, manifestó. La modelo planteó que la separación exigió un cambio profundo en su vida cotidiana. “En realidad, se trata de un proceso de duelo”, afirmó.

Pese a la ruptura, AnneKee Molenaar señaló que entre ella y De Ligt persiste el afecto. “Hay mucho amor entre Matthijs y yo. De verdad que hay mucho amor”, dijo. Incluso, continúa conservando las fotos y videos con él en sus redes sociales, en las que aparecen ambos de viaje o durante su casamiento. La modelo consideró que la decisión de terminar la relación fue, a su juicio, una muestra de cuidado mutuo. “Creo que lo más cariñoso que hicimos fue decir: tú ve por aquí y yo por allá”, expresó.

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Mientras Molenaar afirmó que recién empezó a considerar la posibilidad de conocer a otra persona, Matthijs de Ligt hizo pública su relación con la modelo Amber Yuusef. Las imágenes de ambos en Ibiza circularon en junio y el defensor se refirió después al vínculo.

“Normalmente nunca siento la necesidad de responder, pero esta vez sí. Hoy en día, sabemos que todo puede ser falsificado, y ese es el caso de estas capturas de pantalla. Amber y yo nos estamos conociendo mejor y nos gustaría hacerlo en privado”, expresó el futbolista, según publicaciones de la plataforma RealityFBI.

El futbolista confirmó su relación con Amber Yuusef recientemente

En el plano deportivo, De Ligt atravesó un período alejado de las canchas a causa de una intervención quirúrgica. El defensor central, de 27 años, fue operado en mayo por una lesión de espalda de larga duración, situación que también lo dejó fuera de la convocatoria de la selección de los Países Bajos para el Mundial.

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El último partido oficial que disputó con Manchester United fue el 30 de noviembre de 2025, cuando el equipo venció 2-1 a Crystal Palace. Desde entonces, no volvió a jugar con los Red Devils, aunque integró el banco de suplentes en un encuentro reciente por Champions Atlético de Madrid y participó en un amistoso contra Lausanne.

De Ligt llegó al club inglés en 2024, procedente de Bayern de Múnich, en una operación valorada en 42 millones de libras (55.8 millones de dólares). Desde su incorporación, acumuló 56 partidos y marcó tres goles con Manchester United. Antes de su llegada a Inglaterra, el futbolista tuvo pasos por Ajax, Juventus y Bayern de Múnich.

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