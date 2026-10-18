La personalidad de televisión Celia Lora y el médico especialista Dr. Gama sostienen una conversación sentados en un sillón.

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Celia Lora revela que pierde 10 kilos en cerca de un año tras modificar sus horarios de alimentación y aprender a priorizar la proteína, según cuenta en un video publicado en las redes sociales de Gama Roman, doctor y especialista en Estética Facial y Corporal.

La modelo niega seguir una dieta o una rutina de ejercicio, una declaración que genera críticas entre usuarios que cuestionan si ese mensaje puede promover prácticas poco saludables o si la medicina estética esta avanzando.

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Durante la conversación grabada en una clínica de la colonia Anzures, Lora sostiene que antes pasaba muchas horas sin comer. Dice que esa costumbre cambia cuando empieza a realizar tres comidas al día y presta mayor atención a los alimentos que incluye en su plato.

La también conductora asegura que su cambio físico no ocurre de un día a otro. “De un año para acá, bajé como diez kilos”, dice frente a la cámara. La declaración acompaña imágenes de tratamientos estéticos faciales a los que se somete en la clínica.

Celia Lora dice que deja de saltarse el desayuno

Gama Roman pregunta a Celia Lora si lleva una dieta o alguna disciplina diaria para mantener su figura. La respuesta de la famosa es breve: “No”. Más adelante, insiste en que no sigue entrenamientos por las mañanas ni otro tipo de rutina física.

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Lora relata que tenía el hábito de no desayunar y de prolongar los periodos sin comida. “Era buenísima para pasar mucho tiempo sin comer y eso es malísimo”, afirma en el video compartido por el especialista.

Celia Lora sorprende con su cambio físico tras perder 10 kilos: revela su secreto para bajar de peso sin dieta ni ejercicio (RS)

La modelo explica que su alimentación incluye verduras desde hace años. Cuenta que crece con la costumbre de comer sopa y vegetales, por lo que suele elegir nopales antes que carne cuando ambos alimentos aparecen en el mismo plato.

También menciona las papas a la francesa entre los alimentos que disfruta. Aun así, sostiene que el cambio ocurre cuando aprende a organizar mejor sus comidas y modifica la proporción de nutrientes que consume.

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“Aprendí a comer mejor, aprendí a hacer las tres comidas”, señala Lora. La famosa agrega que ahora hay ocasiones en que despierta con hambre, algo que asocia con una alimentación más regular.

Gama Roman muestra tratamiento Exilis Ultra 360 en Anzures

En otra publicación, Gama Roman difunde parte de un procedimiento aplicado a Celia Lora como parte de su cuidado facial. El médico señala que utiliza tecnología de radiofrecuencia monopolar y ultrasonido mediante el equipo Exilis Ultra 360.

“El tratamiento médico estético no invasivo combina radiofrecuencia monopolar y ultrasonido para tensar la piel, estimular la producción de colágeno y elastina, y reducir la grasa localizada”, escribe el especialista en la publicación.

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De acuerdo con la explicación que acompaña el video, el procedimiento utiliza calor controlado, ultrasonido y un sistema de enfriamiento regulado en tiempo real. El tratamiento puede aplicarse en rostro, cuello, escote, contorno de ojos y mandíbula.

La publicación también menciona zonas corporales como abdomen, brazos, piernas y glúteos. El doctor indica que el procedimiento no requiere agujas ni un periodo de recuperación y lo describe como una sesión con sensación similar a un masaje tibio.

El material difundido no presenta el tratamiento como la causa de la pérdida de peso de Lora. En su testimonio, ella atribuye los 10 kilos menos a los cambios que realiza en su alimentación y a dejar de omitir comidas.

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Usuarios cuestionan el mensaje sobre bajar de peso sin ejercicio

Gama Roman muestra tratamiento Exilis Ultra 360 en Anzures (Foto: Instagram)

Las declaraciones de Celia Lora provocan comentarios críticos en redes sociales. Algunos usuarios cuestionan que una figura pública hable de bajar de peso sin dieta ni ejercicio, pues consideran que puede reforzar la búsqueda de cuerpos extremadamente delgados.

Otros comentarios se enfocan en el aspecto físico actual de la modelo. Usuarios aseguran que no luce saludable, aunque esas apreciaciones no constituyen un diagnóstico médico ni permiten determinar el estado de salud de una persona.

La conversación también abre cuestionamientos sobre los mensajes relacionados con el peso corporal y los tratamientos estéticos. Lora no menciona en el video que siga una prescripción médica específica para adelgazar ni da detalles sobre evaluaciones de salud relacionadas con su cambio físico.

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Su declaración sobre comer “más proteína que verduras” aparece como parte de su experiencia personal. El video no muestra un plan de alimentación elaborado por un nutriólogo ni explica cantidades, condiciones clínicas, objetivos nutricionales o seguimiento profesional.

No hay confirmación de que Celia Lora use Ozempic

En redes sociales, Celia Lora es señalada de manera no confirmada por presuntamente formar parte de la lista de famosos que utilizan Ozempic para bajar de peso. Hasta el contenido descrito en las publicaciones de Gama Roman, no existe una declaración de la modelo que confirme el uso de ese medicamento.

Ozempic es un fármaco inyectable de venta con receta que contiene semaglutida, un análogo de la hormona GLP-1. El medicamento requiere valoración y seguimiento médico, por lo que no debe presentarse como una alternativa estética de libre uso.

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No hay confirmación de que Celia Lora use Ozempic Crédito: Cuartoscuro

La conversación difundida por el doctor se concentra en los hábitos alimenticios que Lora asegura haber adoptado y en los procedimientos estéticos de radiofrecuencia a los que acude. Ninguna de las publicaciones citadas menciona Ozempic, semaglutida u otro medicamento para la pérdida de peso.