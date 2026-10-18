La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional

Juani junto a Eulogia, su mamá y quien lo acompaña en cada paso (Crédito: familia Carnevale)

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Juan Carnevale sueña con ser tenista profesional. Aunque recién tiene 12 años, sabe lo que quiere y lucha cada día para acercarse a esa meta. A su lado está Eulogia, su mamá, que desde la muerte de su marido, Juan Manuel, se convirtió en el principal sostén y en el apoyo incondicional de su hijo: está pendiente de cada entrenamiento y comparte con él los viajes, las alegrías y también los momentos difíciles.

En una historia atravesada por la pérdida, el tenis se convirtió para Juani en un refugio y una licencia para soñar: días atrás, en Salta, el chico se coronó campeón en el Nacional de Menores de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). El deporte también es un punto de encuentro con su madre. “Ella lo es todo para mí, es la mejor que me podría haber tocado”, le comenta Juani a Infobae desde su casa en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

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Eulogia conoció a Juan Manuel en 2002, cuando cursaba las últimas materias de la carrera de Economía. Dos años después se casaron y, con el tiempo, llegaron sus dos hijos: Isabella, en 2010, y Juan, en 2014. Durante años, construyeron una vida familiar que cambiaría por completo en 2024, cuando al papá le diagnosticaron un craneofaringioma, un tumor ubicado cerca de la hipófisis. Fue operado a fines de junio, pero cuatro días después sufrió una hemorragia cerebral y un accidente cerebrovascular que lo dejaron en coma. Permaneció internado hasta noviembre, cuando falleció.

En ece momento, Eulogia supo que tenía que encontrar fuerzas para seguir adelante y sostener a sus hijos, que también acababan de perder a su papá. Isabella tenía 14 años y Juani, 10.

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“Pasé a ser el sostén económico y emocional. Me preguntaba cómo iba a organizarme para trabajar y estar presente en la adolescencia de Isabella y, a la vez, pensaba: ¿cómo voy a hacer para poder seguir llevando adelante el sueño de Juani, para que pueda seguir compitiendo y, sobre todo, afrontar el costo económico que también implica?”, cuenta la madre.

Juani estudia mientras su mamá trabaja durante un torneo, una muestra de cómo organizan el día a día para compatibilizar el tenis con sus obligaciones (Crédito: familia Carnevale)

Para Juani, Eulogia es mucho más que la persona que lo acompaña en su camino dentro del tenis. Él admira su determinación, su predisposición para apoyarlo y las enseñanzas que le transmite desde chico, tanto dentro como fuera de la cancha.

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“Mi mamá hace lo que sea para verme. Admiro mucho sus ganas. Cuando quiere algo va decidida y da lo mejor. Después, si sale o no sale es otra cosa, pero siempre ella me enseñó que tengo que dar todo. Si la suerte acompaña, mejor y, si no, uno sabrá que dio todo ”, dice Juan.

El tenis llegó a su vida después de atravesar un grave problema de salud. A los cinco años, una fractura en el húmero izquierdo le siguió un diagnóstico de un tumor óseo. Tras someterse a cirugías y tratamientos que incluyeron un relleno con banco de hueso, los médicos le prohibieron practicar deportes de alto impacto hasta que el hueso consolidara. Fue entonces cuando comenzó a jugar al tenis en las canchas de La Martona, en Cañuelas.

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Apenas 15 días después de la muerte de su papá, Juani tomó la decisión de participar en el Nacional de Neuquén. Ya no estaba físicamente su compañero de aventuras, con quien viajaba a los torneos, jugaba al ajedrez y al TEG, hablaba de finanzas y compartía canciones. En ese torneo, Juani no solo compitió, sino que se consagró campeón en singles y dobles. En la celebración, levantó el brazo derecho hacia el cielo para dedicarle los trofeos a su papá.

Juani junto a Eulogia, su mamá (Crédito: familia Carnevale)

Eulogia tiene que compatibilizar su trabajo con los viajes, los entrenamientos y las necesidades de sus dos hijos. Su actividad laboral le permite trabajar desde cualquier lugar con una computadora y conexión a internet, una posibilidad que aprovecha para seguir a Juani sin descuidar sus obligaciones. “A veces, mientras él entrena, yo trabajo a un costado de la cancha. Me encanta verlo jugar y vivo para acompañarlo en lo que le gusta”, menciona la mamá.

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Isabella también colabora con las tareas cotidianas. Las compras y las comidas se organizan de antemano para que todo funcione, incluso cuando los torneos los llevan lejos de Cañuelas. La planificación se volvió indispensable para que el trabajo, la vida familiar y el tenis puedan convivir.

La relación entre los hermanos se fortaleció frente a las adversidades y se convirtió en un apoyo mutuo en una etapa en la que tuvieron que aprender a convivir con la ausencia de su papá. Para Isa, su hermano ocupa un lugar irremplazable. “Juani para mí significa muchas cosas: es energía, esfuerzo, cariño, pasión, disciplina, inteligencia. Es la mitad de mí, un compañero de vida, un amigo y un lazo inquebrantable. Siempre nos apoyamos mutuamente y no sé qué nos espera en la vida, pero sé que siempre uno estará para el otro”, cuenta.

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Juan Manuel, Eulogia, Juani e Isabella, la familia que construyeron y que mantiene vivo el recuerdo del papá (Crédito: familia Carnevale)

A fines del año pasado, Juani recibió una noticia inesperada: en un control con su traumatóloga antes de viajar a Perú para disputar el Mundialito, se detectó una recidiva del tumor óseo que le habían diagnosticado a los cinco años. Tras disputar el torneo, en diciembre fue sometido a una nueva operación en la que le realizaron una resección y un relleno con banco de hueso del Incucai. Una semana después, sufrió una fractura transversal. La recuperación fue más larga de lo esperado: Juani pasó dos meses en reposo absoluto, luego continuó con el brazo inmovilizado y estuvo seis meses sin poder entrenarse.

A comienzos de mayo, recibió la autorización médica para volver a jugar con una férula y con limitaciones en el uso del brazo izquierdo. También tuvo que adaptarse a un nuevo desafío técnico en su juego y pasar a jugar con el revés a una mano como Roger Federer, uno de sus espejos. Juani también se define como un jugador agresivo al que le gusta subir a la red.

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Con solo 17 días de entrenamiento, participó en el Nacional de Hebraica y se despidió en el debut. Desde entonces, retomó la actividad de manera progresiva y ganó el Regional de Hurlingham, resultado que le permitió conseguir un lugar en el Nacional de Salta de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), disputado hace dos semanas. En las instalaciones del Sporting Club de Salta, Juan se consagró campeón de singles y finalista de dobles.

Juani posa con los trofeos que ganó en singles y dobles en el Nacional de Neuquén (Crédito: familia Carnevale)

Este año, Eulogia conoció una historia que Juani se había guardado durante mucho tiempo. Juan Manuel solía llevarles flores a ella y a Isabella. Después de la muerte de su papá, el chico decidió retomar esa costumbre. Cuando volvía de entrenar, llegaba a casa con una flor para su mamá y otra para su hermana. Lo que la madre no sabía era lo que sucedía antes de que su hijo regresara.

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Juani le confesó que, al terminar la práctica, solía sentarse solo a llorar para desahogar su angustia. Luego, recogía las dos flores y se las llevaba a ellas. Eulogia le preguntó por qué nunca le había contado lo que le pasaba. “No quería preocuparte. Vos estabas pasando por un montón de cosas como para encima preocuparte con eso”, respondió Juani.

Hoy, mientras el chico se esfuerza para poder seguir construyendo su camino en el tenis, Eulogia sigue a su lado, acompañándolo en cada paso. La vida les presentó dificultades que nunca imaginaron, pero también les enseñó a encontrar fuerzas el uno en el otro. Entre entrenamientos, viajes y torneos, los dos siguen adelante con la certeza de que hay algo que los une más allá de cualquier resultado: el amor de la familia.

Juani junto a Eulogia, su mamá, e Isabella, su hermana (Crédito: familia Carnevale)