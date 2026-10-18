El papa León XIV agradeció a las personas que rezaron por su recuperación y dijo que retomará las actividades “gradualmente”

El papa León saluda a los fieles en el Vaticano (REUTERS/Yara Nardi)

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El papa León XIV retomó este domingo el ángelus en el Vaticano tras la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma.

Durante su pronunciamiento, agradeció a quienes le han deseado lo mejor por rezar por él tras su operación de cáncer y dijo que retomaría el trabajo “gradualmente”. “Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, dijo el pontífice de 71 años a una multitud en la plaza de San Pedro, y añadió: “Ahora retomaré gradualmente mis actividades”.

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Miles de fieles recibieron al pontífice con una ovación cuando apareció al mediodía en la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico para impartir la bendición. Cosimo Mastrocinque, un obrero jubilado llegado desde la región de Puglia, expresó su sorpresa por la rapidez del regreso: “Es un milagro que ya se haya recuperado”.

Entre los asistentes había turistas estadounidenses que esperaban rezar junto al primer papa nacido en Estados Unidos. Marla Marsala, de Michigan, tenía previsto participar en una misa con el pontífice la semana anterior, pero el acto se canceló por la hospitalización.

“Estoy feliz de que hoy estemos rezando con él en lugar de por él, como antes”, dijo Marsala. Claire Holland, de Jacksonville, Florida, afirmó que se sentía “muy bendecida” por presenciar el retorno del papa.

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Miles de fieles se reunieron para acompañar al papa León XIV durante el rezo del Ángelus (REUTERS/Matteo Minnella)

El regreso del pontífice coincide con la preparación de su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre. El itinerario incluye 12 vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

El cirujano Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, sostuvo que el estado clínico del papa permite evaluar ese desplazamiento. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, afirmó al medio Vatican News.

León XIV, de 71 años, recibió el alta el sábado, antes de la estancia hospitalaria de una semana que se había previsto. Al abandonar el Gemelli de Roma, dijo a un reportero en inglés que estaba “mucho mejor”.

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La intervención se realizó el martes 13 de octubre, después de que el papa anunciara durante el ángelus de la semana anterior que debía ser operado por un nódulo pulmonar. La cirugía confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El papa León XIV dijo que retomará sus actividades "progresivamente" (REUTERS/Yara Nardi)

Margaritora calificó las condiciones clínicas del pontífice como “absolutamente satisfactorias”. El médico atribuyó la evolución a la actitud del papa durante los días posteriores a la operación: “El Santo Padre ha puesto el corazón y el alma en su recuperación”.

El especialista estimó que León XIV podría recuperarse por completo de la cirugía “en unos 10 días más o menos”. Sobre el viaje previsto dentro de tres semanas, insistió: “No hay razones clínicas por las que no deba realizarse”.

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Los médicos esperan los resultados histológicos del tumor y de los ganglios linfáticos, además de los estudios sobre la composición molecular y genética de la lesión. Esos análisis definirán si León XIV requiere quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o una terapia oral dirigida según las características genéticas del tumor.