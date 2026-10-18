Polémica por Frida Sofía: Coque Muñiz cuestiona a Gustavo Adolfo Infante por sus declaraciones sobre Enrique Guzmán

Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)

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La entrevista que Frida Sofía concedió a Gustavo Adolfo Infante volvió a ser tema de conversación durante un encuentro entre el periodista y Coque Muñiz. En el programa El minuto que cambió mi destino, el cantante cuestionó al conductor sobre la decisión de abordar las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán contra su abuelo, Enrique Guzmán, y las consecuencias que una revelación de esa naturaleza podía tener para una figura con una larga trayectoria artística.

El intérprete reconoció que una noticia puede afectar profundamente la imagen pública de un artista y preguntó a su entrevistador si era necesario tocar un asunto capaz de provocar semejante impacto.

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Ante los cuestionamientos, Gustavo Adolfo Infante explicó que no obligó a Frida Sofía a hablar sobre el tema y que tampoco conocía de antemano el contenido de sus declaraciones. Para sostener su postura, recordó el compromiso que estableció con ella antes de comenzar la entrevista y aseguró que fue la joven quien decidió qué contar. Su explicación puso nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de los comunicadores frente a testimonios de gran repercusión.

El acuerdo que Gustavo Adolfo Infante hizo con Frida Sofía

La decisión de Frida Sofía de no ratificar formalmente la demanda contra Enrique Guzmán genera controversia y deja a sus seguidores con interrogantes sobre la complejidad de la situación

Al recordar cómo comenzó aquella conversación, Infante relató que Frida Sofía le pidió una condición específica antes de iniciar la grabación. Según su testimonio, ella le dijo: “Vamos a hacer la entrevista, Gustavo, lo que te voy a decir, solo prométeme que no vas a cortar nada”. El conductor respondió afirmativamente, aunque aseguró que en ese momento desconocía el asunto que la joven abordaría.

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El periodista también recordó que incluso le propuso formalizar el compromiso. Sin embargo, de acuerdo con su versión, ella rechazó esa posibilidad y apeló a su palabra. “Tienes palabra, ¿no, cabrón?”, habría sido la pregunta que le hizo antes de continuar. Infante sostuvo que aceptó respetar lo acordado y que no intervino para inducirla a mencionar a su abuelo.

“Ella tomó la decisión de decirme que Enrique Guzmán, según ella, la había tocado”, expresó el conductor durante la entrevista con Muñiz. Con esa explicación, buscó distinguir entre la decisión de una persona de hacer público un señalamiento y la labor del periodista que lo difunde. La declaración reproduce la versión de Infante sobre lo sucedido y no constituye, por sí misma, una determinación sobre los hechos denunciados.

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Coque Muñiz cuestiona las consecuencias de publicar un señalamiento

Coque Muñiz ofrecerá una presentación por el Día de las Madres. Crédito: Cuartoscuro.

A lo largo del intercambio, Coque Muñiz insistió en las repercusiones que una declaración de esa magnitud puede tener para la carrera de un artista. El cantante preguntó si el periodista era consciente de que un comentario podía destruir una trayectoria construida durante décadas. Infante respondió sin evadir la cuestión: “Claro, por supuesto”, dijo al reconocer que había evaluado el impacto de la entrevista.

Muñiz también planteó la posibilidad de consultar a especialistas en leyes antes de difundir acusaciones delicadas. Su preocupación se centró en la dificultad de establecer qué ocurrió cuando existen versiones enfrentadas y en el riesgo de que la opinión pública emita juicios sin conocer todos los elementos. Infante, por su parte, puntualizó que no le correspondía determinar la culpabilidad de nadie y resumió su posición con una frase: “Aquí la cosa es que están enojados con el mensajero. Si la que lo dijo fue ella”.

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El conductor defendió así la publicación de las declaraciones, mientras Muñiz expuso sus reservas sobre hacerlas públicas. El cantante explicó que, si una joven le contara una experiencia de abuso, estaría dispuesto a creerle, pero reconoció que no necesariamente decidiría divulgar el testimonio.

La presión mediática y el negocio de la información

Será entrevistado por Coque Múñiz en su propio programa de TV (gainfante)

Otro de los temas abordados fue la competencia entre los medios tradicionales y las plataformas digitales. Infante argumentó que la búsqueda constante de novedades impulsa a los comunicadores a profundizar en asuntos que, en ocasiones, ya fueron explicados públicamente. Para ilustrarlo, habló de los anuncios de separaciones entre figuras conocidas: aunque una pareja comunique que terminó su relación de común acuerdo, las versiones pueden cambiar con el paso de los días.

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“Porque es nuestro trabajo, de eso vive”, respondió cuando Infante le preguntó por qué los periodistas siguen investigando después de que los protagonistas ofrecen una explicación. El conductor añadió que el entorno digital es cada vez más competido y que numerosos comunicadores buscan acceder a información exclusiva. En ese escenario, conseguir testimonios y nuevas versiones se convierte en una presión constante para quienes trabajan en el entretenimiento.

La charla también dejó espacio para hablar de artistas que mantienen su vida personal lejos de los reflectores. Infante mencionó a Gael García Bernal y Diego Luna como ejemplos al discutir la exposición pública, mientras Muñiz bromeó sobre su propio matrimonio. Más allá de las anécdotas, el intercambio entre ambos puso de relieve la tensión entre el interés informativo, la privacidad y el impacto de las noticias sobre las figuras del espectáculo, sin resolver de manera definitiva el debate sobre los límites del periodismo.

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