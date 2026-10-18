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El régimen de Irán nombró a un nuevo ministro de Defensa tras ocho meses de guerra

Mehrdad Ajlaqi, un hombre vinculado a la industria misilística y sancionado por Occidente, recibió el respaldo del Parlamento persa. Tras su nombramiento, lanzó una amenaza a EEUU: “Si nos atacan, sufrirán enormes daños”

Mehrdad Ajlaqi es el nuevo ministro de Defensa de Irán
Mehrdad Ajlaqi es el nuevo ministro de Defensa de Irán
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El Parlamento de Irán aprobó a Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa, ocho meses después del inicio de la guerra. El funcionario sustituye a Aziz Nasirzadeh, quien murió en los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

Ajlaqi asumió el cargo tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles nuevos ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

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Tras recibir el voto de confianza, el flamante ministro afirmó que el régimen de Irán adoptó medidas para responder a la “madre de todas las bombas”, en referencia a la GBU-43/B estadounidense.

En ese sentido, sostuvo que Washington probablemente no retomará una campaña militar contra Irán. “Si lo hacen, ellos mismos y la región sufrirán enormes daños”, dijo a periodistas.

Ajlaqi también apuntó contra la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. “Trump debería preocuparse por sacar a sus tropas de nuestra región sanas y salvas”, afirmó.

Si lanza una sola bomba, tendrá que ver cuántos de sus soldados deberá sacar de la región en posición horizontal”, agregó, en alusión a posibles bajas entre las fuerzas estadounidenses.

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El Parlamento de Irán aprobó la designación de Mehrdad Ajlaqi como ministro de Defensa con 237 votos a favor. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El Parlamento de Irán aprobó la designación de Mehrdad Ajlaqi como ministro de Defensa con 237 votos a favor. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El nuevo funcionario, vinculado a la industria de misiles y sancionado por Occidente, recibió 237 votos favorables y 15 votos en contra, entre los 277 legisladores que participaron en una sesión virtual.

Nasirzadeh murió durante una ofensiva estadounidense-israelí que también causó la muerte de otros altos cargos iraníes, incluido el entonces líder supremo, Alí Khameneí.

Tras ese ataque, el general de brigada Mayid Ibn Al Reza asumió de forma interina el Ministerio de Defensa, hasta la aprobación parlamentaria del nuevo titular.

El anterior ministro Aziz Nasirzadeh y el líder supremo Alí Jameneí murieron durante los ataques de Estados Unidos e Israel.(REUTERS/ARCHIVO)
El anterior ministro Aziz Nasirzadeh y el líder supremo Alí Jameneí murieron durante los ataques de Estados Unidos e Israel.(REUTERS/ARCHIVO)

La trayectoria de Ajlaqi en la industria de misiles

Nacido en 1959 en Rasht, Ajlaqi desarrolló gran parte de su carrera dentro de la industria de defensa iraní, con actividad en los sectores de misiles y aeroespacial.

A diferencia de otros ministros de Defensa procedentes del mando militar, su perfil está ligado a organismos industriales dependientes de esa cartera.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo sancionó en 2007 mediante la resolución 1747 por su papel en el programa de misiles iraní. La Unión Europea aplicó sanciones ese mismo año y Estados Unidos lo hizo en 2008.

Durante ese período dirigía el Grupo Industrial Shahid Bakeri, dedicado al desarrollo y la producción de misiles balísticos. Desde 2014 ocupó la dirección de la Organización de Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa, aunque no se informó si continuó en ese puesto hasta su nombramiento.

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