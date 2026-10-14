Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska

Se observa una maqueta de un buque cisterna de GNL frente a la bandera de Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

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El Ministerio de Economía de Taiwán avanzó en las negociaciones para comprar seis millones de toneladas anuales de gas natural licuado de Alaska e invertir hasta USD 4.400 millones en el proyecto Alaska LNG. El anuncio llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en un acto que Taipéi adquirirá el 30% de la producción del proyecto durante 20 años.

El ministerio taiwanés indicó que la empresa estatal CPC Corporation alcanzó avances significativos con el desarrollador de Alaska LNG tras cerca de un año y medio de negociaciones y evaluaciones. Según el plan, CPC compraría seis millones de toneladas de gas natural licuado al año cuando la planta entre en funcionamiento. El volumen coincide con la carta de intención que la compañía firmó el año pasado.

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La firma estatal también participaría en el desarrollo de la iniciativa mediante una inversión estimada de hasta USD 4.400 millones. “Los acuerdos específicos de inversión, las participaciones accionarias y las condiciones relacionadas se determinarán mediante negociaciones posteriores y procedimientos de contratos comerciales”, señaló el ministerio.

La cartera no confirmó la firma de un contrato de compraventa vinculante. Ese paso resulta necesario para que Alaska LNG asegure la financiación de la obra.

El proyecto contempla una producción anual de 20 millones de toneladas. Sus promotores aspiran a tomar una decisión final de inversión sobre el gasoducto de 1.287 kilómetros en 2026 y sobre la terminal de exportación en 2027, con las primeras ventas de gas previstas para 2031. Si el calendario se cumple, Taiwán podría recibir suministros adicionales de gas natural desde Alaska a partir de 2032.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el escenario del Curtis D. Menard Memorial Sports Center en Wasilla, Alaska (EE. UU.), el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Alaska LNG acumuló acuerdos preliminares por 13 millones de toneladas anuales con compradores de Asia y con la petrolera francesa TotalEnergies. El proyecto necesita compromisos por otros tres millones de toneladas y convertirlos en contratos vinculantes para obtener financiación.

El trazado ofrecería una vía directa para que el gas natural licuado estadounidense llegue a Asia, incluido Taiwán, sin cruzar el canal de Panamá ni rodear el cabo de Hornos. Sus detractores cuestionan su viabilidad comercial por los costos asociados al extenso gasoducto y al capital requerido, que elevarían el valor de la planta por encima de instalaciones comparables de la costa del Golfo de Estados Unidos.

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Taiwán anunció en febrero que elevaría las compras de gas natural estadounidense hasta alrededor de un tercio de sus importaciones este año y reduciría los suministros procedentes de otros países. La medida forma parte de sus esfuerzos para reducir el superávit comercial con Estados Unidos.

Trump también afirmó el mes pasado que Corea del Sur invertiría en el gasoducto de Alaska LNG. Sin embargo, Seúl aclaró que esa participación aún no está cerrada y que dependerá de la viabilidad económica del proyecto.

Durante un mitin republicano en Alaska por motivo de las próximas elecciones en EEUU, el inquilino de la Casa Blanca había adelantado: “Taiwán acaba de aceptar comprar el 30 % del gas que salga del gasoducto durante los próximos 20 años. Eso garantiza el éxito. Es uno de los mayores compromisos de la historia (...) Es uno de los acuerdos más grandes que se han hecho jamás. Lo van a pagar, y es un período de 20 años que garantiza el éxito”.

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Trump defiende su acuerdo con Rusia sobre el diésel

US President Donald Trump reacts on stage at the Curtis D. Menard Memorial Sports Center in Wasilla, Alaska, US, October 13, 2026. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes el acuerdo que permitirá a Rusia aportar 1,8 millones de toneladas de diésel al mercado energético global y rechazó que esos ingresos puedan financiar la guerra contra Ucrania.

“No es algo que se vaya a destinar a nosotros. Es un acuerdo sobre el diésel dirigido al mercado mundial, porque ese mercado ha sufrido debido a los precios elevados”, afirmó Trump ante preguntas de periodistas.

El mandatario respondió con un “nadie me ha dicho nada” cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el Kremlin destine los ingresos derivados de la venta de combustible a la compra de armamento para usar en Ucrania.

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Trump sostuvo que los precios de la energía atraviesan una situación “nada buena” y relacionó ese escenario con la reducción de la actividad de refinerías rusas, en alusión a los ataques ucranianos contra esas instalaciones.

El acuerdo prevé que Rusia incremente el suministro de diésel al mercado internacional. La medida recibió cuestionamientos en Estados Unidos, donde un grupo de senadores pidió al presidente revertir el pacto y advirtió que los recursos obtenidos por Moscú pueden contribuir al financiamiento de su ofensiva militar en Ucrania.

(Con información de Reuters)