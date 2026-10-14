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La Fiscalía de Polonia imputó al detenido por planear el magnicidio del primer ministro Donald Tusk

El acusado de 66 años enfrenta cargos por “planear el derrocamiento de autoridades estatales” mediante “el uso de explosivos”. Los investigadores descartaron indicios de participación de servicios de inteligencia extranjeros en el caso

La Fiscalía de Polonia imputó al detenido por planear el magnicidio del primer ministro Tusk (Europa Press)
La Fiscalía de Polonia imputó al detenido por planear el magnicidio del primer ministro Tusk (Europa Press)
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La Fiscalía de Polonia imputó a un hombre de 66 años, identificado como Krzysztof N., por un presunto plan para asesinar al primer ministro, Donald Tusk, y al viceprimer ministro, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, mediante explosivos.

El portavoz de la Fiscalía de Varsovia, Piotr Antoni Skiba, informó que el acusado enfrenta cargos por “planear el derrocamiento de autoridades estatales, incluyendo al Primer Ministro y al Consejo de Ministros mediante el uso de explosivos”.

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La investigación también le atribuye la difusión de contenidos que “propaga una ideología de toma del poder por la fuerza en Polonia, mediante el uso de la violencia” e “incita a cometer delitos basados en la nacionalidad, la etnia, la raza y por motivos políticos”.

Krzysztof N. fue detenido el domingo y, durante la declaración ante los investigadores, se declaró inocente. Como parte de su defensa, sostuvo que padece “varios problemas de salud, tanto físicos como mentales, propios de su edad”.

Por el primer delito, el acusado podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión. Los otros dos cargos contemplan condenas de hasta cinco años de cárcel cada uno.

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Los investigadores incautaron una docena de “petardos que contenían bolas de metal”, que podrían haber funcionado como metralla. También encontraron en su computadora material calificado como radical, con referencias a la formación de un “grupo” para tomar el poder en el país. La Fiscalía de Varsovia descartó por el momento indicios de participación de servicios de inteligencia extranjeros en el caso.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (AP/Czarek Sokolowski, archivo)
El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (AP/Czarek Sokolowski, archivo)

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, y el coordinador de los servicios especiales, Tomasz Siemoniak, ordenaron actuaciones inmediatas después de recibir información de la Policía por la detención de Krzysztof N.. La advertencia llegó a esa fuerza a través del Servicio de Protección del Estado, conocido como SOP.

En primera instancia, la portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, había confirmado que la amenaza se refería a “un posible atentado contra el primer ministro Donald Tusk, así como contra el vice primer ministro y ministro de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz”.

Las autoridades convocaron a las 11.00 una reunión en el Centro Antiterrorista de la Agencia de Seguridad Interna el mismo domingo, en la cual participaron representantes de la Policía, del SOP y de esa agencia. Tras el encuentro, el portavoz del ministro coordinador de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, afirmó: “Tratamos este asunto con absoluta seriedad”.

Dobrzynski indicó que los organismos de seguridad reciben amenazas e intimidaciones de forma recurrente. “Mes a mes, año a año, llegan a la Policía, al SOP y a los servicios cada vez más amenazas y mensajes intimidatorios sobre Polonia y los polacos”, señaló.

La alerta también se conoció tras varios ataques con arma blanca en centros educativos polacos. El último ocurrió el sábado en una escuela de Varsovia, donde tres mujeres resultaron heridas. Fue el tercer episodio de ese tipo registrado en establecimientos escolares del país en cuatro días.

Una mujer abraza a un niño mientras los servicios de emergencia (no visibles en la imagen) trabajan en el lugar de un ataque mortal perpetrado en una escuela por un exalumno de 15 años, en Leszczydol-Nowiny (condado de Wyszków), al noreste de Varsovia, Polonia, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Kacper Pempel)
Una mujer abraza a un niño mientras los servicios de emergencia (no visibles en la imagen) trabajan en el lugar de un ataque mortal perpetrado en una escuela por un exalumno de 15 años, en Leszczydol-Nowiny (condado de Wyszków), al noreste de Varsovia, Polonia, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Kacper Pempel)

Tusk condenó los ataques previos y los definió como un “culto de la violencia”. El Ministerio del Interior informó que la Policía mantiene vigilancia permanente sobre internet e investiga posibles delitos.

En septiembre, Tusk advirtió sobre la posibilidad de ataques híbridos intensificados por parte de Rusia en el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El primer ministro afirmó que Moscú preparaba ataques con drones o cohetes contra países europeos que respaldan a Ucrania, entre ellos Polonia, con el objetivo de debilitar ese apoyo. Rusia rechazó esos señalamientos.

(Con información de Europa Press)

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