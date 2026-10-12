Un zoológico británico decidió no sacrificar al tigre que mató a un visitante

El Yorkshire Wildlife Park señaló que el felino permanece sano después del ataque del sábado, mientras la Policía de South Yorkshire mantiene abierta una investigación

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Un hombre murió el sábado tras ingresar al recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra, y ser atacado por un ejemplar llamado Altai. El parque confirmó que el animal no será sacrificado y se encuentra en buen estado de salud.

La Policía de South Yorkshire recibió el llamado a las 13:35 del sábado. Según los agentes, el tigre atacó al hombre y le provocó heridas de gravedad. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, la víctima fue declarada muerta en el lugar. Su identidad no fue divulgada de manera oficial, aunque algunos testigos estimaron que tenía alrededor de 22 años.

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El hombre bajó desde una pasarela y se arrastró frente al tigre antes del ataque

Diversos testimonios recogidos por la BBC coinciden en que el visitante descendió desde la pasarela elevada habilitada para el público hasta el interior de la jaula. Una de las testigos, Ella Ford, de 24 años, oriunda de Moreton, en el condado de Wirral, había filmado al tigre instantes antes del incidente.

Los agentes recibieron el aviso a las 13:35 del sábado y declararon fallecida a la víctima en el lugar, pese a la intervención de los equipos de emergencia movilizados al sitio (Captura de video)

La joven relató que, poco después de tomar el video, vio al mismo hombre trepando hacia las barreras. Según su testimonio, una mujer que estaba cerca intentó hablarle antes de que saltara. “Se tiró y se arrastró frente al tigre, justo donde el animal estaba posado, y se quedó ahí”, describió. Luego presenció cómo el felino tomó al hombre, quien gritaba pidiendo auxilio.

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Ford calculó que entre 15 y 20 personas se encontraban en la pasarela en ese momento. El personal evacuó el área de inmediato y, poco después, el parque completo.

Testigos relataron una evacuación caótica y dejaron flores en la entrada del parque

Karmelle Pelham, de 39 años, vecina de Worksop, disfrutaba de una salida familiar cuando el personal del parque ordenó la evacuación. Dijo que escuchó lo que le sonaron como disparos y observó un helicóptero de emergencias sobrevolando la zona, aunque el aeronave no trasladó a ningún herido.

La dirección comunicó la medida el domingo, después de expresar condolencias a los allegados del fallecido y asegurar que el ejemplar implicado se encuentra en buen estado de salud actualmente (Imagen ilustrativa Europa Press)

Otra visitante que prefirió mantener el anonimato describió la evacuación al South West News Service como aterradora y confusa. Distintas rutas del parque fueron bloqueadas y el personal guiaba a los asistentes sin dar mayores explicaciones. Al pasar cerca del recinto, vio a oficiales rodeando a un joven dentro de la jaula.

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Tras conocerse la noticia, varias personas dejaron ofrendas florales en la entrada del parque en señal de pena. La Policía de South Yorkshire también solicitó a la ciudadanía que se abstuviera de compartir videos del incidente que circulaban en redes sociales, y confirmó que la familia del fallecido recibió asistencia de oficiales especializados desde el sábado.

El parque alberga tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción

En un comunicado emitido el domingo, el Yorkshire Wildlife Park extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y confirmó que Altai “está sano y salvo y no será sacrificado” como consecuencia del incidente. El recinto cerró ese día para brindar apoyo especializado al personal gravemente afectado por los hechos.

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El parque abrió sus puertas en 2009. La atracción “Land of the Tigers”, inaugurada en 2011, ocupa una reserva de unas 0,8 hectáreas destinada a los tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción con aproximadamente 500 ejemplares que quedan en estado salvaje.

Entre 15 y 20 personas estaban en la pasarela cuando se produjo el hecho, y los trabajadores desalojaron primero la zona antes de ordenar la salida general (Captura de video)

Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores y diputado por la región de Doncaster North, expresó su pesar por lo sucedido. “Estoy muy entristecido y envío mis más sentidas condolencias a la familia del fallecido”, declaró al The Guardian. El funcionario también agradeció la labor de los servicios de emergencia y del personal del parque.

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Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al hombre a ingresar al recinto. Hasta el momento, no se informó si habrá consecuencias legales o administrativas para el establecimiento.